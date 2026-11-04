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Antonelli rinde homenaje a Senna al volante del Lotus 98T en Brasil junto a su familia

Antonelli, recién llegado a Brasil tras conquistar el Mundial, no perdió la ocasión de encontrarse con la familia Senna en Tauì, en la Fazenda Dois Lagos: el boloñés se metió en el habitáculo del 98T de 1986 pilotado por el tricampeón del mundo. Así comienza el GP de Interlagos: Kimi presentará un casco conmemorativo dedicado al tricampeón mundial.

Franco Nugnes

Publicado: 4 nov 2026, 16:27

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El número 12 no era el suyo, aunque lo ha adoptado. Tampoco el monoplaza era el Mercedes con el que se proclamó campeón del mundo el domingo en Ciudad de México. Kimi Antonelli, recién aterrizado en Brasil con toda la familia acompañándolo, fue a Tauì, a la Fazenda Dois Lagos, la finca de los Senna situada a 140 km de São Paulo, donde el campeón boloñés fue recibido por Bruno y Bianca Lalli, los hijos de Viviane, hermana de Ayrton.

La atracción fue demasiado fuerte y Kimi se metió de inmediato en el habitáculo del Lotus 98T-Renault, el coche de Gerard Ducarouge con el que en 1986 había logrado ocho poles, ocho podios y solo dos victorias debido a una falta de fiabilidad.

Debió de ser una emoción profunda entrar en el cockpit de su ídolo: “Ayrton Senna es mi referente desde siempre, por lo que hizo en la pista pero también fuera de ella”, le gusta repetir al emiliano, que no finge una simpatía por el tricampeón brasileño, sino que manifiesta una verdadera y profunda cercanía por “Magic”. Ha leído los principales libros que se han escrito y ha visto una y otra vez los muchos vídeos publicados en YouTube.

Kimi Antonelli con il busto di Ayrton e la famiglia Senna, insieme a papà Marco

Foto di: Lallali Senna

El número 12 que lo acompaña desde que empezó a correr seguirá en el morro de su Mercedes también el año que viene, renunciando al número 1 que estaría reservado al campeón del mundo. “Me quedo con el 12" – dijo Antonelli – "un poco por superstición y un poco porque esto me ayuda a mantener los pies en el suelo, para recordarme que el camino por recorrer todavía es muy largo”.

Hay quien ve similitudes físicas con “Beco”, pero el vínculo es mental. “Push to the limit” era el lema de Ayrton, que decía “...piensas que tienes un límite, así que intentas tocar ese límite. Ocurre algo. E inmediatamente consigues correr un poco más rápido, gracias al poder de tu mente, a tu determinación, a tu instinto y gracias a la experiencia. Puedes volar muy alto".

El brasileño tenía su fuerza en el talento natural al volante pero, sobre todo, en la capacidad de saber mantener alta la concentración. No solo en el coche, sino en general en la vida. Y el joven de 20 años que tiene cara de chaval pero ya la cabeza de un hombre maduro sabe desarrollar ambas cualidades, porque consume pocas energías mentales y no sufre demasiado la presión, igual que Ayrton.

Kimi Antonelli con Bianca Senna

Foto di: Lallali Senna

Y aquí nos viene al encuentro papá Marco, que explica: “A Kimi Antonelli hemos aprendido a conocerlo y nos hemos adaptado un poco a lo que era su carácter. Nunca se venda la cabeza antes de habérsela roto. Nunca ve las cosas en negativo y, incluso cuando algo no funciona, busca la solución para volver a ponerlo en orden. Es una gran cualidad que ha desarrollado, mientras que yo era decididamente más emotivo. La otra cosa que me impresiona mucho es su capacidad de mantener la concentración”. Exacto.

Interlagos, por tanto, no será solo el primer GP como campeón del mundo: Kimi será libre de correr sin hacer ningún cálculo, pero será una cita importante, especial: “Han pasado 35 años desde la victoria de Ayrton en la carrera de casa: fue un triunfo conseguido con el cambio del McLaren bloqueado en sexta marcha”. Un esfuerzo que le provocó espasmos musculares y una subida de fiebre. Y por eso Kimi celebrará el GP de Brasil llevando un casco conmemorativo dedicado a Senna. La decoración la concibió y estudió personalmente, intentando rendir un homenaje adecuado a su ídolo. Porque los signos a veces cuentan más que las palabras. Y las emociones más profundas que ciertas situaciones suscitan no deben contarse, sino guardarse celosamente en la propia intimidad.

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