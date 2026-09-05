Antonelli espera que Russell le devuelva el favor: "Hice lo que el equipo me pidió"
Con una penalización en la parrilla que comprometía su propio fin de semana en Monza, Kimi Antonelli se centró en ayudar a su rival por el título George Russell en la clasificación, y espera que le devuelvan el favor.
Tras ayudar a George Russell con el rebufo en la clasificación de Monza, Kimi Antonelli dice que espera que su compañero de equipo y rival por el campeonato actúe de la misma manera más adelante en la temporada.
El italiano tenía poco que ganar con su propio resultado en la clasificación debido a una penalización que lo manda al fondo de la parrilla y, en la práctica, pasó la sesión ayudando a Russell, quien finalmente se clasificó segundo.
Mercedes aprovechó la oportunidad para instalar nuevos componentes de motor en el coche de Antonelli en Monza, dado que es uno de los circuitos del calendario donde es más fácil adelantar y el equipo necesitaba ampliar su reserva de componentes de unidad de potencia disponibles.
Eso significó que el líder del campeonato tenía una tarea diferente en su circuito de casa: ayudar a su compañero de equipo y rival más cercano por el título en la lucha por la pole position.
Eso incluyó asistir a Russell en sus dos vueltas de Q3. Antonelli rodó por delante de su compañero de equipo al inicio de las vueltas para darle un rebufo en la recta principal antes de dejar pasar a Russell.
George Russell, Mercedes
Photo by: Alex Bierens de Haan / Getty Images
Russell finalmente se benefició del acuerdo y consiguió el segundo puesto en la parrilla, por detrás de Pierre Gasly, quien logró su primera pole position en F1.
"Obviamente es una sensación muy extraña," dijo Antonelli sobre su inusual tarde de sábado. "Tenía que hacer mi trabajo, que era ayudar a George. Intenté hacerlo lo mejor posible para ayudar tanto como pudiera."
El único intento propio de Antonelli en Q3 llegó en una pista casi vacía a mitad de la sesión. Tras darle rebufo a Russell, continuó otra vuelta y marcó un tiempo lo suficientemente bueno para ser séptimo en la sesión.
Su posición de clasificación finalmente importó poco, ya que saldrá la carrera desde el fondo de la parrilla debido a su penalización por exceder la asignación permitida de componentes de unidad de potencia – algo que ya se sabía antes del inicio del fin de semana.
"La Q3 fue muy extraña, incluso la vuelta que hice," dijo. "Fue una vuelta aceptable, pero nada especial. Llevaba más combustible en el coche de lo que normalmente llevarías. No quería cometer ningún error que comprometiera el programa que teníamos planeado, que era darle el rebufo a George también en la última vuelta. Obviamente, sensaciones encontradas, pero es lo que hay. Estamos listos para luchar mañana."
A pesar de que ambos pilotos de Mercedes están involucrados en la lucha por el título, el equipo ha sido tajante en que Russell y Antonelli deben actuar ante todo en interés del equipo, incluida la aceptación de órdenes de equipo cuando sea necesario para maximizar su resultado.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes
Photo by: Mark Thompson / Getty Images
Russell hizo exactamente eso hace dos semanas en Zandvoort. Antonelli había estado rodando por delante de él antes de hacer una parada tardía en boxes bajo el coche de seguridad virtual, lo que lo dejó por detrás de Russell pero con neumáticos más frescos. Mercedes posteriormente ordenó a Russell que dejara pasar a Antonelli, y él cumplió pese a cuestionar inicialmente la decisión.
En Monza, fue el turno de Antonelli de jugar en equipo. Y como también se espera que Russell necesite componentes adicionales de unidad de potencia más adelante en la temporada, Antonelli espera que su compañero de equipo le devuelva el favor si surge la oportunidad.
"Todos estamos alineados en esto," dijo. "Como él fue un buen jugador de equipo en Zandvoort, yo hice lo que el equipo me pidió que hiciera. Estoy contento de que saliera bien.
"Por supuesto, cuando sea su turno, lo hablaremos. Lo tenemos muy claro. Cuando podamos, nos ayudaremos mutuamente, especialmente en este tipo de situación. Yo no tenía nada que ganar y él estaba luchando por la pole."
Con Russell a 59 puntos de Antonelli en el campeonato, Monza le presenta una buena oportunidad para recortar la distancia debido a la penalización de su compañero de equipo.
Sin embargo, sigue sin estar claro si Antonelli necesitará montar más componentes de motor más adelante en el año, con Mercedes trabajando en un motor mejorado. La mejor oportunidad para que Russell cumpla sus propias penalizaciones podría ser Baku, otro circuito del calendario donde se considera que adelantar es relativamente fácil.
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