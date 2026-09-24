Antonelli corre el riesgo de penalizar por las fallas del jueves en el GP de Azerbaiyán 2026

Al término de la primera jornada de entrenamientos libres en Bakú, para Andrea y Kimi Antonelli hay tanto una noticia alentadora como otra negativa. La mala noticia es que ha perdido casi el equivalente a una sesión completa entre la FP1 y la FP2 debido a un problema hidráulico, que luego obligó a sustituir la unidad de potencia.

Hacia la mitad de la primera sesión, Antonelli se vio obligado a detener el coche al borde de la pista por un fallo en el sistema hidráulico, lo que provocó a su vez que otros sistemas dejaran de funcionar correctamente. Para evitar posibles focos de incendio, los comisarios utilizaron el extintor, pero esto causó pequeños daños en el motor, que no tolera bien el contacto con esas sustancias químicas.

Por precaución, a la espera de análisis más exhaustivos para determinar si la unidad de potencia puede recuperarse, los técnicos de Mercedes decidieron sustituir el motor entre las dos sesiones, dejando de lado la unidad que, con toda probabilidad, estaba destinada a cubrir el kilometraje de los entrenamientos libres del viernes. En su lugar se montó otra unidad ya utilizada esta temporada, una decisión que permitió evitar cualquier penalización.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

"El coche volvió a boxes, creo, 15 minutos después de que terminara la sesión, y estaba listo para salir a pista justo cuando se mostró la bandera roja en la FP2. Los mecánicos hicieron un trabajo increíble para sustituir el motor, quitar el viejo y montar el nuevo. No ha habido penalización, porque es uno que ya formaba parte del pool", explicó el subdirector del equipo, Bradley Lord, al final de la sesión.

Siguiendo con el tema del motor, Antonelli explicó que el equipo analizará la unidad desmontada para ver si se puede recuperar, pero lo más importante es que, en caso de que resultara reutilizable durante el resto de la temporada, el italiano evitaría incurrir de nuevo en una penalización.

De hecho, actualmente Kimi ha superado el límite con el motor térmico, pero en cuanto al turbo y al MGU-K aún le queda una unidad que puede montar antes de incurrir en una penalización a la espera del ADUO. "Ya veremos qué pasa, pero estamos haciendo todo lo posible para no recibir más sanciones este año", confirmó Antonelli tras los entrenamientos libres.

A la espera de saber cuál será el destino de este motor, la noticia positiva es que, a pesar del tiempo perdido, el italiano no solo se ha sentido cómodo con el W17 en las estrechas calles de Azerbaiyán, sino que también ha logrado un buen tiempo en la cronometría. Mercedes parece confirmar que cuenta con una ventaja considerable sobre sus rivales, tal y como se esperaba antes de la carrera.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Joe Portlock / LAT Images vía Getty Images

Mercedes puede contar con lo que parece ser una clara ventaja en la gestión de la batería a lo largo de la vuelta. Es cierto que en este circuito hay muchas oportunidades de recuperación, pero es igualmente decisivo saber cómo aprovechar esa energía durante la vuelta, ya que el sector central está repleto de puntos en los que los equipos tienden a desactivar muy pronto el MGU-K.

Por este motivo, quien consiga recuperar energía de forma más eficaz y mantener activo el motor eléctrico durante más tiempo obtendrá una ventaja no solo en la recta final, sino también en la zona central del circuito. Precisamente en este aspecto, mientras que otros equipos parecen verse obligados a sacrificar el sector central o la última recta, Mercedes se muestra más flexible, logrando sacar algo de aceleración incluso en los tramos del segundo sector.

En un circuito como el de Bakú, la confianza en el coche se va forjando sesión tras sesión, y el tiempo perdido no ayuda. No es casualidad que la mayor parte del tiempo perdido respecto a Russell se deba precisamente a los cambios de dirección del segundo sector, donde hay que ir encontrando poco a poco el límite. Sin embargo, lo positivo es que, aun así, hemos conseguido encontrar buenas sensaciones ya desde las primeras vueltas.

"Ha sido una jornada complicada porque, con los problemas que hemos tenido, hemos perdido muchas vueltas en la FP1 y la mitad de la FP2, así que nunca es lo ideal. Pero, en general, con las vueltas que he dado me he sentido bastante bien en la moto y las sensaciones eran buenas, aunque, obviamente, queda mucho trabajo por hacer de cara a mañana", añadió luego Antonelli.