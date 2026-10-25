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Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Análisis: dónde Max Verstappen perdió la pole frente a Antonelli en Austin

Max Verstappen tiene que conformarse con ser superado por Kimi Antonelli en la clasificación de Austin: dónde perdió el piloto de Red Bull el tiempo decisivo respecto a la vuelta de la pole

Sönke Brederlow

Publicado: 25 oct 2026, 14:50

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Al final, a Max Verstappen le faltaron apenas 0,179 segundos para igualar el mejor tiempo de Kimi Antonelli, quien se hizo de forma algo sorprendente con la pole position para el Gran Premio de Estados Unidos 2026 en la clasificación de Austin. Pero ¿dónde dejó escapar el piloto de Red Bull el tiempo decisivo?

Para empezar, algo inusual: ambos pilotos hicieron su vuelta más rápida en su primer intento, ya que tanto Verstappen como Antonelli cometieron un error en el intento final, y tampoco la competencia con Lando Norris, Lewis Hamilton & Co. pudo mejorar de forma decisiva al final.

"El viento arreció y llegó con rachas bastante fuertes, y la Q3 fue algo complicada porque el viento era difícil de prever", citó directamente el polesitter Antonelli como motivos, mientras Verstappen añadió: "El segundo intento seguramente se vio afectado por el viento, pero simplemente ya no se sentía igual."

El neerlandés también se quejó de que su RB22 rebotaba sobre los baches "como un canguro". Por eso resulta aún más sorprendente echar un vistazo a los datos: Verstappen fue claramente más fuerte que Antonelli sobre todo en las rápidas eses, donde se requiere un buen equilibrio del coche, así como en las frenadas.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

El italiano, por su parte, aprovechó la energía de su unidad de potencia Mercedes para impulsarse con mejor tracción a la salida de las curvas y así ampliar una ventaja sobre su rival. Antonelli se mostró algo más fuerte en las curvas más lentas y de velocidad media.

Verstappen más rápido que Antonelli en el primer sector

Al comienzo de la vuelta, Verstappen no solo estaba a la par de Antonelli, sino que en parte iba por delante, especialmente en las rápidas eses. En el primer sector, el piloto de Red Bull fue incluso 0,056 segundos más rápido que el joven de Mercedes, con un tiempo de 25,254 segundos.

A partir del segundo sector, que comienza antes de la curva 7, el italiano volvió a tener la sartén por el mango. "En general, el coche iba muy bien en el primer y segundo sector, especialmente por las curvas 8 y 9", analizó el joven de 20 años tras la clasificación.

Antonelli pudo ampliar temporalmente su ventaja en esa zona hasta 0,120 segundos, aunque Verstappen recuperó terreno en la frenada de la curva 11, de modo que ambos pilotos estaban prácticamente igualados en ese punto. Al acelerar hacia la larga recta opuesta hasta la curva 12, el Flecha de Plata volvió a distanciarse ligeramente.

El segundo sector perteneció así en conjunto a Antonelli, que en la parte media de la pista fue exactamente 0,178 segundos más rápido que Verstappen. La ventaja de este último en el primer sector se había esfumado y el piloto de Mercedes ya tenía la delantera por alrededor de una décima.

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Max Verstappen comete un pequeño error en la curva 15

La decisión definitiva llegó entonces, sin embargo, en el tercer y último sector, más concretamente en la curva 15. Allí Verstappen tuvo que abrir brevemente la dirección. "Me faltó el agarre necesario, por lo que en el último sector no pude confiar en la parte trasera como quería; eso simplemente me costó demasiado tiempo", dice.

El neerlandés arrastró el pequeño error de conducción al siguiente tramo de la pista y a las curvas largas 16, 17 y 18, donde Antonelli pudo ampliar su ventaja hasta casi tres décimas gracias a una mejor salida de la curva 15.

Aunque Verstappen volvió a acercarse al italiano en la frenada de las dos últimas curvas, a este solo le hizo falta llevar su ventaja hasta la línea de meta. "Hice una vuelta completamente limpia", dijo Antonelli después, satisfecho.

Y también Verstappen puede acabar olvidando su vuelta no del todo perfecta. "Si en la clasificación no tienes una sensación especialmente buena y aun así terminas segundo, por supuesto que lo acepto", opina el piloto de Red Bull. "Pero eso no significa que haya que sonreír y estar felicísimo."

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