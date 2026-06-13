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Fórmula 1 GP de Barcelona-Catalunya

Antonelli se viste de Spider-Man para visitar las tribunas del circuito de Barcelona

Los aficionados de Fórmula 1 han especulado que una figura enmascarada en las gradas de Barcelona durante la FP1 era Kimi Antonelli, pero el piloto lo aclaró después

Lydia Mee
Publicado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Los aficionados de Formula 1 están convencidos de que una figura enmascarada vista en las gradas durante la primera sesión de entrenamientos libres antes del Gran Premio de Barcelona-Catalunya era Kimi Antonelli de incógnito.

El líder del campeonato fue sustituido por el piloto de reserva de Mercedes Frederik Vesti en la FP1 como parte de los requisitos de piloto novato para cada equipo.

Mientras las cámaras enfocaban a alguien entre la multitud con una sudadera negra de Mercedes y una máscara de Spider-Man, los aficionados no tardaron en afirmar que se parecía mucho al piloto italiano.

"Las mismas vibras que George con la máscara de luchador en México el año pasado", comentó un aficionado en Reddit, refiriéndose al compañero de equipo de Antonelli, George Russell. El piloto británico también fue de incógnito durante la FP1 en el Gran Premio de México 2025, llevando una máscara tradicional de lucha libre mientras se colaba en la zona de gradas del estadio para ver la acción en pista.

Otro aficionado añadió: "Me encanta que no pudieran darle una máscara de talla adulta. ¿De quién es esa máscara de Spider-Man, del hijo de Toto?"

"Podría haberse puesto solo gafas de sol y una gorra... y no un suéter de Mercedes", publicó otra persona, y otro escribió: "Vibras del meme de Shaq escondiéndose detrás del árbol."

Otros comentarios incluyeron: "Se tomó muy a pecho las comparaciones con Tom Holland jaja", y "Estaba literalmente mirando a este tipo en la transmisión como, '¿qué c***..?' No me di cuenta en absoluto de que es Kimi."

 

Otros no estuvieron de acuerdo y argumentaron que solo era un aficionado que había mentido para tomarse el día libre en el trabajo y asistir al fin de semana de carreras. "Nah, amigo, claramente le mintió a su jefe diciendo que está enfermo, pero es lo bastante listo como para ocultar su cara en caso de que la cámara lo capte", escribió uno, y otro comentarista publicó: "Se ha tomado un día de baja por enfermedad."

Al final del día, Mercedes publicó un video donde reveló la identidad de Spider-Man: Antonelli. 

 

Antonelli llega al Gran Premio de Barcelona-Catalunya con una impresionante ventaja de 66 puntos en el campeonato. Russell ahora ocupa el tercer lugar en la clasificación después de que el siete veces campeón Lewis Hamilton lo superara tras el Gran Premio de Mónaco.

Fotos del Gran Premio de Barcelona-Catalunya - Viernes

George Russell, Mercedes

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Flavy Barla arrives in the paddock.

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Carlos Sainz, Williams

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Marc Marquez

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Marc Marquez in the Audi F1 Team R26 in the garage.

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Audi F1 Team with Marc Marquez.

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari, Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Steve Nielsen, Managing Director, Alpine F1 Team

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Racing Bulls car tech detail

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Cadillac car tech detail

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Ayumu Iwasa, Oracle Red Bull Racing

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Paul Aron, Audi F1 Team

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Dino Beganovic, Ferrari

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Jean Todt, expresidente de la FIA

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Frederik Vesti, Mercedes

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Dino Beganovic, Ferrari

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine

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Oscar Piastri, McLaren

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Oscar Piastri, McLaren

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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