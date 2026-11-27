Fórmula 1 GP de Qatar

Antonelli quiere correr con Verstappen en el Nordschleife, pero hay una condición

El nuevo campeón del mundo asegura que le encantaría sumarse al programa de carreras de resistencia de Verstappen.

Lydia Mee Stuart Codling

Publicado: 27 nov 2026, 9:39

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

El campeón de Fórmula 1 2026, Kimi Antonelli, dice que le encantaría correr junto al tetracampeón Max Verstappen en el Nordschleife, pero admite que primero tendría que ganarse el apoyo del jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff.

Verstappen nunca ocultó su amor por las carreras de resistencia y ha competido con autos GT3 en Nürburgring junto con sus compromisos en la F1.

Al hablar con los medios antes del Gran Premio de Qatar, al piloto italiano le preguntaron si consideraría sumarse al programa de resistencia de Verstappen.

"Oh, sí, lo hablamos y obviamente primero tenemos que convencer al gran jefe, Toto", explicó Antonelli. "Así que tengo que seguir ganando para darme la mejor oportunidad de lograrlo.

"Pero definitivamente en el futuro es algo que me encantaría hacer, especialmente el Nordschleife, porque es una de las pistas de mis sueños para manejar. Porque solo di una vuelta con el auto de calle y es simplemente una locura, la pista es absolutamente increíble.

"Así que me encantaría correr allí algún día y, definitivamente, si fuera con Max juntos en el equipo, sería todavía mejor. Pero más allá de eso, realmente me encantaría manejar en esa pista".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Manuel Eletto

Antonelli también reveló qué aprendió al competir contra Verstappen esta temporada.

"Bueno, definitivamente mucho sobre su oficio de carrera y cómo se posiciona para darse la mejor oportunidad de concretar una maniobra exitosa, ya sea para adelantarte o también cuando está defendiendo", dijo.

"Hay muchos grandes ejemplos este año. Uno de ellos fue bastante reciente, Singapur en la largada, cuando Leclerc se puso a su lado: lo dejó en una posición muy difícil, en la que realmente no podía frenar más tarde porque, primero, estaba completamente por dentro y básicamente tenía muy poco espacio, así que tenía muy pocas opciones.

"Y obviamente frenar más tarde habría sido una opción muy arriesgada para él. Así que simplemente por cómo Max se posiciona al defender o atacar es muy fascinante, porque obviamente se ve que su oficio de carrera está muy avanzado y siempre intenta ponerse en la mejor posición para salir con un adelantamiento o con una buena defensa.

"Y eso es realmente genial y es algo de lo que se puede aprender mucho de él. Además de muchas otras cosas, pero esto es lo más importante".

Antonelli aseguró el campeonato de pilotos en el Gran Premio de México.

Fotos del GP de Qatar - Jueves





Gran Premio de Qatar - Jueves, en imágenes





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