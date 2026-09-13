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Fórmula 1 GP de España

Antonelli reconoce una victoria afortunada en Madrid: "Lando debería haber ganado"

Ganador del Gran Premio de España, Kimi Antonelli reconoció tras la carrera que la victoria probablemente debería haber sido para Lando Norris, de no ser por una desafortunada intervención del Virtual Safety Car.

Fabien Gaillard
Publicado:
Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del Gran Premio de España de F1 en Madring
Kimi Antonelli, Mercedes

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Valtteri Bottas, Cadillac Racing

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Mestiza, F1 paddock

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George Russell, Mercedes; Lando Norris, McLaren

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Lando Norris, McLaren

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Lando Norris, McLaren

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Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos de la carrera del Gran Premio de España de F1 en Madring
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Kimi Antonelli no solo es un impresionante líder del campeonato a sus 20 años, sino que también se beneficia de una insolente fortuna. En efecto, este domingo, cuando parecía que tendría que conformarse con la segunda plaza por detrás de un Lando Norris impresionante en su primer relevo, el Virtual Safety Car entró en juego.

El momento de esta intervención, para poner a salvo el Aston Martin de Lance Stroll, que estaba en una escapatoria tras un problema técnico, fue perfecto para el italiano: no solo Norris, que disponía de media docena de segundos de ventaja, no pudo entrar en cuanto se desplegó mientras él sí pudo hacerlo, sino que, sobre todo, cuando Norris entró a su vez, el VSC acababa de retirarse.

En consecuencia, aunque no tomó formalmente la cabeza de la carrera, que estuvo ocupada durante mucho tiempo por un Charles Leclerc con neumáticos duros que alargó su primer relevo todo lo posible, era virtualmente líder.

Aunque, en las últimas vueltas, Max Verstappen y Norris estuvieron por un momento pisándole los talones, luego no tembló - una vez que Leclerc entró - para certificar este octavo éxito de la temporada, que le permite contar ahora con 81 puntos de ventaja en el campeonato.

Kimi Antonelli (Mercedes)

Kimi Antonelli (Mercedes)

Photo de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Al salir de la carrera, reconocía sin embargo que el éxito del día probablemente tuvo más que ver con la suerte que con otra cosa:"No ha sido nada sencillo, pero creo que hoy sienta bien ganar. Sin embargo, tengo la sensación de que Lando debería haber ganado."

"Pero en conjunto, ya saben, lo aceptamos. Aparte de eso, fue una carrera muy bonita. Creo, en particular, que al final de la carrera, con los neumáticos duros, mostramos un ritmo muy bueno. Y sí, ahora hay que seguir dándolo todo."

"Quiero seguir dándolo todo carrera tras carrera, ya saben, seguir siendo competitivo y disfrutando hasta el final", añadió. "Y luego intentaré hacerlo lo mejor posible en cada carrera, y ya veremos dónde estamos al final del año."

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