Análisis: ¿Ferrari despedirá gente por congelación de motores en F1? La congelación hasta 2025 detendrá desarrollo de los motores de F1: ya no será necesario producir 100 motores al año en busca de rendimiento y fiabilidad, sino que bastará con construir las unidades necesarias para satisfacer el suministro de los equipos. Binotto está estudiando este delicado asunto, que requerirá una revisión del departamento deportivo. En 2023 entrará en vigor el tope presupuestario del motor y la gestación de la UP de 2026 también requerirá menos mano de obra. No habrá salidas sino reasignaciones dentro de la empresa en nuevos proyectos.