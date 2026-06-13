Antonelli se viste de Spider-Man para visitar las tribunas del circuito de Barcelona

Los aficionados de Formula 1 están convencidos de que una figura enmascarada vista en las gradas durante la primera sesión de entrenamientos libres antes del Gran Premio de Barcelona-Catalunya era Kimi Antonelli de incógnito.

El líder del campeonato fue sustituido por el piloto de reserva de Mercedes Frederik Vesti en la FP1 como parte de los requisitos de piloto novato para cada equipo.

Mientras las cámaras enfocaban a alguien entre la multitud con una sudadera negra de Mercedes y una máscara de Spider-Man, los aficionados no tardaron en afirmar que se parecía mucho al piloto italiano.

"Las mismas vibras que George con la máscara de luchador en México el año pasado", comentó un aficionado en Reddit, refiriéndose al compañero de equipo de Antonelli, George Russell. El piloto británico también fue de incógnito durante la FP1 en el Gran Premio de México 2025, llevando una máscara tradicional de lucha libre mientras se colaba en la zona de gradas del estadio para ver la acción en pista.

Otro aficionado añadió: "Me encanta que no pudieran darle una máscara de talla adulta. ¿De quién es esa máscara de Spider-Man, del hijo de Toto?"

"Podría haberse puesto solo gafas de sol y una gorra... y no un suéter de Mercedes", publicó otra persona, y otro escribió: "Vibras del meme de Shaq escondiéndose detrás del árbol."

Otros comentarios incluyeron: "Se tomó muy a pecho las comparaciones con Tom Holland jaja", y "Estaba literalmente mirando a este tipo en la transmisión como, '¿qué c***..?' No me di cuenta en absoluto de que es Kimi."

Otros no estuvieron de acuerdo y argumentaron que solo era un aficionado que había mentido para tomarse el día libre en el trabajo y asistir al fin de semana de carreras. "Nah, amigo, claramente le mintió a su jefe diciendo que está enfermo, pero es lo bastante listo como para ocultar su cara en caso de que la cámara lo capte", escribió uno, y otro comentarista publicó: "Se ha tomado un día de baja por enfermedad."

Al final del día, Mercedes publicó un video donde reveló la identidad de Spider-Man: Antonelli.

Antonelli llega al Gran Premio de Barcelona-Catalunya con una impresionante ventaja de 66 puntos en el campeonato. Russell ahora ocupa el tercer lugar en la clasificación después de que el siete veces campeón Lewis Hamilton lo superara tras el Gran Premio de Mónaco.

Fotos del Gran Premio de Barcelona-Catalunya - Viernes