El director de McLaren F1, Andrea Stella, afirma que "acepta" que los graves fallos de software, como los observados el domingo en el Gran Premio de Baréin, en Malasia, sean una posibilidad con la normativa actual, pero espera que la FIA pueda evitar que se repitan.

La salida en el circuito de Sepang, mojado, tuvo que suspenderse después de que un gran número de monoplazas sufrieran un grave fallo de software que les dejó circulando por inercia, sin poder acelerar, durante las vueltas de formación. El fallo se debió a una serie de factores que se combinaron —explicados en profundidad aquí — durante la primera carrera de la F1 en condiciones de lluvia para esta generación de complejas unidades de potencia.

La carrera se retrasó 50 minutos antes de dar comienzo; durante ese tiempo, los ingenieros de la FIA programaron una solución de emergencia y la enviaron a los equipos para que la instalaran en sus monoplazas. La interrupción supuso una gran mancha para la F1 antes de lo que, por lo demás, fue una carrera entretenida con condiciones meteorológicas variables.

Lee también: Fórmula 1 Qué pasó realmente con el fallo en el software de la FIA que provocó el caos en la F1 en Malasia

El director del equipo McLaren, Andrea Stella, cuyos pilotos también se vieron afectados, aunque en menor medida que algunos de sus rivales, afirmó que era importante que la F1 evitara que se repitiera el drama de Sepang, pero también se mostró comprensivo con lo ocurrido.

"Creo que tenemos que reconocer que la Fórmula 1 ha hecho un excelente trabajo a la hora de elaborar el nuevo reglamento, aunque con algunas dudas desde el punto de vista del comportamiento de las unidades de potencia", afirmó Stella. "Creo que debemos reconocer que se ha realizado un trabajo realmente bueno para que el espectáculo funcione, para que las carreras funcionen. Y si de vez en cuando hay algún contratiempo, entonces tenemos que aceptar que hay contratiempos para todos".

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

Añadió: "Si pensamos en los equipos, hay muchos. Y si se trata de cuestiones relacionadas con el deporte o de algunos problemas comunes de software, creo que debemos aceptarlo y mostrar nuestro apoyo para asegurarnos de que no vuelva a ocurrir. Pero como competidor, no me sentiría cómodo diciendo que esto no cumplía con los estándares adecuados, teniendo en cuenta que, como competidores, nos enfrentamos a muchos problemas prácticamente cada fin de semana.

"Cuando hay este nivel de novedad, podemos aceptar que pueda haber algunos aspectos que necesiten un ajuste".

El director de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, abordó el tema tras la carrera y afirmó que el problema concreto que se produjo en Sepang no volverá a ocurrir. "Obviamente, se trató de un incidente grave, y debemos asegurarnos de evitarlo.

¿Pero puedo garantizar que no volverá a ocurrir nunca más? Este problema concreto, sí. Un problema en general, no. Pero haremos todo lo posible por evitarlo, por supuesto".