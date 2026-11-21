Fórmula 1 Las Vegas GP

Antonelli negó rebufo a Russell en Las Vegas y Villeneuve lo calificó de desagradable

El campeón del mundo de 1997 dice que Mercedes no hizo nada para ayudar a George Russell en la clasificación de Las Vegas

Lydia Mee

Publicado: 21 nov 2026, 6:25

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El campeón de Fórmula 1 de 1997 Jacques Villeneuve dice que Kimi Antonelli fue "un poco desagradable" por negarse a darle rebufo a George Russell en la clasificación de Las Vegas, y afirma que Mercedes no hizo nada para ayudar al británico.

Antonelli marcó el mejor tiempo en la Q3, pero una sanción de cinco puestos en la parrilla por un cambio de motor significa que Max Verstappen saldrá desde la pole, con Russell a su lado en segunda posición tras marcar el tercer mejor tiempo.

El piloto italiano se aseguró el título de pilotos en el Gran Premio de México, pero Russell sigue en la pelea por la segunda posición. El piloto de 28 años ocupa actualmente el tercer puesto en la clasificación, 17 puntos por detrás de Verstappen en segundo y un punto por delante de Lewis Hamilton, de Ferrari, en cuarto.

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, dijo después de la clasificación que Russell "tenía la posición perfecta" para su vuelta final, rodando cuatro segundos por detrás del coche de delante, y que el equipo necesitaba averiguar qué había salido mal.

Villeneuve no estuvo de acuerdo con esa versión de los hechos.

George Russell, Mercedes

Photo by: Jim Watson / AFP via Getty Images

"El equipo no hizo nada para ayudar a Russell. Cuando dijo que estaba cuatro segundos por detrás, estaba en una buena posición. Eso fue por mérito suyo. El equipo no le ayudó", explicó Villeneuve en Sky Sports F1.

Villeneuve dijo que Wolff había "esquivado un poco la respuesta", antes de cargar contra Antonelli, quien ya ha asegurado el título de 2026.

"Kimi hizo todo lo posible para asegurarse de no estar por delante de Russell, para asegurarse de no ayudar a su compañero de equipo. Y eso fue obvio", dijo.

"Jugó su propio juego, aunque sabía que al final no podía conseguir la pole. Así que eso fue un poco desagradable."

La tricampeona de la W Series y comentarista de Sky Sports Jamie Chadwick, que acompañó a Villeneuve en la retransmisión, coincidió en que el equipo de Brackley se había equivocado con el orden, diciendo que "George siempre debería haber estado detrás de Kimi en esa última tanda".

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