El nombre de Kimi Antonelli es, cada vez más, sinónimo de récords. El sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 ofreció otra muestra del gran talento del piloto de la escudería Mercedes, primero logró su primera victoria en una carrera Sprint, imponiéndose en el duelo con el piloto local Lewis Hamilton. A continuación, completó una jornada perfecta, logrando también su primera pole position en el circuito de Silverstone y en ambos casos se ha convertido en el más joven en alcanzar este hito.

Pero lo que más impresiona del joven de 19 años de Bolonia no es tanto esto, sino la seguridad con la que logra estas hazañas a pesar de su corta edad. En la Q3, por ejemplo, ya había logrado el mejor tiempo en la primera tanda, pero si en la segunda no hubiera conseguido bajar hasta 1'28"211, con una curva 3 realmente espectacular, habría visto cómo el Ferrari de Charles Leclerc le arrebataba la pole. Es normal, por tanto, que se sintiera especialmente orgulloso de la vuelta que le situó por delante de todos.

"Ha sido una vuelta realmente bien hecha. Ha sido una vuelta en la que he conseguido encajar todos los elementos. En el primer sector me ha costado un poco durante toda la sesión. Allí he estado un poco irregular, pero en el segundo y el tercer sector me he sentido muy bien. Ha sido una vuelta excelente", declaró Antonelli durante las entrevistas de rigor, tras convertirse en el primer italiano en conseguir la pole en Silverstone desde Alberto Ascari en 1953, hablando ya de récords.

Entre otras cosas, en la vuelta de calentamiento no le sentó muy bien que su equipo le mandara a la pista en primer lugar, pero consiguió mantener la calma: "No me gusta salir primero en la última tanda, así que estaba un poco nervioso durante la vuelta de salida. Pero luego simplemente intenté concentrarme en lo que tenía que hacer y, por suerte, funcionó".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

En general, sin embargo, no ha sido una clasificación fácil, porque el viento resultó ser especialmente molesto para el W17, por lo que la pole tiene aún más valor: "Digamos que el comienzo de la sesión fue un poco difícil. En la primera vuelta con los neumáticos usados intenté coger un poco el ritmo, sobre todo después de la carrera Sprint. Pero en la primera tanda de la Q2 cometí un error en la curva 3, en parte por el viento y en parte porque los frenos estaban un poco fríos. No fue lo mejor, pero debo decir que luego, en la Q3, todo salió bien".

Tras haber sido derrotado en la carrera sprint de esta mañana, Hamilton ha dicho que espera que Kimi se escape en la carrera de mañana. Sin embargo, parece al menos un poco preocupado ante la idea de tener a los dos Ferrari a su espalda en la parrilla: "Sí, porque, para empezar, son dos, y además, al principio de la carrera Sprint de hoy, Lewis iba muy fuerte. Seguro que no será fácil, tendré que intentar hacer una buena salida y coger un buen ritmo desde el principio. Habrá que intentar salir al menos de la zona de adelantamiento, pero no será fácil, sobre todo si hace tanto viento como hoy".

No obstante, también tuvo que admitir que, en la carrera corta, su Mercedes dio la sensación de tener más potencial que los SF-26: "Bueno, en la carrera corta sí, sin duda teníamos un coche más rápido. Sobre todo, parecemos estar un poco más a gusto con los neumáticos. Así que, sí, esperamos poder mantener esta ventaja también mañana", concluyó.