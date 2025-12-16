Exclusivo: Kimi Antonelli habla de los altos y bajos de su temporada debut en la F1 en 2025

Más allá de una cuestión de puntos sumados y posiciones en el campeonato, el objetivo de la primera temporada de Andrea Kimi Antonelli en la Fórmula 1 era convencer a la dirección de Mercedes de que había tomado la decisión correcta al apostar por el adolescente como reemplazo a largo plazo del siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton.

Fue una elección audaz, no exenta de riesgos, pero Mercedes era consciente de ello desde el inicio. "Somos conscientes de que afrontará muchas dificultades", dijo el jefe del equipo, Toto Wolff, en septiembre de 2024.

Sin embargo, quizá el equipo no había previsto hasta qué punto sería exigente la campaña debut de Antonelli, en medio de los problemas con las desafortunadas actualizaciones de la suspensión del coche y la enorme atención pública en sus carreras en casa, todo ello como parte de una temporada europea formativa que exigió un reinicio completo por parte de su prodigio.

Pero Antonelli respondió al desafío y salió adelante fortalecido por la experiencia, mostrando más que suficientes destellos de su enorme talento, que nunca estuvo en duda.

Un año después, Antonelli sigue en la trayectoria correcta para convertirse en un piloto puntero de la F1, y las dificultades que afrontó se han transformado en una base de experiencia útil sobre la que puede construir su carrera, le cuenta a Roberto Chinchero, de Motorsport.com.

Motorsport.com: ¿Qué tan diferente es el Kimi Antonelli de Melbourne respecto del que acaba de terminar su primera temporada en la Fórmula 1?

Andrea Kimi Antonelli: Muy diferente. Puedo decir que ha cambiado mucho. Cuando hoy pienso en Melbourne, recuerdo lo tenso que estaba en el coche. Hoy es completamente distinto. He crecido mucho a nivel mental. Siento que he recorrido un camino que me ha hecho más maduro en todos los sentidos.

La presión estuvo sobre Andrea Kimi Antonelli desde su primera carrera en Australia. Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

MS: Tuviste que superar muchos obstáculos en muy poco tiempo; una temporada intensa de 24 carreras repartidas en 10 meses. ¿Podrías dividir tu temporada debut en distintas fases?

KA: Hubo una primera fase que diría que fue positiva, desde Melbourne hasta el Gran Premio de Canadá. Fue un período de mucho aprendizaje, tuve que familiarizarme con el mundo de la Fórmula 1 pasando por muchas experiencias nuevas, muchas más de las que podía imaginar antes del inicio de la temporada.

Después de Montreal comenzó un período difícil, una fase en la que no veía el progreso que esperaba. Eso también tuvo un impacto en mi ánimo, fue duro mentalmente. A partir de Bakú, la temporada volvió a ser lo que yo quería. Ahora puedo decir que haber superado un período complicado me dio un impulso mental extra. Dejar atrás esos meses tan duros no era algo garantizado; fue una prueba dura pero útil.

MS: El fin de semana de Monza fue especialmente difícil, con Toto Wolff criticando públicamente tu rendimiento. ¿Qué cambió después de ese fin de semana?

KA: El regreso a la antigua suspensión trasera, que se produjo en Zandvoort, me ayudó mucho, pero el punto de inflexión fue sobre todo un reinicio mental. Volví a lo básico: conducir bien, hacer las cosas correctas cada vez que me subía al coche, como antes. Durante ese período difícil había perdido un poco el rumbo. Había mucha frustración y empecé a pensar demasiado en el resultado final.

Cada vez que me subía al coche me ponía mucha presión y no me concentraba en conducir bien, en hacer las cosas correctas, en mejorar curva a curva. Todo eso me hacía estar más tenso y los resultados seguían sin llegar. Después de Monza hubo una reunión entre Toto, Bono (Peter Bonnington, el ingeniero de carrera de Antonelli) y yo, y tras esa reunión me dije a mí mismo que tenía que reiniciarme y empezar desde cero.

MS: ¿Cómo fue esa reunión?

KA: Me dijeron directamente lo que pensaban de mi rendimiento, especialmente en Monza. Pero fue una crítica constructiva que asumí de manera positiva, y eso me ayudó a reiniciarme y me hizo decir: "OK, ahora las cosas van a cambiar". Y cambiaron.

MS: Ya habías vivido la emoción de tu primer podio en Fórmula 1 en Canadá, pero cuando las cosas no van bien, la presión y las críticas inevitablemente llegan rápido también, ¿no?

KA: Hubo muchos rumores durante ese período difícil. Yo ya estaba pasando por un momento complicado, y recibir presión desde afuera [rumores sobre el futuro de Antonelli y el interés de Mercedes en Max Verstappen] ciertamente no ayudó. Sabía que tenía un contrato a largo plazo, pero ciertos rumores te hacen pensar mucho. Son momentos duros a nivel mental, algo que se te queda incluso cuando te subes al coche.

El primer podio de Antonelli llegó en Canadá. Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images via Getty Images

Pero crecer significa aprender a convivir con estos aspectos, y después de un año puedo decir que he ganado experiencia. Soy consciente de que hay otros obstáculos por delante, pero en comparación con hace un año, hoy tengo una visión más clara de lo que viene.

MS: ¿Cuál fue tu mejor momento de la temporada?

KA: Es difícil elegir uno. Hubo muchos grandes momentos: la primera carrera en Melbourne, la primera pole position en Miami [para la carrera sprint], el primer podio en Canadá, así como el fin de semana en Brasil. Pero creo que el mejor momento aún está por llegar…

MS: ¿Y el peor?

KA: El fin de semana en Spa. Llegué a Bélgica en medio de una mala racha y ese fin de semana fue un golpe muy duro.

MS: ¿Cuándo empezaste a sentir que realmente tenías el control del coche?

KA: En Japón me sentí realmente bien durante el segundo stint de la carrera. Luego, en Canadá, tenía la presión de los McLaren detrás y sabía que no podía permitirme ningún error si quería terminar en el podio. Tuve una sensación similar en Brasil, especialmente cuando Max apareció en mis espejos, y luego en Las Vegas…

MS: ¿Qué pasó en Las Vegas?

KA: Por primera vez experimenté una sensación única. Tenía que remontar después de una clasificación decepcionante, y la única manera de hacerlo era con un stint muy largo. Encontré mi ritmo y empecé a sentir que estaba en un túnel: hacía todo de manera automática, sin pensar demasiado. Era como poner el coche en piloto automático. Estaba conduciendo y no tenía una percepción clara de cada movimiento, todo surgía de forma natural, todo era automático.

Recuerdo que mientras estaba viviendo esa sensación tan especial, casi me molestaba escuchar los mensajes por radio de Bono porque me devolvían a la realidad. Evidentemente eran informaciones útiles, pero me sacaban de ese túnel. Viví una sensación maravillosa, conducir sin pensar en nada más, solo por instinto.

Antonelli tuvo una "sensación muy especial" mientras corría en Las Vegas. Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

MS: ¿Qué consejo le darías hoy a un Kimi que está a punto de empezar la temporada 2025 en Melbourne?

KA: Que confíe más en sus instintos, en sus capacidades, en las cualidades que le han permitido tener esta oportunidad. Cada vez que te subas al coche, asegúrate de tener una mentalidad "asesina". Cuando estés en pista, afronta todo de frente.

MS: ¿También le dirías que deje de mirar las redes sociales? Recibiste muchos insultos después de que Lando Norris te superara en Qatar.

KA: Le diría que no preste demasiada atención a lo que se dice en las redes sociales. Siempre habrá alguien que te critique, del mismo modo que habrá mucha gente que te apoye. Tengo la suerte de tener muchos seguidores, pero siempre hay quienes intentan hundirte y hacerte daño. Le diría que no preste atención a esas cosas. La crítica constructiva, la que hay que tener en cuenta, es la que viene de personas en las que confías, que están cerca de ti. Esa es la importante y la que realmente te ayuda a mejorar.

MS: ¿Alguna vez miraste el tiempo de George Russell en el monitor durante la clasificación y pensaste: "¿Cómo lo hace?"

KA: Sí, claro, y no tengo ningún problema en admitir que pasó muchas veces. La generación de coches de 2025 no era fácil de interpretar, ni tampoco los neumáticos. En algunas ocasiones, el límite era tan alto que terminaba una vuelta de clasificación sintiendo que había hecho un buen trabajo. Luego miraba la telemetría de George y me daba cuenta de que podía haber empujado mucho más…

MS: Mientras tanto, Russell estaba teniendo su mejor año hasta el momento. ¿Fue útil tener un compañero de equipo con un rendimiento tan alto?

KA: Absolutamente. Hubo momentos en los que me di cuenta de que estaba empujando demasiado, o no lo suficiente, gracias a compararme con George. Realmente creo que es uno de los pilotos más fuertes de la parrilla, y lo ha demostrado muchas veces. Tuvo una gran temporada, y eso me ayudó mucho a entender dónde se puede marcar la diferencia, por ejemplo en el uso de los neumáticos, y me ayudó a exigirme más. Disfruté mucho trabajar a su lado y, en general, hay una buena dinámica en el equipo, una competencia sana.

MS: Has terminado tu primer campeonato del mundo. ¿La vida en la Fórmula 1 es como la imaginabas?

KA: Tenía una idea de lo que podía esperar gracias al trabajo con el equipo en los tests de 2024 y al inicio de mis primeras actividades de marketing. Pero por muy preparado que estuviera, igualmente sentí el impacto, y en algunos momentos me costó un poco. Hay que aprender a gestionar la energía y encontrar el ritmo que mejor funciona para tu cuerpo y tu mente.

Afrontar tantas actividades te quita energía física, pero sobre todo energía mental, por eso se vuelve importante gestionarte de la mejor manera posible. Si no estás al 100% cuando te subes al coche, el rendimiento se resiente, no hay duda.

La temporada debut de Antonelli terminó en Abu Dhabi. Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

En general, había comprendido algunos aspectos de antemano, mientras que otros me exigieron reajustarme un poco, cambiando la manera de afrontarlos.

MS: ¿Dirías que la presión en la Fórmula 1 es diferente de lo que imaginabas antes de debutar?

KA: En mi caso, estaba la presión de debutar, sumada a la de correr para un equipo como Mercedes, que es uno de los equipos punteros del campeonato. Representas a una marca enorme; solo en el programa de Fórmula 1 hay 2.000 personas trabajando hacia un único objetivo: ganar.

Así que sí, sientes la presión. Sabes que tienes que rendir, porque representas a un grupo de personas y sientes la obligación de devolver todo el trabajo que el equipo hace para proporcionarte el mejor coche posible. Luego está la presión de los medios, así como la presión que a veces te impones a ti mismo antes de subirte al coche: ese momento de tensión, el miedo a cometer un error.

MS: ¿Hubo algún momento en el que el peso de la responsabilidad te afectó?

KA: No de una manera preocupante. Después de un buen inicio de temporada, durante la fase europea solo sumé un punto para el campeonato de constructores, y en ese momento me dije que tenía que volver al buen camino, que el equipo también necesitaba mi contribución. Al final salió bien, terminamos segundos.

MS: ¿Has aprendido a escapar de la presión del público y de los medios diciendo "no" a veces? Tu debut en casa, en Imola, fue muy intenso.

KA: No del todo. Estoy empezando a hacerlo, pero admito que a veces todavía me cuesta y me siento un poco culpable. Pero me he dado cuenta de que la prioridad es rendir al máximo cada vez que estás en pista, y para hacerlo tienes que estar al 100%, física y mentalmente. Con las diferencias que vimos este año, cualquier pequeño error tuvo consecuencias enormes.

Al final, como piloto, también tienes que saber cuándo decir "no". Es algo que todavía estoy aprendiendo, pero he comprendido lo importante que es. Es parte de crecer.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

MS: De los pocos fines de semana libres que tuviste, aun así pasaste algunos en un paddock, ¡incluso en MotoGP! ¿Eso cuenta como tiempo libre?

KA: Voy a seguir haciéndolo porque, al final, es algo que me gusta. Soy feliz cuando estoy en una pista con un kart, con coches a control remoto, pero también cuando voy a ver un fin de semana de MotoGP. Tengo muchos amigos y soy aficionado, y aunque estaría bien poder pasear tranquilamente por el paddock, al final no le doy demasiada importancia. Voy de mis amigos en Aprilia a Ducati, de Yamaha a otros, quiero saludar a todos los que conozco. Luego hay domingos en los que quiero quedarme en casa con mi simulador.

Siempre depende del momento. Creo que es importante hacer algo que te guste y que te haga sentir bien. Es una manera que me ayuda a despejar la mente.

MS: Estamos a las puertas de una nueva era para la Fórmula 1. ¿Cuáles son tus expectativas sobre la nueva reglamentación?

KA: Estoy muy entusiasmado, y creo que será una gran oportunidad tanto para los equipos como para nosotros, los pilotos. Espero tener un buen coche, tengo mucha confianza en el equipo, y mi sueño es poder luchar por victorias y estar en la parte del campeonato que ofrece opciones al título.

Si tengo un coche competitivo, dependerá de mí marcar la diferencia, y realmente espero estar en ese escenario. Será muy importante trabajar mucho en el simulador, y quien logre encontrar el equilibrio correcto antes que los demás tendrá una gran ventaja.

MS: Según las pruebas que has hecho, ¿crees que tendrás que cambiar tu estilo de conducción?

KA: Todos vamos a empezar desde cero, y eso es algo que me motiva mucho. Si puedes entender algo antes que los demás, realmente puedes marcar la diferencia, incluso en pequeños detalles. He probado el coche en el simulador, y requerirá un estilo ligeramente diferente, a medio camino entre el de esta temporada y el del ciclo técnico anterior, así que hará falta adaptarse tanto en la conducción como en la gestión de la unidad de potencia, pero todo es muy emocionante. Voy a desconectar un poco, quiero descansar y reflexionar con calma sobre la temporada que acaba de terminar. Pero, al mismo tiempo, tengo muchas ganas de volver a preparar 2026, tengo una gran temporada por delante.