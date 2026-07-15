Dos años (y un poco más) después: la crisis política de Red Bull en 2024 tuvo el efecto contrario

En realidad no soy muy oyente de podcasts con temática de Formula 1, ya que es un poco como llevarse el trabajo a casa incluso en el mejor de los casos. Qué me impulsó a escuchar la aparición de Sergio Pérez en el High Performance Podcast un domingo por la tarde de camino al supermercado era un misterio. Y aun así, allí estábamos, prescindiendo de los habituales podcasts caprichosos y de la rotación habitual de EPs de Getdown Services en el viaje a Tesco.

Presentado por el exanfitrión de F1 de la BBC Jake Humphrey, su podcast ha logrado generar suficiente tirón como para reunir una nómina bastante completa de invitados de F1, ofreciendo comentarios bastante perspicaces sobre su vida en la máxima categoría.

Checo Pérez habló con relativa franqueza sobre varios temas: llegar a Europa a una edad temprana para buscar fortuna, tener que familiarizarse con el sistema legal del Reino Unido para empujar a Force India hacia la administración concursal y salvar al equipo de una orden de liquidación por parte de un proveedor impagado y, más tarde, su paso a Red Bull tras perder su asiento en la escudería de Silverstone justo antes de transformarse en Aston Martin. Pérez teorizó que, sin su sorprendente victoria en el Gran Premio de Sakhir de 2020, disputado en el perímetro exterior del circuito de Bahrain (oye F1, ¿qué tal si lo traes de vuelta?), no habría estado en la contienda para reemplazar a Alex Albon en el equipo.

Inicialmente, el mexicano quizá había sido el compañero de equipo más fuerte al que Verstappen se había enfrentado desde que Daniel Ricciardo se marchó. No era tanto que solo hubiera conseguido una victoria en 2021, con el triunfo en su eterno coto de caza feliz en Bakú, sino lo que hizo por Verstappen en la, ejem, polémica final de Abu Dhabi, proporcionándole a su compañero un rebufo para la pole, y más tarde reteniendo a Lewis Hamilton para echarle una mano a su compañero. El título de 'Ministro de Defensa mexicano' le fue otorgado a Pérez, que esperaba que el reinicio reglamentario de 2022 presentara una oportunidad para presionar más de cerca a Verstappen.

Tras un sólido 2022, en el que Pérez ganó dos veces y acumuló una ráfaga de podios a lo largo del año - aunque todavía como el diligente número 2 de Verstappen - abrió 2023 con una forma arrolladora y realmente parecía que podía llevar la lucha por el título a su compañero de equipo en las primeras etapas. Ambos pilotos de Red Bull, equipados con el poderoso RB19, tenían dos victorias cada uno tras las cuatro primeras rondas. Pérez luego logró la pole en Miami cuando Verstappen no consiguió marcar tiempo, pero este fue el punto de inflexión; el neerlandés alcanzó y adelantó a Pérez en las últimas fases de la carrera, pese a salir desde una modesta novena posición. La moral del mexicano pareció venirse abajo a partir de ese momento, encontrándose luchando contra maquinaria inferior mientras Verstappen arrasaba victoria tras victoria en una de las temporadas más dominantes jamás concebidas.

En su reciente aparición en el podcast, Pérez reiteró una frase que ya había dado en 2023: que el entonces jefe Christian Horner le dijo que Red Bull era prácticamente un equipo de un solo coche, y que corría con dos coches por obligación. "La primera vez que conocí a Christian, me dijo: 'Corremos con dos coches porque tenemos que hacerlo; de lo contrario, estaríamos súper contentos de correr solo con un coche. Todo es para Max, alrededor de Max. Queremos ganar el campeonato'", afirmó.

Un frente unido: Red Bull disfrutaba de su consagración en 2023... hasta que todo empezó a desmoronarse. Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

La falta de estabilidad en el segundo coche no ayudó. Cuando Ricciardo se marchó a Renault, quizá percibiendo que el poder en el equipo empezaba a desplazarse, Pierre Gasly fue colocado en el coche e inmediatamente tuvo problemas con el tren delantero puntiagudo con el que Verstappen trabajaba con facilidad. Cuando las actuaciones de Gasly no se consideraron a la altura, Albon fue reclutado tras media temporada, y tuvo exactamente los mismos problemas que su predecesor.

Pérez, con más experiencia, parecía que podía manejar el coche. Pero el consenso durante 2023 fue que, a medida que las mejoras del RB19 hacían que Verstappen estuviera más satisfecho con el manejo del coche, la confianza se desplazó algo lejos de Pérez. Lo mismo podría decirse de 2024, aunque el RB20 de ese año se volvió demasiado extremo para Verstappen, quien lo calificó de "monstruo inmanejable". Y así, Red Bull volvió a lo de siempre después de que Pérez fuera despedido a final de año; Liam Lawson duró dos carreras, fue cambiado por Yuki Tsunoda, y ninguno tuvo realmente la oportunidad de adaptarse a la naturaleza del paquete de Red Bull.

Retrocedamos un segundo; si la afirmación de Pérez de que Red Bull estaba diseñado a la medida de Verstappen es correcta, entonces es interesante ver la progresión del equipo desde ahí. En el antiguo núcleo formado por Horner, Helmut Marko, Adrian Newey, Gianpiero Lambiase, Jonathan Wheatley, et al., Verstappen tenía detrás un equipo que estaba encantado de que así fuera. Y si tienes un segundo asiento propenso a la rotación, tendría todo el sentido basar la dirección técnica en el piloto que a) es un talento generacional y uno de los pilotos más notables jamás vistos en F1, y b) probablemente se mantendrá firme.

Por supuesto, las cosas cambiaron durante 2024 y un par de años después del fallecimiento de Dietrich Mateschitz. El dominio de dos décadas de Horner sobre los asuntos del equipo se aflojó cuando se le imputaron acusaciones de mala conducta, y se filtró a todo el paddock un álbum de mensajes de WhatsApp que supuestamente eran sus comunicaciones con una empleada del equipo. Las sacudidas continuaron justo cuando Horner parecía haber superado lo peor de la tormenta, ya que se sabía que él y Marko discrepaban en varios puntos sobre la dirección del equipo. Horner buscó consolidar su poder con el lado tailandés de la propiedad de Red Bull GmbH, mientras que Marko se alió con el lado austriaco.

Mekies parece haber aportado equilibrio al equipo. Hadjar está haciendo un buen trabajo en su segunda temporada, y realmente le está aguantando el pulso a Verstappen en términos de ritmo a una vuelta

El entorno de Verstappen también apoyó a Marko. El cisma interno pareció ser una de las razones por las que Newey se marchó a Aston Martin, evidentemente buscando una vida tranquila en una estructura menos conflictiva, mientras que Wheatley se fue a Suiza para un breve periodo como director del equipo Sauber/Audi.

La eventual destitución de Horner no fue del todo sorprendente en cuanto al resultado, pero sin duda lo fue en cuanto al momento; la guerra intestina e interna en Red Bull parecía haber remitido, con Horner y Marko mostrándose ligeramente más cómodos en compañía del otro.

La llegada de Laurent Mekies como director del equipo pareció poner fin a las luchas políticas en Milton Keynes, y el francés puso orden para asegurarse de que no solo se atendiera a Verstappen, sino también para ayudar a Tsunoda con sus dificultades con el coche de Red Bull. Este último punto no terminó de funcionar, ya que Tsunoda fue finalmente depuesto por Isack Hadjar, pero la llegada de Mekies coincidió con el entonces improbable desafío de Verstappen por el título de 2025.

Mekies ha logrado reunificar la estructura de Red Bull, aunque 2026 no ha sido un camino sencillo. Photo by: Max Slovencik / Getty Images

Aunque Red Bull está encontrando la vida más difícil esta temporada con un chasis RB22 de Jekyll y Hyde, Mekies parece haber aportado equilibrio al equipo. Hadjar está haciendo un buen trabajo en su segunda temporada, y realmente le está aguantando el pulso a Verstappen en términos de ritmo a una vuelta. El ritmo de carrera todavía se le escapa un poco al francés, pero debemos recordar que es solo su segundo año en F1.

Claro, Verstappen ha estado algo descontento con el coche, pero eso no le ha impedido encadenar algunas actuaciones de la vieja escuela con él - piensa en Montreal y Austria. Verstappen sigue siendo el piloto principal, pero Hadjar está recibiendo las oportunidades para rendir junto a él.

Entonces, ¿ha merecido la pena todo esto? En el punto álgido de las preocupaciones en torno a Horner, Jos Verstappen pronosticó que "el equipo corre el peligro de quedar hecho pedazos" y que "va a explotar"; sin querer hablar por él, le habría complacido el resultado inicial en 2025, pero quizá menos la salida de Marko.

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¿Ha sido, en última instancia, de alguna ayuda para su hijo?

En todo caso, podría argumentarse que ha ocurrido lo contrario; uno por uno, el eje Verstappen se ha ido marchando. Newey se fue, Horner (que seguía dispuesto a respaldar al tetracampeón) fue despedido, Marko se marchó a finales de 2025, y ahora Lambiase tiene previsto unirse a McLaren en 2028. No es de extrañar que hayan surgido rumores sobre Verstappen manteniendo conversaciones con McLaren, ya que la estructura interna de Red Bull ha cambiado mucho respecto a la que presidió los años de gloria del neerlandés.

Hace un año más o menos, se podía decir que este seguía siendo el equipo de Verstappen; él y el coche eran uno, persiguiendo a la pareja de McLaren como un tiburón dando vueltas, y plenamente respaldado por un equipo voraz que esperaba continuar su exitosa racha en la era del efecto suelo. Hoy es un poco más difícil decir eso cuando Verstappen está evidentemente decepcionado de que no se lo escuche, o expresando su decepción con el coche, o considerando activamente otras oportunidades laborales.

Verstappen no parece muy entusiasmado con la idea de tener que conducir un ladrillo... Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Eso no quiere decir que Red Bull no necesitara una renovación, pero necesitaba definirse: ¿era un equipo de Formula 1, o el equipo de Formula 1 de Max Verstappen? Optar por lo primero quizá no habría ocurrido bajo su gestión anterior.

Así lo expresó Pérez en su aparición en High Performance: "Hubo momentos muy duros, periodos muy difíciles también hacia el final. La presión y todo el mundo internamente. Tuvimos demasiado éxito. Así que la gente se aburrió, creo, y estaban peleándose entre ellos y todo el drama alrededor del final, pero fueron cuatro años fantásticos".

Y eso es todo, ¿no? Cuando las cosas van bien, la gente quiere meter la cuchara, sin importar cómo haga que sepa el pastel después. La lista de deseos de ciertas personas dentro del campamento de Red Bull se ha cumplido por completo... pero no ha tenido el efecto que querían.

Hadjar ha estado más cerca de Verstappen de lo que a este le habría gustado... Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images