Antonelli ve potencial en el nuevo paquete de Mercedes, pero admite margen de uso muy reducido

Ya desde ayer se intuía que la tarea de Andrea Kimi Antonelli no iba a ser de las más fáciles, pero hoy el talento del italiano—junto con el equipo que está dominando el Mundial de Fórmula 1 de 2026, Mercedes—, parece haber encontrado la manera de empezar a sacar partido al paquete de novedades introducido por el equipo de Brackley en Malasia y que había decepcionado, al no confirmar los datos observados en las simulaciones.

En la sesión de clasificación del Gran Premio de Singapur, Antonelli ha marcado el cuarto mejor tiempo, por detrás del habitual Max Verstappen y de los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Lo más importante, sin embargo, son las 189 milésimas de retraso respecto al tiempo del holandés de Red Bull.

Precisamente este dato pone de manifiesto una cosa: hasta qué punto en Mercedes han logrado encontrar la manera de aprovechar mejor las novedades que solo Antonelli está probando este fin de semana. Además, para rematar el resultado, Kimi ha conseguido adelantar a Russell (que, por su parte, cuenta con el paquete antiguo, el que mejor funcionó en Malasia) por 2 décimas. Una señal importante.

No es casualidad que, al término de los entrenamientos oficiales, Antonelli haya reconocido las mejoras logradas en el equilibrio de su W17, aunque el margen de uso de su monoplaza equipado con los nuevos componentes aerodinámicos sea muy, muy estrecho.

"Hemos mejorado el equilibrio, pero, en cualquier caso, el coche sigue siendo difícil", declaró el líder del Mundial al término de la sesión de clasificación del Gran Premio de Singapur.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: James Sutton / Fórmula 1 / Formula Motorsport Ltd vía Getty Images

"Más que nada, el potencial está ahí, pero el margen de uso es muy reducido en este momento. El equilibrio cambia mucho, incluso dependiendo de cómo se conduzca. Sobre todo cuando se aprieta un poco más, cambia mucho la forma en que reacciona el coche; es mucho más sensible".

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"Por ejemplo, en la última vuelta (de la Q3, nota del editor), en la curva 3 aceleré con un poco más de decisión y el coche se me escapó de repente por la parte trasera. En la curva 10, en cambio, entré con más fuerza y sufrí subviraje. No es fácil".

La verdadera noticia, más allá del resultado de Antonelli, es escuchar al piloto —que está avanzando a pasos bastante largos hacia el título mundial— afirmar que el paquete de Sepang tiene un potencial real. Esa era precisamente la pregunta del equipo, pero también de los aficionados, y parece que empezamos a vislumbrar las primeras respuestas.

"De todos modos, estoy contento, porque hemos mejorado y estamos viendo que el potencial de este paquete está ahí. Se trata más bien de encontrar el equilibrio para situar el coche en el rango adecuado".

En cuanto a la carrera, Antonelli sigue teniendo varias dudas. El ritmo de carrera del W17 sigue siendo una incógnita. Solo mañana sabrá el equipo si, incluso en las tandas largas, habrá el potencial necesario para luchar al menos por el podio.

"Estaría bien subir al podio mañana, pero no será fácil. No sabemos cómo se comportará este coche en el ritmo de carrera, en este circuito. Pero tengo confianza. Creo que mañana podremos hacer un buen trabajo de todos modos".