Entrevista

Fórmula 1 GP de México

Antonelli de cara a la carrera en México y su campeonato: "atacaré, pero tendré cuidado en la curva 1"

Kimi logró el quinto tiempo en la clasificación del GP de Ciudad de México, pero saldrá cuarto aprovechando una penalización impuesta a Verstappen en la jornada de ayer. Ahora el título está realmente a un paso, pero mañana intentará atacar aprovechando un juego de neumáticos nuevos guardado hoy.

Giacomo Rauli

Publicado: 31 oct 2026, 23:10

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Quinto, pero al final cuarto. Hoy Andrea Kimi Antonelli se enfrentó a una de las clasificaciones más difíciles de la temporada, en la que sin embargo logrará limitar los daños y situarse potencialmente en una posición excelente de cara a la carrera de mañana en el Hermanos Rodriguez.

El líder del mundial, que mañana podría proclamarse campeón del mundo de Formula 1 por primera vez en su carrera, tuvo dificultades durante toda la clasificación para 'encender' los neumáticos, para ponerlos en la ventana de uso adecuada y extraer el máximo.

Que quede claro: los 5 primeros de la clasificación del Gran Premio de Ciudad de México quedaron agrupados en 193 milésimas. Prácticamente nada. Pero el explosivo Antonelli visto muchísimas veces este año no apareció en tierra mexicana.

Cuando Russell cambió de marcha, es decir, en la Q3, Kimi no logró hacer lo mismo. Excelente en el primer sector (es autor del segundo mejor parcial por detrás de Verstappen), el boloñés tuvo dificultades en el segundo y en el tercer sector.

"Tuve dificultades con los neumáticos en la Q3. El primero de los dos intentos fue muy difícil. La temperatura bajó y tuve dificultades. Cometí errores entre el primer y el segundo sector. Una pena, pero mañana salgo cuarto. Intentemos salir bien y luego ya se verá".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Antonelli, como se ha dicho, obtuvo el quinto tiempo. Pero saldrá igualmente cuarto aprovechando la penalización de una posición impuesta a Verstappen ayer tras el duelo en los Libres 2 con Liam Lawson.

La ambición de Antonelli, sin embargo, es luchar por ganar. Mañana atacará en la salida, apoyado también en un juego de neumáticos nuevo guardado y que debería utilizarse en el primer stint.

"Será importante atacar desde la salida, pero también mantenerse fuera de líos en la curva 1, y además hemos guardado un juego de neumáticos extra. Intentaremos aprovecharlo en la salida mañana y luego ya se verá. Trataremos de dar lo mejor de nosotros".

De las palabras de Antonelli se desprende que Kimi no tiene ninguna intención de pensar en el título. Mañana solo intentará llevarse a casa el mejor resultado posible. Mejor aún si es en el podio o, por qué no, en el escalón más alto. Vistas las prestaciones de los Ferrari y de Russell, que salen por delante de él, será difícil, pero no será necesario asumir todos los riesgos del mundo para entrar en la historia por el lado correcto...

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