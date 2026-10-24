Crónica de clasificación

Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Antonelli logra la pole para el GP de los Estados Unidos 2026; Colapinto alcanzó la Q2 y Checo Pérez 21

Andrea Kimi Antonelli eliminó a los Ferrari de la lucha por la pole position. Franco Colapinto logró la Q2 pero afronta una sanción. Sergio Pérez derrotó a Valtteri Bottas.

Luis Ramírez

Editado: 24 oct 2026, 22:05

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Chris Graythen / Getty Images

Andrea Kimi Antonelli cumplió la primera labor para obtener su primer campeonato del mundo al lograr la pole position para el Gran Premio de los Estados Unidos, esto luego de terminar la hegemonía de Ferrari en la ronda de prácticas y sacando el tiempo en el momento más importante.

Q1

La primera ronda de clasificación dejó a Lando Norris en la cima de los tiempos, pero con un registro que parecía engañoso dado que su marca de 1m35.029s lo consiguió cuando el resto de los líderes habían decidido no salir de los pits.

Norris superó a Leclerc por 0.171s seguido por Max Verstappen e Isack Hadjar, con los Red Bull sacando una tanda positiva. A ellos les siguieron Lewis Hamilton y Andrea Kimi Antonelli.

Franco Colapinto salió de la zona de eliminación en su último registro, esto mientras que Sergio Pérez quedó en la posición 21 por delante de su compañero Valtteri Bottas.

Horario de la carrera :

Q2

La segunda ronda de eliminación vio como Charles Leclerc retomaba la cima con una vuelta final de 1m34.198s superando por solo 0.080s a Antonelli y por 0.107s a Russell, esto mientras Verstappen y Norris cerraron los cinco primeros.

La batalla por ingresar a la Q3 se extendió hasta un giro después de la bandera de cuadros. Pierre Gasly se había ubicado en su giro final en el décimo, pero Liam Lawson superó el tiempo del francés para eliminar al Alpine y colocarse por detrás de Arvid Lindblad.

Franco Colapinto se ubicó en la posición 14, pero con la sanción de 10 posiciones tendrá que arrancar desde la última plaza.

Q3

La lucha por la pole position del Gran Premio de los Estados Unidos ha sido una de las más reñidas de la temporada. Antonelli por fin logró colocarse por un instante en la primera posición con una vuelta de 1m34.035s en su primer intento superando a Verstappen por 0.179s seguido por Hadjar, Leclerc y Russell, todos ellos a menos de cuatro décimas de segundo.

La segunda ronda de intentos no vio una mejora de Antonelli ni tampoco de Leclerc ni de Russell. Verstappen tampoco logró reducir el tiempo con lo que el italiano se quedó con la primera plaza para la carrera del domingo.

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