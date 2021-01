Angela Cullen, una de las claves del éxito de Lewis Hamilton

Lewis Hamilton ha conseguido cuatro títulos mundiales en las últimas cinco temporadas; en ese mismo periodo sumó 52 victorias y 78 podios en 99 Grandes Premios, unas cifras vertiginosas.

Obviamente estos éxitos deben acreditarse al talento del siete veces campeón del mundo y al trabajo realizado por el equipo Mercedes, pero también a la contribución de Angela Cullen, verdadera mano derecha de Hamilton, que gestiona su preparación física a diario.

“Por supuesto que la gente no entenderá eso porque lo ven desde lejos, pero ella es una de las mejores cosas que me han pasado en la vida", dijo el piloto británico al portal oficial de la Fórmula 1.

"He tenido la suerte de trabajar con mucha gente, y ella es la mujer más trabajadora que conozco".

“Es muy enfocada, desinteresada y hace que mis fines de semana sean tranquilos. Todos los días cuando me despierto, a cualquier hora, es positiva, nunca ha sido negativa ni un solo día, y eso es muy importante porque pienso que es fundamental en la vida rodearse de personas positivas”.

“No puedes arrastrar pesos muertos, no puedes arrastrar a personas que no te animan a mejorar y que no te impulsen cuando las cosas van mal. Tienes que rodearte de gente que pueda hacer eso, y ella es una de ellas”.

Hamilton explicó que antes de trabajar con la neozelandesa sus anteriores colaboradores no le proporcionaban la misma satisfacción.

“Cuando llegas a la Fórmula 1, hay toda una idea de los preparadores físicos, pero muchos de ellos, o algunos de ellos, son solo entrenadores", analiza el piloto de Mercedes. "Toman el título de preparador físico, pero un preparador físico es también un fisioterapeuta".

“Durante años, siempre tuve un hombre como entrenador, pero noté que siempre tenía diferentes problemas. Tenía los músculos tensos del cuello, o tenía problemas en la espalda baja, o el trasero, lo que sea, y mi entrenador nunca pudo darse cuenta. Tenía que lidiar con eso durante el fin de semana y yo pensaba que eso no tenía sentido, porque no debería tener que entrenar el fin de semana”.

“Así que pensé que tenía que encontrar un preparador físico. Angela había estado trabajando un poco en casa, así que le pregunté si quería viajar conmigo. No sabía que íbamos a tener la mejor sociedad de la historia”.