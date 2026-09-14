Analista aconseja a Russell centrarse en 2027 ante una lucha en 2026 como "causa perdida"
James Hinchcliffe cree que George Russell debería usar el resto de la temporada 2026 para prepararse para 2027
George Russell, Mercedes
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
El ex piloto de la IndyCar Series y analista de F1 TV James Hinchcliffe ha sostenido que George Russell debe tratar el resto de la temporada 2026 como una preparación temprana para 2027, declarando que la actual lucha por el campeonato del británico es una "causa perdida" tras el Gran Premio de España.
La carrera inaugural en el circuito de Madring en Madrid supuso otro golpe para las esperanzas de título de Russell. Mientras su compañero de equipo en Mercedes y actual líder del campeonato, Kimi Antonelli, aprovechó un oportuno coche de seguridad virtual para lograr su octava victoria en su carrera, Russell sufrió una carrera frustrante para terminar quinto.
El resultado amplió la ventaja de Antonelli sobre Russell a 81 puntos en la clasificación de pilotos. Aunque el piloto de 28 años todavía podría ganar matemáticamente el título, admitió después de la carrera que, siendo realistas, no está en la lucha.
"Siendo realistas, no estoy en la lucha por el de pilotos, y eso simplemente me permite centrarme carrera a carrera e intentar concentrarme en conseguir algunos buenos resultados", dijo Russell a F1 TV.
Al analizar los comentarios de Russell en el programa posterior a la carrera de F1 TV, Hinchcliffe sugirió que ahora debería centrar su atención en 2027 y trabajar para averiguar qué es lo que le impide igualar el rendimiento de su compañero de equipo.
"Voy a ser honesto, la mayoría de la gente está [realistamente fuera del campeonato] a estas alturas", explicó Hinchcliffe. "Así que probablemente sea mejor que adopte esa mentalidad y simplemente vaya carrera a carrera. Centrarse en descubrir qué es lo que le está impidiendo igualar el ritmo de Kimi.
"Ahora tiene esta próxima serie de carreras antes del final de la temporada para afinar de verdad, de modo que pueda empezar con buen pie en 2027. Este año es una causa perdida para él desde el punto de vista del campeonato. Simplemente hay que usar estos años como aprendizaje y para él, en cierto sentido, casi se puede argumentar que 2027 empieza en Baku."
El Gran Premio de Azerbaiyán tendrá lugar en el Baku City Circuit del 24 al 26 de septiembre.
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