Antonelli es aclamado como "fenómeno" mientras domina la F1 2026

El expiloto de Fórmula 1 David Coulthard ha calificado al actual líder del campeonato, Kimi Antonelli, de "fenómeno", desestimando las afirmaciones de que el éxito del piloto de Mercedes se debe a la suerte.

Antonelli, que actualmente disputa su segunda temporada en la serie, se puso al frente de la clasificación de pilotos tras lograr victorias consecutivas en los Grandes Premios de China y Japón. En la primera mitad de la temporada, consiguió seis victorias de gran premio en total, y recientemente logró su octava victoria en el Gran Premio de España en Madrid.

Coulthard habló del impresionante ascenso del piloto italiano y de su victoria en Madrid, que Antonelli admitió que se vio favorecida por un coche de seguridad virtual en el momento oportuno, durante un episodio del podcast Up To Speed.

"Algunas personas dicen que uno crea su propia suerte. Él ha encontrado el punto ideal en su segundo año en Fórmula 1 con este conjunto particular de normas y reglamentos", explicó el expiloto de Red Bull.

"Mercedes le ha dado un gran coche. Son ganadores en serie, y él sigue asumiendo riesgos, pero de algún modo tiene la conciencia espacial para no perder un endplate, para no arrancar la esquina (del coche) cuando ha tocado el muro en la curva 7. Los resultados no mienten.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

"Podemos tener opiniones sobre quiénes son nuestros pilotos favoritos, pero en un mundo impulsado por los datos, él detiene el cronómetro de forma bastante constante, más rápido que la mayoría, y está viendo la bandera a cuadros.

"Sí, llámenlo afortunado. Yo lo llamo un fenómeno. Y, a menos que tenga muy mala suerte, será el campeón del mundo de Fórmula 1 de 2026."

Antonelli mantiene actualmente una ventaja de 81 puntos sobre su compañero de equipo George Russell, que ocupa el segundo lugar en la clasificación. El siete veces campeón Lewis Hamilton le sigue en tercer lugar, a 101 puntos de Antonelli.

La 15ª ronda de la temporada, el Gran Premio de Azerbaiyán, tendrá lugar del 24 al 26 de septiembre.