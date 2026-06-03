La advertencia de Antonelli sobre Mercedes antes del GP de Mónaco de F1

El fin de semana ya está a la vuelta de la esquina y ahora llega el Gran Premio de Mónaco. Después de cinco victorias consecutivas firmadas por Mercedes, el Principado - al menos sobre el papel - puede representar la primera verdadera oportunidad para vencer y romper la hegemonía de los W17 tras un inicio de temporada en que ha sido imbatible los domingos.

El trazado de Montecarlo representa una oportunidad para quienes aún no han ganado este año porque la unidad de potencia no tendrá una incidencia efectiva en las prestaciones. Rectas muy cortas y curvas lentas deberían ayudar a quienes tienen dificultades con el motor respecto al fabricado en Brixworth.

Sin embargo, hay quien cree que los Mercedes no parten precisamente como desfavorecidos en Mónaco. Andrea Kimi Antonelli, líder del Mundial, cree de hecho que el W17 no solo es fuerte en la entrega de potencia entre motor térmico y KERS, sino también en el chasis.

"Por nuestra parte, el equipo está haciendo realmente un gran trabajo. Por desgracia mucha gente habla solo del potencial de nuestro motor, pero debo decir que también nuestro chasis va realmente bien. También somos fuertes en curva y desgastamos poco los neumáticos. También desde el punto de vista del chasis estamos muy bien", declaró Antonelli durante la conferencia de prensa celebrada el pasado fin de semana en el Trofeo Bandini que recibió el italiano.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Este fin de semana, además, se sabrá qué fabricantes de unidades de potencia podrán beneficiarse del ADUO y de qué tipo, según el porcentaje de retraso respecto a la de referencia (Mercedes, obviamente), y Antonelli cree que Ferrari tiene todo para reducir la diferencia con Mercedes.

El chasis del SF-26 es válido y eso pareció claro desde los test invernales. Si en Maranello consiguieran mejorar las prestaciones del V6 híbrido, entonces el escenario podría cambiar cuando el motor actualizado esté listo para su uso.

"Veremos los equipos que recibirán el ADUO. Ferrari parece ser uno de ellos. Si los equipos en cuestión logran aprovechar bien esta ocasión, ciertamente se acercarán. Además Ferrari está bien con el chasis".

"Ferrari, a día de hoy, parece que tiene un poco más de dificultades en carrera, cuando hay degradación. Pero si traen un motor desarrollado, ciertamente se acercarán. Creo que no será sencillo, porque encontrar potencia en un motor nunca es fácil".

"Pero pienso que podrán acercarse mucho si consiguen encontrar la tecla. Y podrían inquietarnos. Pero en este momento estoy muy confiado en el trabajo que mi equipo está haciendo y esto me da mucha energía como piloto".