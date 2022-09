Antiguo ingeniero de Raikkonen se une a Haas con Magnussen

Slade sustituye a Ed Regan, que dejará el equipo al final de esta temporada y ha pasado a desempeñar un papel en la oficina antes de su salida oficial.

Slade aporta una gran experiencia adquirida en McLaren, Renault y Mercedes, y es claramente una valiosa incorporación al equipo.

Se unió a McLaren en 1991 y durante 18 años con el equipo de Woking trabajó en una variedad de funciones de ingeniería, en particular con Mika Hakkinen, David Coulthard y Kimi Raikkonen, incluso durante los dos títulos que este último estuvo a punto de ganar en 2003 y 2005.

Se trasladó a Renault para la temporada 2010, pero luego cambió a Mercedes en 2011 para hacer de ingeniero de Michael Schumacher, ayudado por el actual ingeniero de Lewis Hamilton, Peter Bonnington.

Sin embargo, sólo permaneció una temporada antes de volver a Renault en 2012. Permaneció en la escudería de Enstone durante los años de Lotus, cuando se reencontró con Raikkonen.

Entre 2017 y 2019 dirigió a Nico Hulkenberg, que por coincidencia ha sido vinculado con Haas ya que el futuro de Mick Schumacher sigue sin estar claro.

El último papel de Slade en pista con Renault fue correr a Esteban Ocon en 2020, antes de una remodelación al final de la temporada. Posteriormente dejó el equipo, y ha estado al margen desde entonces.

Está muy bien considerado por los pilotos con los que ha formado un estrecho vínculo, como Heikki Kovalainen, que trabajó con él en McLaren en 2008 y 2009 y de nuevo brevemente en Lotus en 2013.

Slade (right) enjoyed fruitful spells with Raikkonen at McLaren and Lotus

Photo by: Motorsport Images