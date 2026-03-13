Ir al contenido principal

Fórmula 1 GP de China

Antonelli convocado por los comisarios por obstaculizar a Norrisen en la qualy sprint de China

Antonelli fue captado circulando lentamente en la curva 1 en Shanghái.

Ed Hardy
Ed Hardy
Editado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Kimi Antonelli no será castigado por presuntamente obstaculizar a Lando Norris durante la clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de China, ya que los comisarios de la Fórmula 1 determinaron que no se tomaría "ninguna acción adicional".

El piloto de Mercedes acababa de salir del pitlane y fue captado circulando lentamente por el interior de la curva 1, lo que provocó que Norris levantara el pie, antes de informar a su equipo McLaren que "iba a empujar en esa vuelta" durante la SQ2.

Pero luego se supo en la reunión de comisarios posterior que el campeón mundial reinante dijo que estaba en una "vuelta de calentamiento empujando", lo que significa que no estaba intentando activamente marcar un tiempo significativo.

El informe añadió: "Si el auto 1 hubiera estado en una vuelta lanzada, entonces, dada la posición del auto 12 en la pista, el auto 12 habría obstaculizado innecesariamente al auto 1.

"A la luz de la clara postura del piloto del auto 1 de que no fue obstaculizado por el auto 12, ya que no estaba intentando establecer un tiempo de vuelta significativo, no tomamos ninguna acción adicional".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

El incidente en pista tampoco marcó ninguna diferencia en el resultado para ambos pilotos, ya que avanzaron de la sesión de todos modos. Antonelli finalmente se clasificó segundo detrás de su compañero de equipo George Russell para la carrera del sábado, mientras que Norris fue tercero.

Después de la sesión, Antonelli dijo: "Sí, el ritmo es muy fuerte. Simplemente no logré armar la vuelta al final con el neumático blando. Así que sí, todavía hay trabajo por hacer. Pero obviamente, felicitaciones a George y mañana hay todo por jugar".

Esto continúa un comienzo perfecto de temporada para Mercedes, que también terminó 1-2 tanto en la clasificación como en la carrera en la apertura del campeonato el fin de semana pasado en Melbourne, donde Russell fue el más rápido en ambas ocasiones.

"Me siento bien en el auto", añadió Antonelli. "Así que obviamente hay más en los detalles, tratando de juntar todo. Pero sí, mañana intentaremos tener una buena largada y luego tratar de tener una buena clasificación".

Si Antonelli hubiera sido declarado culpable, probablemente habría recibido una penalización en la parrilla, pero como no fue el caso, Norris se mantendrá en la segunda fila, con el Ferrari de Lewis Hamilton por delante de ambos compañeros de equipo, Oscar Piastri y Charles Leclerc, en la tercera.

