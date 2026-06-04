Antonelli responde al intento de Russell de meterle presión por ser campeón

El líder del campeonato de Formula 1, Kimi Antonelli, ha restado importancia a las sugerencias de su compañero de equipo en Mercedes, George Russell, de que el título de 2026 ahora depende de él.

Antonelli actualmente tiene una ventaja de 43 puntos sobre Russell, segundo clasificado, que era el favorito de la pretemporada, después de cuatro victorias consecutivas en las cinco primeras rondas.

Llega después de que Russell sufriera un costoso abandono cuando lideraba en Montreal, lo que, según él, ahora significa que Antonelli está en la mejor posición para conseguir el primer título de pilotos de Mercedes desde Lewis Hamilton en 2020.

"Ahora mismo, es suyo para perderlo. Tiene muchísimos puntos de ventaja", dijo Russell tras el fallo de la unidad de potencia la última vez. "Pero la presión ya no está, hay que salir ahí fuera, disfrutar cada carrera, intentar ganar cada carrera. Yo no tengo nada que perder."

Tanto si Russell está intentando conscientemente descargar directamente sobre los hombros del joven de 19 años parte de la presión por el título como si no, Antonelli ha descartado la idea de que el título dependa de él.

"No, siendo justos, no sigo realmente esa línea, porque es muy temprano en la temporada, aún quedan 17 carreras y todavía es muy, muy pronto para pensar o hablar del campeonato", dijo Antonelli antes del Gran Premio de Mónaco de este fin de semana.

"Intento hacer lo mejor posible, cada vez que me subo al coche intento maximizar el resultado, y luego veremos dónde terminamos al final de la temporada. Pero también creo que es difícil pensar en perder algo cuando ni siquiera lo tienes. No gané el campeonato. ¿Cómo puedo perder algo que ni siquiera conseguí?"

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Junto con los desafíos técnicos del Mercedes de efecto suelo de 2025, la mayor lección de la campaña de novato del año pasado para Antonelli fue lidiar con la presión y las expectativas externas a lo largo de una intensa temporada europea.

Incluyó dos agotadores fines de semana en casa en Imola y Monza, como dos de los fines de semana más desafiantes de su incipiente carrera.

Recién llegado de recibir el Trofeo Lorenzo Bandini la semana pasada en un concurrido evento en la localidad de Brisighella, cerca de su ciudad natal de Bolonia, Antonelli jura que el intenso escrutinio de la afición italiana no lo desestabilizará esta vez.

"No siento tanta presión", insistió. "Me siento bastante relajado con la situación porque todavía es muy temprano en la temporada, y solo quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo, intentando subir el listón e intentando ganar tanto como sea posible.

"Por supuesto, sé que las expectativas están creciendo, y como yo mismo soy italiano, sé lo emocionales que somos y lo fácil que es que nos entusiasmen las cosas.

"Pero fue un gran evento y es increíble ver tanto apoyo. Pero voy a intentar no dejarme llevar por estas expectativas, simplemente voy a intentar mantenerme centrado en lo que tengo que hacer en el proceso, y luego intentar ofrecer el mejor resultado posible.

"Por supuesto, George es un compañero de equipo súper fuerte, y me lo pondrá muy difícil, pero por mi parte, solo intento afrontarlo de la mejor manera posible en cada situación."