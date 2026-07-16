Antonelli: "La fiabilidad será decisiva para el campeonato. ¿Se acuerdan de Malasia 2016?"

Mientras el mundo descubre cada vez más a Antonelli, Kimi sigue descubriendo el mundo. Una vez concluido el fin de semana en Silverstone, el líder del Mundial puso rumbo a Wimbledon para vivir una jornada inolvidable en el exclusivo Royal Box. El fin de semana le tocó el turno al Festival of Speed de Goodwood.

"Wimbledon es muy elegante, pero para un aficionado, Goodwood es algo realmente impresionante. Quiero decir que me encantaría volver el año que viene para intentar disfrutarlo al máximo. Había unos "coches" alucinantes; allí se ve lo mejor de lo mejor, y además había auténticos aficionados. Wimbledon también fue precioso, habría que volver para ver quizá una final, pero como aficionado debo decir que Goodwood va un paso más allá".

Sin embargo, las distracciones inevitables no han restado tiempo a la preparación para el fin de semana en Spa-Francorchamps. Tras el abandono en el Gran Premio de Gran Bretaña, Mercedes ha sometido al W17 a un minucioso análisis, una revisión que ha ido mucho más allá del componente que le costó a Antonelli una victoria que ya tenía al alcance de la mano. "El equipo me ha confirmado que se ha hecho un gran trabajo. La pieza que falló en Silverstone se ha reforzado y, en general, se ha hecho un esfuerzo especial para que no vuelvan a surgir problemas de ese tipo".

Antonelli teme más a la fiabilidad que a Ferrari

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

"Me encontré con una ventaja de unos setenta puntos (sobre Russell) y hoy el margen se ha reducido a 25" —subrayó Antonelli— "tras haber perdido 43 en dos fines de semana de carrera (Barcelona y Silverstone) debido a problemas técnicos. Ya estaba convencido de ello antes y ahora lo estoy aún más: es demasiado pronto para pensar en el campeonato. Hemos visto cómo el nuevo reglamento ha tenido cierto impacto en nuestra fiabilidad. Puedo controlar la parte que está bajo mi responsabilidad, pero por lo demás no hay mucho que pueda hacer".

Kimi habló después de Ferrari, admitiendo que, en términos de rendimiento, aún no está al nivel de Mercedes, pero que la solidez del proyecto de Maranello está demostrando ser un valor añadido nada desdeñable. "No estamos en condiciones de relajarnos; su monoplaza no ha tenido ningún problema hasta ahora. Así que somos conscientes de que no podemos dejar nada en el camino. En cuanto al ritmo, aún no nos han alcanzado, pero parecen muy, muy sólidos".

"Creo que la fiabilidad puede resultar crucial de cara al campeonato del mundo" —añadió Antonelli—. "¿Se acuerdan de Malasia 2016?". Kimi toca madera, literalmente, y se refiere a la avería de la unidad de potencia que resultó decisiva en la derrota de Lewis Hamilton frente a Nico Rosberg en el campeonato del mundo. "Como piloto, eres consciente de que estas cosas pueden pasar, por eso no quiero dejar nada en el tintero. Cada vez que se presente la oportunidad de sumar puntos, hay que aprovecharla".

En la pista con el paquete de baja carga aerodinámica para ahuyentar los fantasmas

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Manuel Eletto / Getty Images

Mercedes se prepara para salir a pista este fin de semana en Spa-Francorchamps con un paquete aerodinámico diseñado para circuitos de baja carga aerodinámica. El equipo tiene previsto utilizarlo también en Monza, Bakú y Las Vegas.

"Ya veremos cómo va" —reiteró Kimi—. "Soy un poco cauteloso porque el año pasado fuimos de los que más carga aerodinámica redujimos y no nos fue demasiado bien. Mañana tendremos que asegurarnos de que lo que ganemos en las rectas no se vea contrarrestado por el tiempo que, inevitablemente, perderemos en los tramos técnicos y, sobre todo, de que haya un buen equilibrio general. El año pasado éramos muy rápidos en la recta, pero en el segundo sector nos costaba mucho".

Hace doce meses, Antonelli terminó la clasificación de Sprint en última posición y la del Gran Premio con el decimoctavo mejor tiempo. El sábado por la tarde, sus ojos llorosos expresaron mejor que cualquier palabra su estado emocional. "No es un buen recuerdo" —comentó hoy Antonelli al hablar del circuito de Spa— "y, sobre todo, no lo es si pienso en 2023". Se refiere al accidente en la Fórmula Regional que le costó la vida al joven de dieciocho años Dilano Van't Hoff.

"Por lo demás, es un circuito que siempre me ha gustado mucho. Si pienso en 2025, Silverstone tampoco fue un buen fin de semana, pero este año el rendimiento ha sido muy bueno. Spa es un circuito muy emocionante y a todo el mundo le gusta. Luego habrá que ver cómo se comporta el monoplaza, pero tengo muchas ganas de dejar atrás la decepción de Silverstone".