¿Antonelli recibe menos apoyo en Italia debido a Ferrari?

Aunque Kimi Antonelli podría convertirse este año en el primer campeón italiano del mundo de Fórmula 1 desde Alberto Ascari en 1953, el exjefe de equipo de Haas Günther Steiner cree que el joven de 19 años no recibe en su país el reconocimiento que merece.

"Hablé de ello en Spa con algunos periodistas italianos", revela Steiner en The Red Flags Podcast y explica que, pese a su actual liderato en el Mundial, Antonelli, en su opinión, "no recibe en Italia el reconocimiento que merece".

Steiner explica: "En Italia hay ahora dos deportistas muy buenos. Jannik Sinner en el tenis, que ahora mismo está dejando a todos atrás, y luego está Kimi Antonelli. Pero Kimi no recibe el mismo reconocimiento que Jannik Sinner, y eso me parece, por decirlo suavemente, extraño."

Sinner lidera actualmente el ranking mundial del tenis masculino, mientras Antonelli va al frente en el Mundial de pilotos de Fórmula 1. Pero Steiner explica que el piloto de Mercedes tiene en Ferrari prácticamente competencia de su propio país, lo que empeora su posición en Italia.

"Tiene que ver con que Ferrari es visto como el equipo italiano, como la 'selección nacional'. Mucha gente aún tiene que acostumbrarse a que haya un piloto italiano de Fórmula 1 que realmente sea de clase mundial, y no solo un equipo", dice Steiner.

Primer ganador italiano de un Gran Premio en 20 años

Steiner recuerda que antes de Antonelli había pasado "mucho tiempo" sin un piloto italiano de primer nivel en la Fórmula 1. De hecho, Antonelli logró en 2026 la primera victoria italiana en un Gran Premio en 20 años. La anterior, lograda por Giancarlo Fisichella, databa de 2006.

Además, Antonelli fue el primer italiano desde Riccardo Patrese en 1991 en ganar más de una carrera en una temporada. Por eso Steiner subraya: "Merece más, y creo que ahora está creciendo la conciencia de que este chico es realmente algo especial."

El "problema" para Antonelli es que su rival en la lucha por el Mundial de 2026 es precisamente Ferrari. Su perseguidor más cercano en el Campeonato Mundial de Pilotos es, al llegar la pausa veraniega, el campeón del mundo récord Lewis Hamilton, que compite para la Scuderia desde 2025.

"Tenemos que prestar más atención a [Kimi]", opina Steiner y aconseja a los aficionados italianos: "Quizá simplemente no deberías apostarlo todo a una sola carta: Ferrari. Hay alguien ahí fuera a quien puedes animar. Merece más de lo que recibe actualmente en Italia."