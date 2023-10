Andretti revela de su equipo de F1: coche pronto a prueba y Herta como piloto

"Ahora mismo seguimos teniendo como objetivo estar en la parrilla en 2025", menciona Michael Andretti en conversación con Sky F1. "Tenemos previsto tener nuestro coche con especificaciones 2023 en el túnel de viento la semana que viene. Estamos trabajando continuamente y formando un equipo. Ahora mismo el objetivo es el 2025, pero podría ser el 2026. Ya veremos", dijo el norteamericano durante el Gran Premio de los Estados Unidos.

Sobre quiénes deberían ser los pilotos, Andretti también lo tiene claro. "Hemos hablado mucho de Colton [Herta]. Colton encabeza nuestra lista", explica el estadounidense. "Tenemos el problema de los puntos [de la superlicencia]. Tenemos que ver cómo lo hará en IndyCar en los próximos años y esperar que consiga suficientes puntos."

El hijo del ex campeón de F1 Mario Andretti también revela que se ha consultado a más pilotos: "Incluso a pilotos que ya cumplen los requisitos. El objetivo es tener a un americano en un coche y poner a su lado a un piloto experimentado para que le ayude, como una especie de mentor."

Una de las cosas que Andretti aún tiene que hacer es encontrar un proveedor de motores. El acuerdo que tenían con Alpine ha expirado, pero a Michael Andretti no le preocupa llegar a un acuerdo con un proveedor. "Cuando tengamos la aprobación, todo irá bien", nos dijo el ex campeón de la CART. "No estamos preocupados por eso".

Sorpresa por los ruidos negativos en el paddock de la F1

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images Michael Andretti, Mario Andretti y Zak Brown, Director Ejecutivo, McLaren

En el paddock, no todo el mundo aplaude la llegada de Andretti. Esto sorprende enormemente al estadounidense.

"Es un misterio para mí", explica el dueño del equipo, de 61 años. "Por qué no nos quieren, dicen que es porque también nos llevamos una parte de la bolsa de premios. Creo que aportamos más de lo que recibimos. Realmente lo creemos. Sólo con ver el apoyo de los aficionados en todas las encuestas se demuestra que aportamos más de lo que quitamos."

Sobre los temores de varios equipos de que Andretti quiera arrebatarles también sus patrocinadores, el de Pensilvania es claro: "Todavía hay muchas empresas que no están en esta categoría de carreras que ya se han puesto en contacto con nosotros para decirnos que quieren hablar con nosotros si nos aprueban."

"Estamos muy ilusionados con el futuro, creemos que realmente tenemos algo que ofrecer a los aficionados a la Fórmula 1", deja claro Andretti. "Queremos demostrar que podemos correr con los mejores del mundo y ser los mejores del mundo. Por eso estamos aquí".