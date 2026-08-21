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Fórmula 1 GP de Países Bajos

Antonelli lidera la FP1 en Países Bajos, Colapinto es 13° con el Alpine ‘viejo’ y Checo Pérez es 21°

Kimi Antonelli, con Mercedes, fue el más rápido en la única práctica libre del GP de Países Bajos en Zandvoort, seguido de Lando Norris y Lewis Hamilton. Franco Colapinto fue 13° y Checo Pérez finalizó penúltimo.

Federico Faturos
Federico Faturos
Editado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Oliver Bearman, equipo Haas de Fórmula 1

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Liam Lawson, Racing Bulls

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Franco Colapinto, Alpine

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Carlos Sainz, Williams

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Esteban Ocon, equipo Haas de F1

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Liam Lawson, Racing Bulls

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Los aficionados se reunieron frente al escenario

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Jack el León

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Yuki Tsunoda

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Valtteri Bottas, Cadillac Racing, Lance Stroll, Aston Martin Racing, Sergio Pérez, Cadillac Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Tribuna

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Liam Lawson, Racing Bulls

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Yuki Tsunoda

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Esteban Ocon, equipo Haas de F1

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team; Franco Colapinto, Alpine

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Oliver Bearman, equipo Haas de F1, Sergio Pérez, Cadillac Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Franco Colapinto, esquí alpino

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Arvid Lindblad, Racing Bulls, Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos de F1 2026
44

Kimi Antonelli marcó el camino en el regreso de la F1 a la acción tras las vacaciones de verano al liderar la práctica libre del Gran Premio de Países Bajos que se disputa en Zandvoort.

El italiano, líder del campeonato, marcó un mejor tiempo de 1m12s949 para terminar la sesión en lo más alto, seguido por Lando Norris, de McLaren, y por George Russell, con el otro Mercedes, a una décima de diferencia.

Los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc se ubicaron justo detrás, a 0s190, y a 0s289, respectivamente, mientras que Oscar Piastri fue sexto, aunque a seis décimas de la cima.

Audi logró colocar a sus dos coches en el top 10: Nico Hulkenberg fue séptimo y Gabriel Bortoleto se ubicó noveno, con la salvedad de que lograron sus tiempos con neumáticos medios, al igual que Arvid Lindblad, que fue décimo para Racing Bulls.

Alpine tuvo un promisorio inicio con las mejoras en el coche de Pierre Gasly, ya que el francés fue octavo en el clasificador con una vuelta de 1m13s911. En contrapartida, Franco Colapinto solo pudo ser 13° con la versión anterior del A526, a casi un segundo de su compañero de equipo.

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Max Verstappen fue solo 11° para iniciar su carrera de casa, tres posiciones por delante de Liam Lawson, su compañero de equipo este fin de semana en Red Bull ante la lesión de Isack Hadjar. Yuki Tsunoda, en su regreso a la acción para reemplazar a Lawson en Racing Bulls, fue 17°.

Sergio Pérez finalizó la práctica en el 21° puesto, solo por delante del Williams de Carlos Sainz. El piloto mexicano marcó mejor vuelta personal de 1m15s700 para quedar justo detrás de Valtteri Bottas, su compañero de equipo en Cadillac.

La actividad de la F1 en Zandvoort continuará con la clasificación sprint. Ingrese aquí para conocer los horarios en Latinoamérica.

Así se desarrolló la práctica libre del Gran Premio de Países Bajos:

La lluvia se hizo presente antes del inicio de la sesión, lo que dejó una pista ligeramente húmeda cuando el semáforo se puso en verde para la única hora de entrenamientos libres del fin de semana en Zandvoort.

Sin embargo, después de pasar los primeros minutos con neumáticos intermedios, los pilotos rápidamente cambiaron a los lisos, siendo Oscar Piastri el primero en marcar un tiempo en esa condición con 1m23s111, llevando neumáticos medios en su McLaren.

Franco Colapinto, Alpine, durante la FP1 en Zandvoort.

Franco Colapinto, Alpine, durante la FP1 en Zandvoort.

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Cumplidos los diez minutos iniciales, Kimi Antonelli lideraba el clasificador con un registro de 1m16s112, con casi un segundo de ventaja sobre Piastri, que había mejorado a 1m17s035, mientras que George Russell giraba en 1m17s444.

Antonelli luego llevó la referencia a 1m15s351, con Russell acercándose a 0s094 de su compañero de equipo. Norris se ubicaba tercero, a 0s188, y Liam Lawson era cuarto con el Red Bull, a 0s280, con la goma dura, a diferencia de los medios utilizados por quienes lo precedían.

Franco Colapinto marcó una primera vuelta de 1m18s704 con neumáticos duros antes de mejorar a 1m17s683, con lo que era 15° en el clasificador. Por su parte, Gasly se ponía en marcha con 1m17s232 con el Alpine 'mejorado'.

Hamilton tomó la delantera con una vuelta de 1m15s124, pero fue superado por Russell con un tiempo de 1m14s951. Sin embargo, el siete veces campeón mundial respondió luego con un giro de 1m14s742 y después 1m14s249 para volver al primer puesto cuando se cumplían los primeros 20 minutos de la sesión.

Oliver Bearman, Haas F1 Team, y Sergio Pérez, Cadillac Racing, en la FP1 de Zandvoort.

Oliver Bearman, Haas F1 Team, y Sergio Pérez, Cadillac Racing, en la FP1 de Zandvoort.

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Antonelli, en su segunda salida, se acercó a tan solo diez milésimas de Hamilton, mientras que Leclerc y Russell se acomodaban a dos décimas de sus compañeros de garaje.

Colapinto mejoró su marca personal a 1m16s969, pero solo le alcanzaba para ser 20° en el clasificador, detrás del Cadillac de Sergio Pérez, mientras Gasly se metía en el décimo lugar con 1m15s730 en el otro Alpine.

Cumplida la media hora inicial, Leclerc pasó al frente con una vuelta de 1m14s146, superando a su compañero por 0s113 para un 1-2 momentáneo de Ferrari en el clasificador.

Después de completar el trabajo en el ritmo de carrera, los neumáticos blandos comenzaron a aparecer a poco menos de diez minutos de la bandera a cuadros. Colapinto fue el primero en montarlos y logró una vuelta de 1m14s826 con la que avanzó desde el 21° hasta el sexto puesto, antes de comenzar a caer en el orden hasta terminar 13°.

Piastri llevó a McLaren al primer lugar al cerrar un tiempo de 1m13s608, pero Leclerc lo relegó con 1m13s347 para regresar a la cima. Gasly, por su parte, se acomodaba tercero con 1m13s911.

Hamilton mejoró lo hecho por su compañero de equipo con un registro de 1m13s139, aunque McLaren volvió a liderar luego de que Norris alcanzara una vuelta de 1m13s105 a cuatro minutos de la bandera a cuadros.

Después de perder su primera vuelta con los blandos al verse obstaculizado por uno de los Audi, Antonelli tomó la delantera en su segundo intento con 1m12s949, lo que sería lo mejor de la sesión.

Norris mejoró su marca sobre la bandera a cuadros, pero se quedó a 0s121 de lo hecho por Antonelli, mientras que Russell avanzó al tercer lugar con 1m13s074 para acercarse a 0s125 de su compañero de Mercedes.

Fórmula 1 - GP de Países Bajos Netherlands - Práctica Libre

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 36

1'12.949

   S 210.179
2 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 30

+0.121

1'13.070

 0.121 S 209.831
3 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 37

+0.125

1'13.074

 0.004 S 209.820
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 34

+0.190

1'13.139

 0.065 S 209.633
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 39

+0.289

1'13.238

 0.099 S 209.350
6 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 35

+0.659

1'13.608

 0.370 S 208.298
7 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 34

+0.835

1'13.784

 0.176 M 207.801
8 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 28

+0.962

1'13.911

 0.127 S 207.444
9 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 29

+1.043

1'13.992

 0.081 M 207.216
10 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 37

+1.336

1'14.285

 0.293 M 206.399
11 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 25

+1.376

1'14.325

 0.040 S 206.288
12 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 25

+1.562

1'14.511

 0.186 S 205.773
13 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 31

+1.877

1'14.826

 0.315 H 204.907
14 New Zealand L. Lawson Red Bull Racing 30 Red Bull Red Bull 30

+1.912

1'14.861

 0.035 S 204.811
15 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 32

+1.925

1'14.874

 0.013 S 204.776
16 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 31

+1.948

1'14.897

 0.023 S 204.713
17 Japan Y. Tsunoda RB 22 RB Red Bull 35

+2.161

1'15.110

 0.213 M 204.132
18 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 24

+2.250

1'15.199

 0.089 S 203.891
19 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 33

+2.408

1'15.357

 0.158 M 203.463
20 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 28

+2.631

1'15.580

 0.223 S 202.863
21 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 28

+2.751

1'15.700

 0.120 S 202.541
22 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 32

+3.396

1'16.345

 0.645 M 200.830
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