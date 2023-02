Andretti hasta ahora no fue "inteligente", dice Domenicali

Cargar reproductor de audio

El apellido Andretti es uno de los más reconocidos en la historia del automovilismo, en especial por el legado de la carrera de Mario Andretti, pero desde hace más de un año ha estado ligado especialmente a la intención de la familia de ingresar a la Fórmula 1 con un equipo propio.

Después de no lograr cerrar un acuerdo para adquirir Sauber, Michael Andretti, que es el máximo responsable del equipo Andretti, que compite en varios campeonatos de renombre como la IndyCar y la Fórmula E, comenzó a trabajar para llegar a la máxima categoría del automovilismo como una nueva escudería.

Sin embargo, la intención de Andretti hasta ahora ha encontrado una respuesta negativa por parte de los jefes de la Fórmula 1 y de los equipos actuales, con la excepción de McLaren y Alpine.

Las escuderías temen perder dinero al tener que repartir los premios de la F1 con un 11º equipo, a la vez que sienten que el fondo de dilución de $200 millones que debe pagar cualquier nueva escudería para repartir entre las actuales resulta poco por el crecimiento que tuvo la categoría.

A comienzos de año Andretti anunció una asociación con General Motors para entrar juntos a la F1 a través de la marca Cadillac de la compañía automotriz, algo que esperaba que sedujera a los miembros del paddock, pero esto tampoco tuvo la recepción deseada ya que no ha quedado en claro cuánto estará involucrado el fabricante estadounidense.

Michael Andretti declaró entonces que su intención de entrar en la F1 no era bienvenida por una cuestión puramente económica y calificó de "codiciosos" a los equipos que forman el campeonato.

Domenicali fue preguntado en una entrevista con Sky Sports F1 por la situación de Andretti y si la familia no era bienvenida en la F1, algo que el italiano negó, a la vez que puso el foco en la actitud que han tenido en los medios de comunicación.

"En primer lugar, somos muy bienvenidos si alguien aporta valor a las carreras. No es un problema de no ser bienvenido, porque esa ha sido una formulación equivocada. Creo que debemos respetar a todo el mundo. Hubo equipos como Mario Andretti y Michael Andretti que fueron muy claros sobre su deseo de entrar en la Fórmula 1. En mi opinión, no es inteligente decir que los equipos son codiciosos por protegerse a sí mismos, pero esa es mi opinión, pero hay otros que son mucho menos claros que les gustaría entrar en la F1", comenzó Domenicali.

"Lo he hablado con ellos muy abiertamente. Y les he dicho que actuaría de otra manera", agregó el jefe de la Fórmula 1.

Michael Andretti Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Domenicali indicó además Andretti deberá someterse al escrutinio previsto por la FIA y la F1 para poder eventualmente ser parte de la parrilla de la máxima categoría.

"Hay un proceso que respetar y nos aseguraremos, junto con la FIA, de que el proceso sea respetado. Y si todos los elementos están ahí, serán bienvenidos. Habrá muchas dimensiones que considerar. Y no tenemos que reaccionar de forma exagerada porque alguien esté presionando al sistema, tenemos que tomar medidas", dijo.

En línea con lo que piensan las escuderías actuales, Domenicali indicó que la explosión de popularidad que ha tenido la Fórmula 1 es un aspecto a tener en cuenta antes de permitir el ingreso de más equipos.

"Lo que es más vital es proteger el crecimiento del deporte y también la sostenibilidad de los equipos que han invertido en la F1 en los tiempos en que estos eran diferentes. Así que el valor de esa inversión hoy en día desde el punto de vista puramente comercial es muy diferente de lo que era hace un par de años".

"Así que creo que el proceso que se hará, se hará con seriedad, de la manera correcta. Y nadie puede poner eso con la ansiedad de tomar la decisión correcta, porque alguien grita y otro grita menos. Creo que es una gran señal de que la F1 se está convirtiendo en el centro de mucha atención para alguien que antes no se sentía muy atraído por nosotros".

Por último, Domenicali negó que exista una animosidad puntual contra la familia Andretti dentro del paddock de la Fórmula 1, y que la intención es evaluar las posibilidades a largo plazo de cualquier nuevo integrante de la parrilla.

"Parece que hay un ataque personal negativo a Andretti. Ese no es el caso, por cierto no es el caso. Tenemos que ser serios y profesionales en la evaluación de todos los elementos. Y ahora, cada vez más, si eres capaz de unirte a la familia de la Fórmula 1 necesitas ser realmente fuerte en términos de un plan sostenible para el futuro".

"Lo que ha sido uno de los problemas de los últimos años (es que) hemos tenido tantos equipos entrando y saliendo. Y tenemos que asegurarnos de que protegemos eso para el futuro por el bien del deporte. Y eso es todo", finalizó.

