Andretti es el único equipo nuevo que se presentó para entrar en la F1

El presidente de la FIA, Ben Sulayem, tuiteó a principios de mes que quería explorar la posibilidad de ampliar la parrilla de F1 y solicitaba que los posibles nuevos equipos mostraran su interés.

Poco después, Andretti anunció una nueva asociación con General Motors para formar Andretti Cadillac Racing y unirse a la parrilla de F1 en el futuro.

Hasta ahora, los planes de Andretti han recibido una fría acogida por parte de la F1, que emitió un comunicado en el que afirmaba que había otras partes menos visibles que también estaban interesadas en unirse a la parrilla.

En declaraciones a Motorsport.com en el Rally de Montecarlo 2023 del WRC, Ben Sulayem comentó cuál fue la respuesta de los nuevos equipos a su solicitud de que mostraran interés: "Para nosotros directamente, hasta ahora solo Andretti se ha presentado".

Ben Sulayem mantuvo reuniones con el jefe de Andretti Global, Michael Andretti, y su padre, el campeón del mundo de 1978 Mario, sobre sus planes de F1 el año pasado, y dijo que tenía "muy claro" que necesitaban trabajar con un gran fabricante de coches.

Aunque la incorporación de General Motors a los planes de Andretti para la F1 ha suscitado cierta esperanza, y el directo de Mercedes en la F1, Toto Wolff, lo ha calificado de "declaración de intenciones", sigue habiendo dudas sobre el grado de implicación del fabricante estadounidense en la F1 a través de esa asociación.

Pero Ben Sulayem reveló que había tenido una "buena reunión" con el presidente de General Motors, Mark Reuss, antes de que el consejo de administración del fabricante diera el visto bueno, y se preguntó cómo se podía negar a una marca tan grande un lugar en la parrilla.

"¿Cómo podemos decir que no a un gran fabricante?", dijo. "Hablamos de Estados Unidos, tenemos tres carreras allí, es muy saludable. Pero no me han elegido para ganar dinero, me han elegido para sostener el automovilismo, está claro".

Ben Sulayem ha dejado claro su deseo de añadir nuevos equipos a la F1, y cree que una expansión de la parrilla sería beneficiosa para la categoría. Pero muchas de las escuderías actuales siguen preocupadas por el impacto que la incorporación de nuevos conjuntos tendría en el reparto de premios en metálico.

"Podrían decir, 'oh, van a quitarnos nuestro trozo del pastel", dijo Ben Sulayem.

"Sí, pero ¿qué quieren? ¿Quizá echar a cinco equipos y tener más dinero? Se puede tomar de las dos maneras".

"Yo quiero que tengan éxito, pero que tengan más dinero y menos dinero... Quiero decir que el límite de costes era eficaz, y estamos intentando hacerlo más eficaz. Imagínate que a todo el mundo se le imponen 145 millones de euros como límite".

"Pero yo no puedo estar bloqueando a un fabricante. Imagínate que lo hago, eso estaría mal".

Las tensiones también han aumentado en los últimos días después de que Ben Sulayem cuestionara una rumoreada valoración de 20.000 millones de dólares de la F1, que según él era "exagerada".

Eso llevó a la dirección de la F1 a enviar una carta legal a la FIA acusando a Ben Sulayem de "interferir" con los derechos comerciales de la categoría.

