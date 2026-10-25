Crónica de carrera

Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Antonelli gana en Austin y apunta a ser campeón en México; Colapinto abandona y Checo Pérez es 19°

Kimi Antonelli, con Mercedes, se impuso en el GP de Estados Unidos seguido de Charles Leclerc y Max Verstappen. Franco Colapinto abandonó tras un contacto con Arvid Linblad y Checo Pérez llegó último.

Federico Faturos

Publicado: 25 oct 2026, 21:43

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Mark Thompson / Getty Images

Kimi Antonelli, con gomas medias contra las blandas de quienes lo seguían en la parrilla, aprovechó una buena largada para mantenerse primero y luego una pelea entre Max Verstappen y los Ferrari le permitió abrir una pequeña diferencia en el comienzo del Gran Premio de Estados Unidos.

Charles Leclerc consiguió superar a Verstappen en la vuelta inicial y Lewis Hamilton también buscó avanzar, aunque el neerlandés resistió su intento en la curva 9. Antes de completar la primera vuelta, el piloto de Red Bull respondió: se metió por adentro de Leclerc en la curva 15 y recuperó el segundo lugar. El intercambio le permitió al Mercedes escaparse.

La carrera tuvo una breve neutralización con Virtual Safety Car, con oficiales de pista trabajando en la curva 11 por escombros que quedaron tras un ligero contacto entre Fernando Alonso y Alex Albon. También se produjo un leve contacto entre Oliver Bearman y Pierre Gasly durante un adelantamiento del de Haas al de Alpine en la curva 15.

Colapinto comenzó con neumáticos duros, una elección diferente de la mayoría, con la intención de cerrar la carrera con blandos. El arranque, sin embargo, trajo una preocupación inmediata: "Chicos, voy muy lento en las rectas. Es increíble", reportó por radio.

El argentino quedó inicialmente detrás de Pérez y luego fue superado por Gabriel Bortoleto, pero consiguió avanzar sobre el Cadillac del mexicano en los primeros giros. Checo, que había elegido blandos para la largada, también perdió terreno ante Bortoleto y posteriormente fue adelantado por Lance Stroll, quien había comenzado desde boxes.

Mientras Antonelli sostenía su diferencia al frente, George Russell quedó bajo investigación por salirse de pista en la curva 12 durante la primera vuelta y obtener una ventaja, lo cual luego se tradujo en una sanción de cinco segundos para el británico.

En diez vueltas cumplidas de las 56 previstas, Antonelli lideraba con casi tres segundos sobre Verstappen, quien a su vez tenía una diferencia sobre los Ferrari de Leclerc y Hamilton. Hadjar, Russell, Norris y Piastri marchaban detrás, mientras que Lawson y Gasly cerraban el top 10.

Verstappen entró a los pits en la vuelta 13 para cambiar blandos por blandos, volviendo a la carrera octavo, aunque un par de giros más tarde ya era quinto al adelantar a Piastri y aprovechar las paradas en pits de los dos pilotos de Ferrari. En el proceso, el neerlandés marcaba el récord de la carrera con 1m40s040, con lo que era más de un segundo más veloz que Antonelli en ese momento.

Al llegar a la vuelta 18, Verstappen adelantó a Russell y ya era tercero, a 16 segundos de Antonelli, que apuntaba a ir largo en su primer stint de la carrera.

Russell pasó por boxes en la vuelta 23 y cumplió sus cinco segundos de penalización, con lo que volvió a la carrera décimo detrás de Gasly, al tiempo que Red Bull pidió a Hadjar dejar pasar a Verstappen para que el neerlandés regresara al segundo lugar.

Checo Pérez realizó su detención al giro siguiente para pasar de blandos a duros y volver a la carrera 21°, delante de Valtteri Bottas. Por su parte, Colapinto era 14° en el clasificador al avanzar con las detenciones de otros pilotos mientras estiraba la suya.

Antonelli luego cumplió su detención en la vuelta 25 y volvió a la carrera en el cuarto lugar a ocho segundos de Verstappen y con gomas duras para ir hasta el final. Pronto se convirtió en tercero, a cuatro segundos de Leclerc, cuando Hadjar fue a los boxes.

El avance de Colapinto se vio obstruido tras un toque de Lindblad en la curva uno que llevó a un trompo al piloto de Alpine. Los comisarios analizaron la maniobra, pero determinaron que no era necesario abrir una investigación formal.

Verstappen cumplió su segunda detención en los pits en la vuelta 31 y regresó a la pista en el quinto puesto, mientras que Antonelli adelantaba a Leclerc para volver al primer puesto en la carrera. La diferencia entre el italiano y el neerlandés era de 19 segundos en ese momento.

Por su parte, Colapinto cayó al 19° lugar cuando finalmente pasó por boxes para cambiar de gomas duras a blandas, colocándose cinco segundos por delante de Checo Pérez en el clasificador. Sin embargo, la carrera del argentino terminó cinco giros después cuando Alpine le pidió que se retirara con un problema en su monoplaza.

Verstappen alcanzó a Norris por el segundo lugar al entrar en las diez vueltas finales de la carrera, seguido también de cerca por Leclerc para sumar presión al piloto de McLaren.

Fiel a su estilo, el piloto de Red Bull no dudó: se lanzó por dentro en la curva uno y adelantó a Norris, dejando a Leclerc entonces con la tarea de ir por el de McLaren, algo que cumplió en la vuelta 12.

Aprovechando sus neumáticos duros ocho vueltas más nuevos que los medios de Verstappen, Leclerc luego fue por el neerlandés y lo adelantó para saltar a la segunda posición en la carrera.

El gran premio fue neutralizado con un Virtual Safety Car porque el Cadillac de Bottas quedó detenido a un costado de la pista, lo que requirió la intervención de oficiales de pista.

La neutralización se mantuvo por un par de vueltas, pero el coche de seguridad no fue necesario, para fortuna de Antonelli, quien se encaminó a la victoria cuando la bandera verde regresó.

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