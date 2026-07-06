Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Fórmula 1 GP de Gran Bretaña

Antonelli: El revés de Silverstone "aviva aún más el fuego" en la lucha por el título de la F1

El piloto de Mercedes admitió que ha perdido valiosos puntos para el campeonato tanto en Barcelona como en Silverstone, pero insiste en que el impulso sigue estando de su lado.

Ronald Vording
Ronald Vording
Publicado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Kimi Antonelli ha visto cómo su ventaja en el campeonato de Fórmula 1 se ha reducido a tan solo 25 puntos sobre su rival más cercano, George Russell, y a 32 sobre el piloto de Ferrari Lewis Hamilton, en el transcurso de tres fines de semana de carrera.

Mientras que Antonelli tuvo dificultades para alcanzar un buen rendimiento durante la etapa europea de la temporada del año pasado, esta vez el panorama es completamente diferente.

En Barcelona, el joven italiano se retiró cuando iba en segunda posición debido a un problema con la unidad de potencia, mientras que una protección de rueda rota y una posterior penalización de tiempo le dejaron sin puntos el domingo en el circuito de Silverstone.

Más de la F1 :

"No sé cuánto [perdí] en cuanto a carga aerodinámica [ ], pero el coche ya no giraba", explicó Antonelli tras la carrera.

"En algunas curvas, la rueda incluso se levantaba del suelo, así que algo fundamental se había roto".

En declaraciones a los medios, Antonelli admitió que aún no estaba convencido de que el fallo del protector de rueda fuera el único problema que hubiera afectado a su carrera.

Antonelli believes he would have beaten Charles Leclerc at Silverstone without his wheel shield failure

Antonelli cree que habría vencido a Charles Leclerc en Silverstone de no ser por el fallo del protector de rueda

"Ahora sé que el protector de rueda se rompió, pero no sabemos si también se rompió algo más, porque por la pérdida da la sensación de que fue algo más que solo el protector de rueda.

"Por supuesto, el equipo tendrá más tiempo para analizarlo, pero fue una pena porque hoy teníamos opciones de ganar. Creo que íbamos a por todas".

Tras recibir una penalización de tiempo por sobrepasarse repetidamente los límites de la pista, la salida tardía del coche de seguridad completó la miserable tarde de Antonelli. Al terminar la carrera finalmente detrás del coche de seguridad, el líder del campeonato cayó fuera de los puntos, hasta la 15.ª posición.

"Simplemente he demostrado que tengo la mentalidad de dar lo mejor de mí cada vez que salgo a pista. Intento darlo todo, incluso hoy, a pesar de todas las cosas que ya nos estaban saliendo mal.

"Vi que aún existía la posibilidad de sumar un punto y simplemente estaba haciendo todo lo posible por conseguirlo. Iba a lograrlo, pero entonces salió el coche de seguridad y ya no tuve ni siquiera la oportunidad de intentarlo".

Aunque su ventaja en el campeonato se ha reducido considerablemente, Antonelli se consuela con el hecho de que el ritmo puro está claramente ahí.

Antonelli believes his time penalty for exceeding track limits was unfair, but Mercedes decided not to contest the decision after the race

Antonelli considera que su penalización de tiempo por salirse de los límites de la pista fue injusta, pero Mercedes decidió no recurrir la decisión tras la carrera

En Barcelona probablemente habría terminado segundo; en Austria, Toto Wolff lo describió como el piloto más rápido en términos de ritmo de carrera puro; y en Silverstone, la victoria volvió a estar al alcance de la mano.

"Hemos perdido muchos puntos, pero el impulso sigue ahí porque creo que este fin de semana hemos demostrado la velocidad", continuó Antonelli.

"Y hemos demostrado de qué potencial somos capaces cuando estoy en buena posición, cuando el equipo y el coche funcionan bien; hemos demostrado de lo que somos capaces.

Así que creo que el impulso sigue ahí. Y, de hecho, este [contratiempo] hace que el fuego arda aún más, para salir a la pista en Spa e intentar hacerlo aún mejor".

Lee también:
Promoción WhatsApp

Promoción WhatsApp

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Coulthard pide a FIA que se centre en el entretenimiento tras el final de Gran Bretaña

Comentarios destacados
Más de
Ronald Vording

Toto Wolff: Ojalá Abu Dhabi 2021 se hubiera gestionado como el GP de Gran Bretaña de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Toto Wolff: Ojalá Abu Dhabi 2021 se hubiera gestionado como el GP de Gran Bretaña de F1

Max Verstappen no puede creer su mala suerte con Red Bull: "Quizá me crucé con un gato negro"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Max Verstappen no puede creer su mala suerte con Red Bull: "Quizá me crucé con un gato negro"

Max Verstappen revela un problema con el Red Bull y avisa: "No tiene sentido correr así"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Max Verstappen revela un problema con el Red Bull y avisa: "No tiene sentido correr así"
Más de
Andrea Kimi Antonelli

Cómo Antonelli perdió 100 puntos de eficiencia aerodinámica por una rueda rota en Silverstone

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Cómo Antonelli perdió 100 puntos de eficiencia aerodinámica por una rueda rota en Silverstone

Montoya pide un cambio en el reglamento de la F1 tras la sanción a Kimi Antonelli

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Montoya pide un cambio en el reglamento de la F1 tras la sanción a Kimi Antonelli

Mercedes no reclamará por la sanción que recibió Antonelli en Silverstone

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Mercedes no reclamará por la sanción que recibió Antonelli en Silverstone
Más de
Mercedes

George Russell admite que debe mejorar para ser campeón de F1 en 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
George Russell admite que debe mejorar para ser campeón de F1 en 2026

Antonelli, víctima de un deflector de la rueda en Silverstone: "Hoy también podría haber ganado"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Antonelli, víctima de un deflector de la rueda en Silverstone: "Hoy también podría haber ganado"

Wolff revela lo cerca que estuvo Kimi Antonelli de ganar en Silverstone

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Wolff revela lo cerca que estuvo Kimi Antonelli de ganar en Silverstone

Últimas noticias

Cómo Antonelli perdió 100 puntos de eficiencia aerodinámica por una rueda rota en Silverstone

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Cómo Antonelli perdió 100 puntos de eficiencia aerodinámica por una rueda rota en Silverstone

Lundgaard admite que "un error mío" le costó la victoria en la carrera de IndyCar de Mid-Ohio

IndyCar
Indy IndyCar
Mid-Ohio
Lundgaard admite que "un error mío" le costó la victoria en la carrera de IndyCar de Mid-Ohio

Antonelli: El revés de Silverstone "aviva aún más el fuego" en la lucha por el título de la F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Antonelli: El revés de Silverstone "aviva aún más el fuego" en la lucha por el título de la F1

Coulthard pide a FIA que se centre en el entretenimiento tras el final de Gran Bretaña

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Coulthard pide a FIA que se centre en el entretenimiento tras el final de Gran Bretaña