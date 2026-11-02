Fórmula 1 GP de México

Antonelli quiere la foto con Hamilton y Verstappen en su casa después del título de F1

Antonelli temió chocar en la última vuelta del Gran Premio de México porque apenas podía ver la pista. Compartir el podio con Hamilton y Verstappen es un momento que quiere conservar como un recuerdo tangible

Ronald Vording

Publicado: 2 nov 2026, 10:14

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El Gran Premio de Ciudad de México 2026 quedará en los libros de historia: Kimi Antonelli se consagró como el campeón mundial más joven de todos los tiempos y, en parte por las reglas de la superlicencia, ese récord ciertamente no será fácil de superar.

Después de su actuación enormemente impresionante en Austin, Antonelli ya sabía que asegurar el título sería básicamente una formalidad, pero se negó a tomarlo de esa manera. De hecho, el joven italiano admitió después de la carrera que los nervios lo habían afectado más este fin de semana que en Austin.

"En Austin fui mucho más agresivo, mucho más presente en el momento, mientras que en la clasificación aquí en México estuve un poco más tenso, de alguna manera. Y tampoco fui tan intenso en la forma en que estaba manejando. Definitivamente no fue fácil por ese lado. Pero ahora finalmente lo conseguimos, y ahora podemos disfrutar el resto de la temporada".

Antonelli dijo que también llevó esos nervios a la carrera, aunque poco a poco aprendió a soltarlos.

"En la largada fui muy cauteloso y dejé mucho espacio. Probablemente estaba apostando mucho por el lado seguro. Pero después vi que tenía ritmo, especialmente durante ese primer stint. Sabía que estaríamos en la pelea porque el ritmo era muy bueno con neumáticos usados. Pero después, obviamente, con la bandera roja, de alguna manera todo volvió a cero".

Ese fue precisamente el momento en el que Antonelli cambió su mentalidad y decidió dejar de lado toda su cautela, lo que derivó en una maniobra de adelantamiento particularmente impresionante sobre Charles Leclerc.

"En ese momento fue como: '¿Sabés qué? Voy a tomar más riesgos'. Tuve la oportunidad de ganar algunos lugares y esa maniobra sobre Charles fue crucial para subir al podio.

"Después intenté mantenerme cerca hasta el final, y ese último stint fue muy divertido. Creo que los tres estuvimos dentro de dos segundos y todos estábamos empujando. Simplemente era difícil adelantar, pero fue de mucha intensidad y fue divertido".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Antonelli finalmente terminó cuatro segundos detrás del ganador de la carrera, Max Verstappen, y reveló, en respuesta a una pregunta de Motorsport.com, que eso se debió completamente a una última vuelta muy emotiva.

"En la última vuelta simplemente aflojé porque ya no podía ver la pista. Me estaba emocionando, y dije: 'Voy a aflojar porque si no voy a chocar acá'. Fue bueno simplemente llevarlo hasta el final", dijo el nuevo campeón mundial.

"Ya estaba llorando. No podía ver con claridad hacia adelante. De alguna manera podía ver dos Ferrari entre las lágrimas, así que fue muy especial. Muchos recuerdos pasaron por mi mente en ese momento, todos los recuerdos desde el karting hasta llegar acá.

"Fue una última vuelta muy especial y, definitivamente, cuando crucé la línea, solté todo porque estaba logrando uno de mis mayores sueños. Fue muy especial".

La palabra especial también aplica a lo que vino después. En el Foro Sol, la sección del estadio del Autódromo Hermanos Rodríguez, Antonelli fue recibido por sus padres, que habían viajado especialmente para el domingo. Luego compartió el podio con dos de los grandes de todos los tiempos de la F1: Lewis Hamilton y Verstappen.

Desde la mirada de Antonelli, difícilmente podría haber habido una mejor manera de asegurar su primer título mundial, y atesora especialmente el momento en el que los dos múltiples campeones mundiales lo levantaron sobre sus hombros.

"Definitivamente voy a enmarcar la foto y ponerla en mi casa porque es un momento increíble", dijo el piloto de Mercedes.

"Y también, ver tanto respeto de dos pilotos increíbles que hicieron historia en el deporte es realmente especial. Es un momento que vivirá [en mi mente] y siempre será recordado. Definitivamente voy a enmarcar la foto y ponerla en la pared de mi casa, para poder verla muy bien cada vez que entre".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

Cuando el DJ tomó el control al final de la ceremonia del podio, llegó otro momento emotivo para el flamante campeón mundial. Con Nessun Dorma y Sarà, perché ti amo, sonaron dos canciones italianas que hicieron que a Antonelli se le llenaran aún más los ojos de lágrimas.

"Sí, quiero decir, la primera canción fue muy emotiva para mí porque era una canción que mi abuelo siempre escuchaba, así que fue muy especial oírla. Y creo que él... creo que estaría muy orgulloso", dijo Antonelli.

Mientras decía esas palabras, las lágrimas comenzaron a caer una vez más, lo que le valió una ronda de aplausos de los medios presentes.

"Dios mío, lloré demasiado hoy, ¡pero está bien!", continuó Antonelli con una sonrisa. "Así que sí, simplemente me emocioné mucho por mi abuelo, y también estaba muy feliz por él".

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