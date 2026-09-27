Lando Norris señaló que Franco Colapinto debía ser suspendido por el accidente múltiple que ocasionó el sábado en el Gran Premio de Azerbaiyán, pero su propuesta fue rechazada por dos comentaristas de la BBC en Gran Bretaña.

El piloto argentino erró en la frenada hacia la curva 1 en el reinicio posterior a un período de coche de seguridad en Bakú e impactó contra Pierre Gasly, su compañero en Alpine, quien a su vez golpeó al McLaren de Norris.

Los tres pilotos quedaron eliminados de la carrera mientras luchaban por puntos hacia la parte final de la carrera, y el piloto de McLaren luego reclamó que un incidente así debía valer una suspensión de una carrera para Colapinto.

El británico Marc Priestley, antiguo mecánico del equipo McLaren de F1 y actual analista del campeonato para la BBC, no tuvo dudas sobre la gravedad del error de Colapinto, pero rechazó por completo que merezca perderse un Gran Premio.

"Creo que la maniobra de Colapinto fue escandalosa. Venía desde muy atrás. No es que se haya equivocado un poquito, algo que uno puede más o menos aceptar: se equivocó muchísimo, pero eso es responsabilidad suya. Es un piloto joven y después lo vi recorrer a todo el equipo, pidiendo disculpas con la cabeza gacha", dijo en el podcast Chequered Flag de la BBC.

Franco Colapinto, Alpine, Lando Norris, McLaren, Pierre Gasly, Alpine Photo by: Michael Potts / LAT images via Getty Images

"Creo que una suspensión de una carrera es el tipo de medida que se le aplica a alguien cuando eso ocurre repetidamente, cuando sus estándares de conducción están constantemente por debajo de lo aceptable. En ese caso, absolutamente, ya hemos visto en el pasado que se aplica una sanción disciplinaria mediante una suspensión. Por un único incidente como este, por más grave que haya sido, creo que la sanción que recibió, con una penalización de cinco puestos en la parrilla para la próxima semana, probablemente sea suficiente".

Harry Benjamin, comentarista principal de F1 de BBC Radio 5 Live, coincidió con su compatriota en que exigir una suspensión para Colapinto estaba fuera de lugar en esta situación.

"Mira, sí, fue un error inaceptable. ¿Una suspensión de una carrera? Estoy de acuerdo con Mark y discrepo con Lando Norris en ese sentido", comenzó Benjamin en su análisis.

"La última suspensión de una carrera por cuestiones relacionadas con el comportamiento al volante, concretamente por provocar accidentes, fue en 2012, con Romain Grosjean. ¿Se acuerdan de aquel enorme accidente en la bajada hacia La Source, en Spa-Francorchamps, en el que dejó fuera a unos ocho pilotos? Pero aquello fue prácticamente la acumulación de varios incidentes importantes que había protagonizado".

"La suspensión más reciente fue la de Kevin Magnussen, que simplemente acumuló 12 puntos en su licencia porque decidió sacar los codos cada vez que quería hacer un adelantamiento".

"Entonces, ¿Colapinto merece correr la misma suerte? No lo creo. Recuerdo cuando todo el mundo pedía que suspendieran a Pastor Maldonado por todos lados cada vez que se subía a un auto de carrera. Eso nunca ocurrió y después ganó una carrera".

"Así que, simplemente, no creo que esto merezca una suspensión. Y espero que realmente pueda responder bien a lo ocurrido, porque Colapinto claramente tiene algo, es rápido", concluyó.