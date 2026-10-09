Antonelli es pesimista en Singapur con un Mercedes actualizado que califica de "impredecible"

El líder del campeonato de Fórmula 1, Kimi Antonelli, ha terminado lamentando su paquete actualizado de Mercedes tras clasificarse solo séptimo para la carrera sprint del Gran Premio de Singapur.

El piloto de 20 años ha sido el dominador de 2026, ya que cuenta con una ventaja de 84 puntos sobre su compañero de equipo, George Russell, segundo, pero la última semana ha sido difícil para Antonelli.

Eso se debe a que el pasado fin de semana en Sepang, Max Verstappen, de Red Bull, dominó desde la pole, con Antonelli conformándose con el segundo puesto pese a que Mercedes llevó una mejora sustancial a Malasia.

Pero no logró sacarle todo el rendimiento, así que para Singapur este fin de semana, el italiano sigue con el W17 actualizado mientras Russell ha vuelto a la especificación anterior para una comparación.

Sin embargo, no todo está yendo sobre ruedas para Antonelli, que clasificó séptimo para la carrera sprint del sábado, a 0.573s de Russell, segundo, y a 0.693s del poleman Verstappen.

"Ya en la FP1 estaba sufriendo", dijo Antonelli, que también fue séptimo en esa sesión liderada por Russell, a F1 TV. "Todavía hay mucho que entender sobre este paquete.

"Es que el coche es realmente muy difícil, muy impredecible y muy difícil de juntar una vuelta.

"Así que sí, es una pena porque venía con grandes esperanzas, pero hasta ahora ha sido muy difícil".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Esos comentarios van en línea con lo que dijo el jefe del equipo Toto Wolff tras la FP1, ya que el austriaco afirmó que "el coche nuevo parece ser un poco más complicado de pilotar".

Así que Antonelli no está especialmente confiado para el resto del fin de semana en Marina Bay, con Verstappen pareciendo el piloto dominante y McLaren y Ferrari también en la pelea.

"Va a ser un fin de semana difícil, a menos que podamos sacar algo mañana", añadió.

"Pero aparte de eso, va a ser muy complicado. Realmente no veo dónde podemos encontrar siete décimas, pero nunca se sabe.

"Quizá esta noche, Bono [su ingeinreo Peter Bonnington], los ingenieros, encontremos algo en el coche y seguro que voy a intentar mejorar un poco, la conducción, y luego veremos.

"Veremos mañana dónde acabamos".

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