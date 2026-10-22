Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Kimi Antonelli se sincera sobre los temores de su padre por su carrera en la F1

El líder del campeonato de Formula 1, Kimi Antonelli, ha revelado que su padre inicialmente se opuso a sus ambiciones de competir

Lydia Mee

Publicado: 22 oct 2026, 21:20

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

El actual líder del campeonato de Formula 1, Kimi Antonelli, ha revelado que su padre no quería que se convirtiera en piloto de carreras después de ver cómo su propia trayectoria terminó por falta de dinero.

El piloto de Mercedes llega a Austin para el Gran Premio de Estados Unidos con 102 puntos de ventaja en el campeonato y podría convertirse el domingo en el campeón más joven de la historia de la F1. Su padre, Marco, un expiloto de carreras que ahora dirige sus propios equipos italianos de GT y Formula 4, ha sido un habitual en el paddock esta temporada.

Preguntado en la rueda de prensa de pilotos en Austin cuánto le había ayudado su padre, y si era cierto que no había querido que su hijo compitiera, Antonelli explicó: "Sí, mi padre es como mi roca. Es quien, junto con mi madre y el resto de la familia, mejor me conoce, y sabe cómo manejarme en ciertas situaciones.

"Al crecer, me ha estado enseñando todo lo que sabía, en primer lugar, sobre las carreras, pero ahora me enseña más sobre la vida. Es realmente importante para mí tener a alguien como él durante las carreras, especialmente en un año tan importante.

"Está haciendo un esfuerzo increíble para intentar equilibrar su trabajo, su equipo de carreras y venir a mis carreras, así que se lo agradezco mucho.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Pero cuando era pequeño, y antes incluso de que todo empezara, no quería que compitiera, porque el deporte puede ser muy cruel a veces, y especialmente en lo económico, es un deporte muy difícil cuando no tienes el apoyo adecuado.

"Siempre estaré muy agradecido a Mercedes, porque fueron quienes apostaron por mí cuando era muy pequeño, y sin ellos no estaría aquí hoy, porque fueron quienes me apoyaron durante todo el camino desde el karting hasta ahora, y fueron quienes me dieron las oportunidades. Sin ellos, probablemente no estaría aquí.

"Por eso mi padre no quería que compitiera, porque, por desgracia, cuando él mismo corría, tuvo que enfrentarse a esta realidad. No tenía ningún apoyo financiero y no pudo seguir adelante con su carrera deportiva, así que por eso empezó su propio equipo de carreras.

"Por eso no quería que compitiera, porque no quería que me enfrentara al mismo tipo de decepciones a las que él se había enfrentado entonces, y porque le resultó muy difícil aceptarlo, solo quería protegerme. Pero luego vio que yo tenía pasión, así que decidió intentarlo."

Antonelli lidera actualmente el campeonato con 340 puntos. Su compañero de equipo en Mercedes, George Russell, le sigue segundo con 238 puntos y Lewis Hamilton es tercero con 229 puntos.

El Gran Premio de Estados Unidos se celebrará del 23 al 25 de octubre en el Circuito de Las Américas.

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