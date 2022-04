Andretti aún espera respuesta de la FIA para entrar a la F1

Cargar reproductor de audio

El año pasado, Michael Andretti comenzó a mostrar interés por entrar en la Fórmula 1 a través de la compra del equipo Alfa Romeo, pero su ambición era estar presente en el Gran Circo con una escudería propia, y no solo como propietario de alguien ya establecido.

La estructura de la que es dueño, Andretti Autosport, tuvo conversaciones muy avanzadas con los de Hinwil y el grupo Sauber, pero el acuerdo se cayó en el último momento.

Sin embargo, el pasado mes de febrero, el expiloto estadounidense de Fórmula 1 no había perdido la esperanza de tener un equipo en la máxima categoría del automovilismo. Con Andretti Global, solicitó la licencia a la FIA para convertirse en el segundo conjunto de Estados Unidos en el Gran Circo, haciendo así la realidad uno de sus sueños a partir de 2024, ampliando aún más su imperio automovilístico en el que se incluyen la IndyCar, Supercars, Fórmula E y Extreme E.

No obstante, la FIA dejó claro de forma casi inmediata que no estaba en condiciones de evaluar la solicitud de Andretti Global, y parece que no mentían, pues los estadounidenses aún no han recibido noticias de la federación internacional de automovilismo.

"Esperábamos saberlo ya", dijo el que fuera piloto de McLaren en 1993 al medio RACER. "Pero lamentablemente no es así, esperamos que ocurra pronto".

Mientras, Andretti y su equipo no se han quedado de brazos cruzados, y han seguido trabajando muy duro en los planes que rodean su posible entrada en la Fórmula 1 en el corto plazo: "Entre bastidores estamos haciendo mucho y preparándonos, porque tenemos que empezar".

"Tenemos que arreglar las cosas y esperar a que la FIA nos dé permiso para aprovechar la oportunidad", continuó explicando el dueño de una de las estructuras más grandes del mundo del motor.

Al parecer, los preparativos van por el buen camino, y en estos momentos, Andretti está sondeando las opciones para establecer una fábrica en Gran Bretaña para que sirva como sede, al igual que hacen la mayoría de los equipos de la parrilla, y el espejo en donde se miran, Haas, que tiene licencia estadounidense pero su centro de operaciones está en Banbury.

También están en plena búsqueda de un suministrador de unidades de potencia, y todo apunta a Renault, pues son los únicos en la actualidad que dan motores a un único equipo en la parrilla, Alpine.

Aún falta lo más importante, que la FIA otorgue la luz verde a Andretti Global para que incremente el número de escuderías en la Fórmula 1, pasando de 20 a 22 monoplazas, algo que no se ve desde el 2014, y es más que probable viendo la expansión del mercado estadounidense, donde sería muy beneficioso tener otro conjunto.