Fórmula 1 GP de México

Antonelli y Bottas ausentes el jueves del GP de México por cuestiones médicas

Mercedes y Cadillac informaron que sus dos pilotos estarán ausentes el jueves en las rondas de medios.

Luis Ramírez

Editado: 29 oct 2026, 16:48

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

El líder del campeonato de pilotos de la Fórmula 1, Andrea Kimi Antonelli, y el finlandés Valtteri Bottas no estarán presentes en la ronda de medios del jueves del Gran Premio de la Ciudad de México debido a complicaciones de salud, sin embargo la situación no les hace tener un riesgo de ausencia el resto de fin de semana.

LA FIA otorgó un permiso especial al piloto italiano de Mercedes tras presentar un malestar físico derivado de un cuadro viral entre las carreras de México y Estados Unidos, ambas apenas separadas por unos días y que forman parte del segundo tripleto consecutivo de la temporada.

A través de un comunicado oficial, el organismo rector informó la situación del puntero del campeonato: "Como medida de precaución, la FIA lo ha eximido de sus deberes con medios obligatorios para darle la oportunidad de descansar antes del fin de semana. Esperamos que esté de regreso mañana. Gracias por su comprensión".

Por su parte, Cadillac informó que “lamentablemente, Valtteri Bottas no podrá asistir a la jornada de atención a los medios prevista para hoy en Ciudad de México, debido a un problema de salud. El equipo ha decidido concederle un día de descanso para favorecer su recuperación”.

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“Se trata de una medida de precaución que, por el momento, no afecta a su participación en el resto del fin de semana de carreras”, indicó la escuadra en un comunicado.

¿Qué necesita Kimi Antonelli para coronarse campeón de la F1 en México?

Antonelli se encuentra como puntero del campeonato y tras su victoria en Austin la semana pasada se colocó en una posición más cómoda para poder coronarse este fin de semana en México, esto combinado con el cuarto puesto de Lewis Hamilton y el octavo de George Russell.

Antonelli solo necesita finalizar dentro de los nueve primeros, sin importar lo que hagan sus rivales. Solo un décimo puesto y la victoria de Russell podrían permitir extender la definición a la carrera del próximo fin de semana en Brasil.

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