El milagro deportivo de Monza no se repitió, pero las condiciones fueron diferentes y, sin duda, el quinto puesto final —teniendo en cuenta cómo se había desarrollado el fin de semana— no está nada mal.

Andrea Kimi Antonelli ha minimizado los daños al clasificarse entre los cinco primeros en el Gran Premio de Azerbaiyán, rozando además el cuarto puesto en una llegada trepidante con Charles Leclerc, que solo quedó por detrás del duelo por la victoria entre George Russell y Max Verstappen (196 milésimas de diferencia entre ellos a favor del piloto de Mercedes).

Tras el error de ayer en la clasificación, Antonelli decidió no correr riesgos innecesarios en carrera. Partiendo desde la 16.ª posición, perdió incluso una posición en la salida antes de iniciar una remontada constante, aunque sin los destellos que había caracterizado a la del italiano hace unas semanas.

Cero riesgos, salvo el que corrió por la descabellada frenada tardía de Franco Colapinto tras la primera reanudación, en la que arrolló a Pierre Gasly y a Lando Norris. Superado ese susto, Kimi hizo lo que pudo y, al final de la carrera, admitió haber pilotado al 85 % de su capacidad. Una decisión sensata, teniendo en cuenta la gran ventaja que tiene en el Mundial de Pilotos sobre George Russell (ahora 66 puntos) y , así como el número de carreras que quedan para el final de la temporada. Ya no es momento de correr grandes riesgos, sino de sacar el máximo partido posible de las distintas situaciones que se presenten.

"Hoy no tenía el ritmo de los fines de semana anteriores, pero ha sido así todo el fin de semana, admitió el piloto de Bolonia al terminar la carrera. "Ha sido el peor fin de semana del año. Ha sido un fin de semana en el que todo ha salido mal. El problema en la primera sesión de entrenamientos libres, me perdí la mitad de la segunda sesión y el error en la clasificación. Al final, tengo que estar contento con la quinta posición.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

"El objetivo máximo era el cuarto puesto y nos hemos quedado cerca. Hoy no tenía mucha confianza tras el error de ayer. Simplemente intenté aprovechar los errores de los que tenía delante. En el adelantamiento a Lewis podría haber frenado un poco más tarde, pero preferí no arriesgarme. Digamos que hoy he pilotado al 85 %, no al 100 %.

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Uno de los puntos fuertes que Antonelli ha demostrado tener es dejar atrás los fines de semana difíciles y volver a centrarse inmediatamente en el siguiente. Ahora llega Malasia, un circuito nuevo para él, pero en el que Mercedes llevará el último y gran paquete aerodinámico que debería ayudar a los W17 a sacar un plus de rendimiento para la recta final de 2026.

"Nunca he corrido en Malasia, pero intentaré volver al nivel que me corresponde. El circuito es muy bonito; ya veremos cómo funcionan las actualizaciones. Será una buena oportunidad para intentar restablecer el orden y volver a mi nivel ya la semana que viene.

"El equipo confía en el paquete (de novedades, nota del editor). Lo he probado en el simulador y parece que funciona. Pero hasta que no lo pruebes en pista, no se sabe. En Singapur el asfalto es viejo y McLaren siempre va muy fuerte, al igual que Lando. Ya veremos, pero esperamos que las actualizaciones nos aporten más rendimiento, aunque este fin de semana no las hayamos necesitado.

Para concluir, Antonelli explicó que, tras el incidente en la sesión de clasificación, le hubiera gustado cambiar la unidad de potencia, para poder instalar una nueva y en perfectas condiciones de uso en las últimas ocho carreras de la temporada. Pero esto no fue posible, porque el equipo no había previsto tener que sustituir ninguna y no la había traído consigo a Bakú.

"Quería cambiar la unidad de potencia, pero no estaba previsto para este fin de semana y no estábamos preparados. Teníamos las manos atadas. Es una pena, me habría encantado hacerlo, pero así han sido las cosas.