Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Tandas largas del GP de Brasil de F1: Kimi Antonelli domina mientras Ferrari sufre un viernes de pesadilla

El recién coronado campeón del mundo marcó el ritmo tanto en las simulaciones de clasificación como de carrera en Interlagos, con Mercedes perfilándose como el equipo a batir mientras Ferrari sufría con el equilibrio y la degradación de los neumáticos

Kevin Hermann

Publicado: 7 nov 2026, 13:26

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Kimi Antonelli ha sido la referencia durante todo el fin de semana de Fórmula 1 en Sao Paulo hasta ahora. El recién coronado campeón del mundo no solo fue el piloto más rápido a una vuelta en los Entrenamientos Libres 2, sino que también lanzó un mensaje contundente en las simulaciones de tandas largas. Mercedes parece, por tanto, estar en la posición más fuerte de cara al resto del fin de semana. Ferrari, en cambio, vivió un viernes extremadamente difícil.

En las simulaciones de clasificación, Antonelli fue 0.253 segundos más rápido que Lando Norris en el McLaren y 0.259 segundos más rápido que Max Verstappen en el Red Bull. Sin embargo, fueron las simulaciones de carrera hacia el final de la sesión las que ofrecieron una indicación más significativa de las perspectivas para el domingo.

Hay que tener en cuenta diferentes duraciones de stint y compuestos de neumáticos al analizar los datos. La degradación de los neumáticos es particularmente alta en Brasil, lo que significa que incluso una diferencia de solo unas pocas vueltas puede tener un impacto perceptible en los tiempos medios por vuelta. Una vez ajustadas las cifras en consecuencia, Antonelli también emergió como el piloto más rápido en tanda larga.

El piloto de Mercedes completó un stint de 20 vueltas particularmente impresionante con el neumático blando. Su compañero de equipo George Russell fue el segundo piloto más rápido, aunque su media ajustada ya fue 0.311 segundos por vuelta más lenta. Max Verstappen le siguió en tercera posición, a 0.474 segundos por vuelta de Antonelli.

Antonelli ve margen de mejora, pero Mercedes sigue siendo optimista

El propio Antonelli quedó satisfecho con la sesión, pero reconoció que todavía había margen de mejora en las simulaciones de carrera.

"No estuvo mal", dijo. "Me sentí bien con el coche a una vuelta. Todavía hay un poco de trabajo por hacer en la tanda larga. En general, sin embargo, me siento bien y tengo ganas de que llegue mañana."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

El director adjunto del equipo Mercedes, Bradley Lord, se hizo eco de la valoración positiva. El equipo había empezado con fuerza el fin de semana con su coche, aunque ambos pilotos seguían teniendo problemas de subviraje, un problema que había desaparecido en gran medida tras el paquete de mejoras introducido en Malasia.

No obstante, Lord cree que el ritmo de Mercedes en tanda larga está a la par del de Norris y Verstappen. Actualmente sitúa a Ferrari medio paso por detrás, aunque espera que la Scuderia progrese cuando suban las temperaturas el sábado.

Mercedes especialmente fuerte en el segundo y tercer sector

Un vistazo más detallado a los tiempos por sector revela dónde Mercedes está obteniendo su ventaja. En el primer sector, las Flechas Plateadas fueron comparativamente lentas. Ferrari, en particular, marcó inicialmente un ritmo fuerte en esta sección.

Sin embargo, el panorama cambió considerablemente en el segundo y tercer sector. El segundo sector es la parte más técnica y revirada del circuito, mientras que el tercero se centra en gran medida en la velocidad punta en las rectas. Mercedes fue excepcionalmente fuerte en ambas secciones. Esto sugiere un coche bien equilibrado que rinde de forma convincente no solo en las rectas, sino también en las curvas.

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Verstappen, en cambio, perdió tiempo de forma constante frente a Mercedes en los tres sectores. Por tanto, no hay una sola zona que pueda identificarse como la principal debilidad del Red Bull. McLaren mostró un patrón similar, con Norris tampoco pudiendo atribuir su déficit a una sección concreta del circuito.

El piloto de McLaren reconoció que Mercedes había parecido más fuerte en la segunda sesión.

"La FP1 fue sin duda una sorpresa, una agradable. En la FP2, sufrimos un poco más en comparación con Mercedes. Básicamente, estábamos a dos décimas de segundo en cada vuelta", dijo Norris.

Al mismo tiempo, se mostró animado por las últimas mejoras del equipo. Aunque inicialmente solo había montado algunos de los nuevos componentes en su coche durante las sesiones de entrenamientos, ya habían producido el efecto deseado. McLaren planea reunir el paquete completo el sábado.

Ferrari en problemas: a más de un segundo del ritmo

La mayor sorpresa del viernes, sin embargo, fue el decepcionante rendimiento de Ferrari. Incluso en las simulaciones de clasificación, Lewis Hamilton estuvo a 0.45 segundos del ritmo. En el relativamente corto circuito de Sao Paulo, eso representa un déficit considerable.

El ritmo de carrera pareció aún más preocupante. La media ajustada de Charles Leclerc en tanda larga fue 1.072 segundos por vuelta más lenta que la de Antonelli. Hamilton estuvo casi idéntico, perdiendo 1.090 segundos por vuelta. En este sentido, Ferrari ya no está ni cerca del grupo de cabeza y, en cambio, se encuentra firmemente en la lucha con la zona media-alta.

Dino Beganovic, Ferrari

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

El desglose por sectores es particularmente revelador. Ferrari todavía puede seguir el ritmo en el primer sector e incluso parece competitivo allí. Sin embargo, la Scuderia pierde terreno significativo en el segundo sector, dominado por las curvas. Hay otro problema en las rectas: en el tercer sector, Ferrari a veces solo iguala el ritmo de Aston Martin.

El jefe de equipo Frederic Vasseur confirmó tras la sesión que el equipo estaba teniendo problemas tanto con el equilibrio del coche como con el despliegue de energía.

"Tuvimos algunos problemas con el despliegue de energía durante las vueltas. Todavía tenemos que ajustar todo con precisión. En su vuelta más rápida, perdió unas décimas en la recta. Yo diría que no es un desastre", explicó.

Desde la perspectiva de Vasseur, el asunto más importante es que Ferrari aún no ha encontrado la sensación de base que quiere del coche.

"Sabemos que todavía tenemos mucho trabajo por hacer en el equilibrio. El equilibrio no era bueno, no era excelente. Creo que el asfalto es todo lo contrario de lo que teníamos hace una semana. Eso crea mucho trabajo y hace que las cosas sean muy diferentes en comparación con la semana pasada."

Racing Bulls, Audi y Alpine se preparan para una cerrada batalla en la zona media

Más abajo en la clasificación, está surgiendo una intrigante lucha a tres bandas entre Racing Bulls, Audi y Alpine. Los tres equipos están muy igualados en el análisis de tandas largas, lo que significa que incluso diferencias relativamente pequeñas podrían decidir varias posiciones el sábado y el domingo.

Arvid Lindblad, Racing Bulls

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Gabriel Bortoleto fue clasificado como el piloto más rápido fuera del grupo de cabeza en la FP2. Compitiendo ante su público local, el brasileño también impresionó en las tandas más largas con su Audi, registrando un déficit medio ajustado de 0.933 segundos por vuelta respecto a Antonelli.

Liam Lawson fue marginalmente más rápido en el Racing Bulls, terminando a 0.925 segundos. Pierre Gasly también mantuvo a Alpine firmemente en la lucha con un déficit de 1.041 segundos. Por tanto, es probable que la batalla entre estos tres equipos sea particularmente cerrada durante el resto del fin de semana.

Haas, Williams, Cadillac y Aston Martin, más rezagados

Se abre una brecha más sustancial por detrás de esa batalla en la zona media. Oliver Bearman fue el siguiente piloto en el orden, perdiendo 1.618 segundos por vuelta en el Haas. Alexander Albon le siguió en el Williams, a 1.770 segundos del ritmo.

Cadillac no está completamente fuera de la lucha en la parte trasera de la parrilla. Sergio Perez registró un déficit de 1.919 segundos por vuelta, lo que le situó por delante de Carlos Sainz en el segundo Williams y de ambos pilotos de Aston Martin. El debutante Rafael Camara tampoco pudo quedar por delante del Cadillac.

Aston Martin, mientras tanto, vivió un viernes difícil. La desventaja esperada en velocidad punta en el tercer sector no se compensó en las demás secciones del circuito. En general, el equipo fue 2.321 segundos por vuelta más lento que Antonelli en las tandas largas.

La alta degradación de los neumáticos apunta a otra carrera a dos paradas

Los neumáticos serán uno de los factores decisivos el domingo. Pirelli ha optado por compuestos un paso más blandos que los utilizados el año pasado. En 2025, se seleccionaron los compuestos C2 a C4 para el Gran Premio de Brasil. Este año, la gama sube de C3 a C5. Como resultado, el neumático blando del año pasado equivale al medio de este año.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

La degradación de los neumáticos ya fue particularmente notable durante las simulaciones de tandas largas, con una media de alrededor de 0.15 segundos por vuelta. Esto es especialmente significativo en Interlagos, donde las altas exigencias impuestas a los neumáticos han hecho históricamente del Gran Premio de Brasil una carrera a dos paradas.

El stint de 20 vueltas de Antonelli con el neumático blando es, por tanto, particularmente impresionante dados los altos niveles de degradación. No obstante, no debería descartarse ningún compuesto para la carrera en esta fase. En cambio, las tres opciones de neumáticos podrían desempeñar un papel el domingo.

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