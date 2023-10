Por qué la esperanza de Andretti no termina aunque la F1 diga que no

A pesar de que Andretti Formula ha recibido el visto bueno de la FIA para unirse a la parrilla de la Fórmula 1, su entrada en la categoría aún está lejos de estar garantizada.

El factor clave ahora es que debe llegar a un acuerdo comercial con la FOM para que se le conceda oficialmente una plaza.

Esta exigencia de un acuerdo comercial forma parte de los dos documentos (uno reglamentario y otro financiero) que se incluyen en el actual Acuerdo de la Concordia, la norma que dicta cómo se gestionará la F1 de 2021 a 2025.

Mientras que en los anteriores Acuerdos de la Concordia los equipos podían competir en la F1 sin un acuerdo comercial -simplemente no recibirían ningún premio económico- ahora hay una estipulación específica que significa que ningún equipo entra en la parrilla a menos que tenga un acuerdo financiero con la FOM.

Esto significa que el destino de Andretti está en manos de la FOM, que se muestra tibia ante la idea de que un undécimo equipo se una a la F1 en estos momentos.

En cuanto al futuro, la FOM quiere pasar algún tiempo analizando los costos y beneficios de tener un equipo más en la parrilla antes de decidir si quiere o no llegar a un acuerdo con Andretti.

Esto no sólo tiene en cuenta el impacto financiero que supondría para los equipos actuales repartirse el bote de premios 11 veces en lugar de 10, sino también en términos de costos más amplios para el campeonato.

Hay una gran cantidad de negatividad en torno a la posible entrada de Andretti entre los equipos existentes. Foto de: Red Bull Content Pool

Los circuitos de F1 se han acostumbrado a tener 10 equipos, y no todas las sedes (se entiende que en realidad son menos de la mitad) están preparadas para tener instalaciones de garaje, paddock y Paddock Club para un undécimo competidor en este momento.

Ampliar las instalaciones (aunque teóricamente lo exija el reglamento que permite hasta 12 equipos), tiene un costo, y los muchos millones que podría significar es dinero que saldría del bote de premios que se reparte entre los equipos.

La FOM no tiene prisa por seguir adelante con su análisis sobre la candidatura de Andretti y es probable que no sepamos hasta principios del año que viene si su valoración es que la F1 sale ganando con un undécimo equipo, o si ha decidido que ahora mismo no es el momento adecuado para ello.

"Siempre hay resistencia al principio, pero una vez hecho, no se deja una puerta abierta" Mohammed Ben Sulayem

Un cronograma así hace casi imposible que Andretti llegue a la parrilla de 2025, aunque haya empezado a reunir personal y a trabajar en el diseño de su coche.

En teoría, cualquier negativa de la FOM para 2025 también sería válida para el futuro a corto plazo, porque es poco probable que se den las condiciones para que cambie de opinión.

Pero un no no será el final del camino para Andretti, porque hay un factor crítico en juego que podría cambiar drásticamente las cosas, y es que el actual Acuerdo de la Concordia expira a finales de 2025.

Y aunque algunas de las partes podrían estar ansiosas por ver que muchas de las condiciones actuales se trasladan al nuevo Acuerdo que entrará en vigor en 2026, la situación en torno a los nuevos equipos será, casi con toda seguridad, algo en lo que habrá presión por cambios, especialmente por parte de la FIA.

Mohammed bin Sulayem, Presidente de la FIA Foto: Steven Tee / Motorsport Images

Por lo tanto, si la FIA se mantiene firme en su creencia de que hay que dejar la puerta abierta a una nueva escudería de F1, y exige un proceso más equitativo que permita la entrada de candidatos válidos como Andretti, entonces esa podría ser la ruta que ayude a entrar a la escudería estadounidense.

Después de todo, para que el Acuerdo de la Concordia sea válido, necesita la aprobación de todas las partes implicadas (los equipos, la FOM y la FIA), por lo que no se trata de que dos de esos elementos puedan imponer exigencias que dejen fuera a un undécimo equipo.

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, afirma que está dejando las negociaciones en manos de un equipo de representantes que ha reunido para que se ocupen de las conversaciones y quiere asegurarse de que el acuerdo final sea beneficioso para todos.

"Tengo un buen equipo y es bueno empezar a negociar ahora", dijo. "Pero nuestra casa no está en llamas y el nuevo Acuerdo de la Concordia debe ser justo para las tres partes interesadas: la FIA, la FOM y los 10 equipos, si es que siguen ahí".

"Ahí es donde entonces creo que nos sentiremos bien. Siempre hay resistencia al principio, pero una vez que está hecho, no dejas una puerta abierta. Tendrás mucho viento y muchas cosas, pero una vez cerrada... (eso es)... lo siguiente".

El factor clave aquí es si exigir un mejor acceso para un undécimo equipo es una colina en la que la FIA está dispuesta a morir. ¿Aguantaría contra la resistencia de la FOM y de los equipos para garantizar la apertura de la parrilla si se arriesgara a no tener ningún Acuerdo de la Concordia?

Eso es algo que sólo Ben Sulayem y su equipo sabrán ahora mismo.

Andretti se ha asociado con Cadillac para su entrada en la F1 Foto de: Andretti Autosport

Pero es obvio que la FIA va a hincar los codos en las discusiones para asegurarse de obtener mejores condiciones en el próximo Acuerdo que en el actual.

Ben Sulayem cree que en el pasado el organismo no ha negociado tan bien como debería.

Probablemente no sea una coincidencia que, mientras comienzan las conversaciones sobre el nuevo Acuerdo de la Concordia, Ben Sulayem diga que ha llegado el momento de que la FIA obtenga una mejor recompensa por las exigencias que se le imponen para regular la F1.

Es difícil predecir cómo se desarrollarán las negociaciones sobre el Acuerdo de la Concordia, pero un documento revisado parece ser la mejor esperanza para Andretti.

"No me escondo: necesitamos más recursos", dijo. "Se trata de una operación de 20.000 millones de dólares, por lo que no podemos gestionarla con pocos recursos".

Y añadió: "Nuestro acuerdo tiene que ser mejor. Hay que recordar una cosa: el campeonato es nuestro".

"Yo represento al propietario, y lo alquilamos. Pero mientras tanto, nuestra misión es diferente a la de Liberty, pero estamos en el mismo barco, así que tenemos que estar juntos. El deporte necesita una FIA fuerte, porque nos beneficiamos de ello".

En estos momentos es difícil predecir cómo se desarrollarán las negociaciones sobre el Acuerdo de la Concordia, pero un documento revisado parece ser la mejor esperanza para Andretti de conseguir su entrada en la FIA en los próximos años.

El director del equipo Ferrari, Vasseur, ha hablado de la necesidad de seguridad financiera en la F1. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Podría ser que se aumente el fondo de dilución, podría ser que haya una estructura de premios totalmente diferente que se adapte tanto a los competidores actuales como a los nuevos participantes y evite los riesgos de auge y caída de la vieja era, cuando sólo los diez primeros equipos recibían dinero.

El jefe de Ferrari, Fred Vasseur, sugirió recientemente que lo más importante para los competidores actuales es conseguir cierta seguridad financiera en un campeonato en el que los límites siempre se están moviendo, ya que las restricciones de los límites de costos se enfrentan a presiones.

"Por un lado, estamos abiertos a aumentar los costos en cada reunión", dijo.

"Ponemos la inflación, cambiamos el índice de la inflación bla, bla, bla, y aumentamos el CapEx. Y ahora queremos diluir más los ingresos".

"No es fácil dirigir un negocio y hacer previsiones cuando tienes este tipo de cambios tan a menudo y, sinceramente, no estamos aprendiendo del pasado y esto es un gran problema".

Pero, al final, el resultado del nuevo Acuerdo de la Concordia en cuanto a la forma de abordar los nuevos equipos -y conseguir que todas las partes se pongan de acuerdo- se reducirá a una sola cosa.

Como dijo Ben Sulayem: "Entiendo a los equipos. No tienen ningún poder sobre ella (la decisión de dejar entrar a un nuevo competidor), pero los escuchamos porque su punto es también el dinero".

"Y no juguemos: se trata de dinero".

Michael Andretti compitió anteriormente en la F1, pero ¿volverá finalmente al paddock en 2025? Foto: Motorsport Images