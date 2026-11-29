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Fórmula 1 GP de Qatar

Antonelli: “Era el más rápido, pero estaba dispuesto a ceder la victoria a Russell"

El italiano logró su décima victoria de la temporada, también con una pizca de suerte por los problemas sufridos por Russell, pero estaba claro que, incluso al margen del daño en el coche del británico, hoy era el más rápido en pista. Sin embargo, por cuestiones de clasificación, estaba dispuesto a ceder la victoria a George.

Gianluca D'Alessandro

Publicado: 29 nov 2026, 19:40

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El décimo sello de la temporada de Andrea Kimi Antonelli llegó por todo lo alto, gracias a un Mercedes que en Qatar fue inalcanzable para todos, hasta el punto de terminar con medio segundo de ventaja sobre el resto del grupo, empezando por su compañero de equipo, Geroge Russell. Sin embargo, la clasificación no lo cuenta todo, porque la carrera del inglés se vio comprometida por un resto recogido ya en la segunda vuelta.

Russell pasó de hecho sobre los restos dejados probablemente por uno de los dos Racing Bulls en la curva 2 y uno quedó encajado en la zona del splitter, el área que luego gestiona la entrada de los flujos hacia la entrada del fondo, y por eso, a partir de cierto momento, se percibió una clara falta de carga aerodinámica.

Desde el primer stint, en cualquier caso, pareció evidente que Antonelli tenía un ritmo claramente mejor que el de su compañero, lo suficiente como para intentar el adelantamiento, hasta que Mercedes indicó a sus pilotos que suspendieran las hostilidades y aplazaran el duelo para un segundo momento, con el fin de poder construir antes una ventaja sustancial sobre los rivales, empezando por los McLaren.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Cierto, difícilmente alguien le habría quitado la victoria a Mercedes, pero no se querían correr riesgos. Pero la aparición del Virtual Safety Car por un cono caído en la pista empujó a los pilotos de cabeza a entrar todos juntos, incluidos los dos Mercedes, con Antonelli que tuvo que esperar por la doble parada y también por el tráfico de los otros coches que se encontraban en el pit lane, cayendo de nuevo a unos ocho segundos.

En parte por los problemas de Russell, en parte por una clara superioridad de Antonelli, Kimi consiguió recortar la diferencia durante el segundo stint, situándose enseguida a la estela de su compañero de equipo. El adelantamiento, sin embargo, no llegó en pista, porque en el momento en que el británico se detuvo en boxes para su segunda parada, los mecánicos intentaron también retirar los restos (sin éxito), perdiendo tiempo.

El campeón ganó así la posición en el pit stop, pero luego abrió hueco en el último stint, terminando con más de 30 segundos de ventaja precisamente sobre Russell. No es la primera vez que, de todos modos, Antonelli tiene de su lado un ritmo de carrera superior y siente que, aunque su compañero de equipo no hubiera tenido ese problema, su velocidad le habría permitido atacar y pasar a Russell en pista.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

“Estoy contento. Sinceramente, hoy creo que éramos los más rápidos, en absoluto. Lo siento por George, creo que eran veinte puntos [de carga perdida], así que bastante, unos 4-5 décimas por vuelta, pero puedo decir que hoy me sentí realmente bien en el coche”, contó Antonelli a Sky tras la carrera.

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“Habría sido bonito poder luchar con él, porque estábamos ahí, pero debo decir que el ritmo era increíble y el equipo hizo un trabajo enorme hoy”.

Una superioridad aplastante, fruto también de un Mercedes claramente superior a la competencia desde el viernes, y no es casualidad que Antonelli agradeciera al equipo el gran trabajo realizado, dada esta supremacía que hizo inatacable a la Estrella. De hecho, el dato más claro para demostrarlo es precisamente cómo, aun con el daño, Russell logró mantenerse por delante de Oscar Piastri al final de la carrera.

Para el puntero del campeonato, todo esto se tradujo en su décimo triunfo personal de la temporada. Una victoria que, sin embargo, en realidad estaba dispuesto a ceder a Russell para ayudarlo en la lucha en la clasificación de pilotos, hasta el punto de que lo pidió varias veces por radio, recibiendo no obstante una respuesta negativa por parte del equipo dado el amplio margen. Incluso ganando, George no habría logrado mantener abierta la batalla por el segundo puesto contra Max Verstappen, que en Qatar terminó cuarto, pero esos siete puntos de más habrían sido igualmente útiles frente a Lando Norris y Lewis Hamilton.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes, Oscar Piastri, McLaren

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Russell es actualmente tercero en la clasificación, con siete puntos de margen sobre su compatriota de Ferrari y ocho sobre Norris. Por eso, varias veces por radio Antonelli se mostró dispuesto a intercambiar posiciones para echar una mano a Russell, también porque terminar en el podio mundial sabría sin duda a magro consuelo para George, pero es también un motivo de orgullo.

“El último stint fue divertido, con aire limpio pude aprovechar el potencial del coche, pero estaba dispuesto a ceder la posición [a George], porque conozco bien la situación y sé lo importante que es. Por eso pregunté [por radio] en un par de ocasiones, quería saberlo y quería prepararme por si llegaba la llamada desde boxes”, añadió luego Kimi, que ahora en Abu Dhabi querrá terminar por todo lo alto con otra victoria para cerrar de la mejor manera la temporada de su primer título mundial.

“Intentaremos terminar de la mejor manera posible en Abu Dhabi, pero espero con ganas el parón invernal, la gala de la FIA, aunque el foco está por ahora totalmente en la próxima semana porque quiero terminar bien la temporada para luego afrontar el parón, porque la temporada ha sido larga y necesito descansar, recuperarme tanto a nivel mental como físico para el próximo año”.

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