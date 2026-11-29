Crónica de carrera

Fórmula 1 GP de Qatar

Antonelli gana ante problemas para Russell en Qatar; Colapinto es 13° y Checo Pérez, 18°

Kimi Antonelli aprovechó una pérdida de rendimiento en el coche de George Russell para ganar cómodamente el GP de Qatar en un 1-2 de Mercedes, con Oscar Piastri en el tercer puesto. Franco Colapinto llegó 13° y Checo Pérez fue 18°.

Federico Faturos

Editado: 29 nov 2026, 17:31

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Russell movió bien desde la pole y mantuvo el primer lugar en el corto recorrido hasta la primera curva, seguido de Antonelli, mientras que Norris no tuvo un buen arranque y caía de tercero a sexto, adelantado por Piastri y los Red Bull de Hadjar y Verstappen.

Arvid Lindblad, que había tenido una gran clasificación, tuvo una salida de pista mientras luchaba con su compañero Lawson y cayó hasta el fondo del pelotón, detrás de Checo Pérez, perdiendo toda oportunidad en la carrera.

Colapinto aprovechó el incidente entre los Racing Bulls para ganar un lugar y en la segunda vuelta adelantó a Gasly para colocarse 12° en el clasificador, siendo, junto a Pérez, los únicos dos que arrancaron con neumáticos duros contra los medios de todos los demás.

Los Mercedes se alejaron rápidamente de sus perseguidores, pero, lejos de hacer aburrida la carrera, Antonelli no tardó en ir al ataque contra Russell en la vuelta 4 de las 57 previstas. Esto motivó un mensaje por radio del británico, pero no tuvo la respuesta esperada de Toto Wolff, que estaba dispuesto a dejarlos correr.

Diferente era la situación en Red Bull, ya que Hadjar recibió la orden de intercambiar posiciones con Verstappen y el francés obedeció para dejarle el cuarto lugar a su compañero de garaje.

La carrera fue neutralizada brevemente con un Virtual Safety Car en la 11° vuelta para limpiar la pista, lo que permitió a Russell, Antonelli, Piastri, Verstappen, Hadjar y Norris ir a los pits, lo que puso a Ferrari brevemente en un 1-2, pero con posiciones diferentes a las que tenían: Hamilton tuvo un fallo en su computadora al momento en que la carrera volvió a la bandera verde y fue adelantado por Leclerc.

Russell no tardó en superar a los dos coches rojos para volver al liderato. Antonelli, que perdió tiempo detrás de su compañero en la doble parada, lo hizo unas vueltas después y se encontraba a ocho segundos.

Los problemas no quedaron ahí para Ferrari, ya que Leclerc fue a los pits en la vuelta 16 y un problema para cambiar el neumático trasero derecho hacía que el pitstop durara 12 segundos.

Con las paradas en boxes, Colapinto ascendió hasta el sexto lugar en la carrera mientras el argentino buscaba ir largo en su estrategia antes de cambiar de neumáticos. Pérez, también con la goma dura, era 16°.

En 25 vueltas de carrera, Antonelli ya estaba a menos de cinco segundos de Russell, esto a pesar de un mensaje de Toto Wolff en la radio que advertía al italiano. Sin embargo, siguió apretando y poco después ya estaba a solo dos segundos de la punta.

Colapinto llevó los neumáticos duros hasta el límite de 27 vueltas y entró a los pits en la séptima posición —había sido adelantado por Hamilton— y volvió en el 14° puesto, con otro juego de duros, justo detrás de Gasly, pero rápidamente adelantó al francés.

Para sumarle drama a la carrera, Russell fue informado de que su coche arrastraba restos de poliestireno que necesitarían ser removidos en su siguiente parada en boxes. Mientras tanto, Antonelli ya estaba pegado a su compañero de equipo.

Mercedes esperaba que pudiera hacer el trabajo en tres segundos, pero cuando Russell cumplió su segunda parada en la vuelta 35, quitar el poliestireno llevó mucho más de lo pensado y la parada se estiró hasta los diez segundos. Para colmo, el mecánico asignado no pudo quitarlo todo.

Antonelli fue a los pits en el siguiente giro y tuvo una parada sin problemas, con lo que regresó a la carrera unos ocho segundos por delante de Russell, que poco después se transformaron en 12 segundos, ya que el británico quedó con daños en el coche por el poliestireno.

Sorprendentemente, en la vuelta 45 y cuando tenía 15 segundos de ventaja, Antonelli ofreció en la radio levantar el ritmo en el final y dejarle la victoria a Russell para compensar los problemas en su monoplaza.

Colapinto y Checo Pérez fueron a los pits por segunda vez en la vuelta 48 —aunque con dos giros menos en el caso del mexicano— para cambiar neumáticos por última vez. El argentino estaba noveno y volvió 13° a la carrera, delante de Gasly. Pérez, en tanto, volvió 18°, también delante de su compañero, Valtteri Bottas.

La parte final de la carrera fue un paseo para Antonelli camino a la victoria por más de 30 segundos sobre Russell. El italiano insistió en dejarle el triunfo a su compañero a poco de la bandera a cuadros, pero desde el equipo le informaron que no era necesario.

Piastri repitió el tercer puesto de Las Vegas y logró su segundo podio consecutivo, seguido por Verstappen y Norris.

Los Ferrari terminaron en la sexta y séptima posición con Hamilton y Leclerc, mientras que Hadjar, Lawson y Bortoleto completaron el top 10.

Colapinto finalizó en la 13° posición, un lugar por delante de Gasly, mientras que Pérez fue 18°.

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Fernando Alonso pensó que la noticia del retiro de Marc Márquez era falsa

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Federico Faturos





Alpine se aferra a aprovechar "algún contratiempo" de sus rivales para avanzar en Qatar



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Qatar



20 h



Alpine se aferra a aprovechar "algún contratiempo" de sus rivales para avanzar en Qatar





Colapinto ve Qatar como "un golpe de realidad" para Alpine y espera que sirva para 2027



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Qatar



21 h



Colapinto ve Qatar como "un golpe de realidad" para Alpine y espera que sirva para 2027





La parrilla de salida para el GP de Qatar de F1 2026



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Qatar



22 h



La parrilla de salida para el GP de Qatar de F1 2026

Más de

Andrea Kimi Antonelli





"Un mensaje al paddock" – La teoría de McLaren sobre el ritmo intimidante de Mercedes en Qatar



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Qatar



7 h



"Un mensaje al paddock" – La teoría de McLaren sobre el ritmo intimidante de Mercedes en Qatar





Russell da la vuelta al pronóstico en Lusail, pero es Mercedes la que da miedo



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Qatar



20 h



Russell da la vuelta al pronóstico en Lusail, pero es Mercedes la que da miedo





Por qué Mercedes provocó el enojo de Kimi Antonelli en la Q3 de Qatar



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Qatar



21 h



Por qué Mercedes provocó el enojo de Kimi Antonelli en la Q3 de Qatar

Más de

Mercedes





George Russell: Necesito convertir la pole del GP de Qatar en victoria tras actuaciones “bastante malas” en 2026



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Qatar



5 h



George Russell: Necesito convertir la pole del GP de Qatar en victoria tras actuaciones “bastante malas” en 2026





Lando Norris, "sorprendido" por el dominante Mercedes en el GP de Qatar de F1



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Qatar



20 h



Lando Norris, "sorprendido" por el dominante Mercedes en el GP de Qatar de F1





Verstappen señala la fortaleza de Mercedes en Qatar y avisa: “¡Si intento eso, haré un trompo de inmediato!”



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Qatar



20 h



Verstappen señala la fortaleza de Mercedes en Qatar y avisa: “¡Si intento eso, haré un trompo de inmediato!”

Últimas noticias





Cinco conclusiones rápidas del GP de Qatar de F1 2026



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Qatar



4 min



Cinco conclusiones rápidas del GP de Qatar de F1 2026





F1 EN VIVO: la carrera del Gran Premio de Qatar 2026 en Lusail



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Qatar



11 min



F1 EN VIVO: la carrera del Gran Premio de Qatar 2026 en Lusail





Antonelli gana ante problemas para Russell en Qatar; Colapinto es 13° y Checo Pérez, 18°



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Qatar



13 min



Antonelli gana ante problemas para Russell en Qatar; Colapinto es 13° y Checo Pérez, 18°





Fernando Alonso pensó que la noticia del retiro de Marc Márquez era falsa



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Qatar



1 h



Fernando Alonso pensó que la noticia del retiro de Marc Márquez era falsa

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete