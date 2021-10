Andretti está cerca de un acuerdo para comprar Alfa Romeo F1

Tras semanas de especulaciones sobre la posibilidad de que la organización estadounidense estudie la posibilidad de participar en la Fórmula 1, personas conocedoras de la situación afirman que las negociaciones con los propietarios de Alfa Romeo se encuentran en una fase muy avanzada.

Su propietario, el ex piloto de Fórmula 1 Michael Andretti tiene ganas de añadir un equipo del Gran Circo a su cartera, por lo que parece que la adquisición podría aprobarse en cuestión de semanas.

Sin embargo, se entiende que la empresa Islero Investments, actual propietaria de la escudería Alfa Romeo, aún no ha tomado una decisión definitiva tras la adquisición de la escudería suiza por parte de la firma de inversión sueca Longbow Finance en 2016.

Si se da el visto bueno, Andretti Autosport añadirá otra categoría a sus actividades actuales, que incluyen IndyCar, Indy Lights, IMSA, Fórmula E, Supercars y Extreme E.

El equipo Alfa Romeo ha declinado hacer comentarios sobre la situación actual, y el director del equipo, Fred Vasseur, dejó claro en el Gran Premio de Turquía que cualquier discusión sobre la propiedad de la escuadra no era algo en lo que él estuviera involucrado personalmente.

"No puedo decir nada porque sinceramente no está en mis funciones", dijo. "Soy el director general y del equipo y este tipo de negociaciones no son conmigo, serían con los accionistas. Tenemos tantos rumores y demás que hay que hacer la pregunta a los accionistas de la empresa".

Algunas fuentes han sugerido que Andretti se ha sentido atraído por la F1 debido al cambio de reglas a partir de 2022, con una mayor igualdad de condiciones entre los equipos y la posibilidad de cooperación entre los fabricantes y los equipos cliente.

Mientras que Andretti había expresado su interés en el pasado por unirse a la F1 sólo si podía gestionar un coche cliente, las implicaciones de la era de la limitación de costes que Liberty Media ha ayudado a introducir le ha dado razones para sentir que hay buenas oportunidades para entrar ahora.

Alfa Romeo tiene estrechos lazos con Ferrari y recientemente ha ampliado una asociación a largo plazo con Alfa Romeo para que esa relación continúe, lo que da al equipo bastante seguridad para los próximos años.

Cualquier acuerdo para que Andretti se haga cargo de Alfa Romeo también abriría la puerta a Colton Herta, piloto de la IndyCar, para dar el salto a la F1 a largo plazo, si adquiere suficientes puntos de Superlicencia de F1.

Herta ha impresionado mucho con Andretti Autosport este año y firmó un contrato a largo plazo en mayo que le mantiene comprometido con el equipo durante un tiempo.

Sin embargo, cualquier paso a la F1 en 2023 o más allá también podría abrir la puerta al campeón de la Indy Lights de Andretti, Kyle Kirkwood, para dar el paso al equipo IndyCar a tiempo completo, con su futuro actualmente incierto.