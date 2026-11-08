Fórmula 1 GP de Sao Paulo
Antonelli lamenta un trompo extraño y la inestabilidad que le quitaron la victoria en Brasil
El campeón del mundo de 2026 se había escapado de Norris con intermedios, pero el comportamiento extraño al cambiar a neumáticos slicks resultó ser problemático
Jake Boxall-Legge
Publicado: 8 nov 2026, 21:22
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Kimi Antonelli prometió dejar a un lado su enfado por el Gran Premio de Brasil para celebrar que Mercedes ganara el título de constructores de Fórmula 1, mientras lamentaba los problemas de equilibrio y el trompo que lo dejaron fuera de la lucha por la victoria.
El nuevo campeón del mundo le había arrebatado el liderato al autor de la pole, Lando Norris, en la salida, y estaba construyendo una ventaja bastante sólida sobre el británico en las primeras vueltas de la carrera. Mantuvo el liderato antes y después de la primera ronda de paradas en boxes, ya que la pista estaba lo bastante seca para neumáticos lisos, aunque el undercut de Norris había recortado una parte considerable de la ventaja de Antonelli.
Al comienzo de la vuelta 20, Antonelli perdió entonces el control del coche y eso precipitó un trompo en la primera curva. Pudo recuperarse, pero Norris ya lo había superado hacía tiempo por el liderato, y eso dejó al italiano a merced de Isack Hadjar.
Antonelli había informado antes de su trompo de que le preocupaba haber sufrido un problema de suspensión, y de que el coche se iba hacia un lado al acelerar; y sus dificultades con el equilibrio le costaron más posiciones frente a Hadjar y Max Verstappen. Sin embargo, durante la carrera no había surgido ninguna causa clara.
"Estoy muy decepcionado por la carrera. Estoy muy enfadado, la verdad, pero voy a dejar todo esto a un lado por ahora porque el equipo aseguró el título", dijo Antonelli.
"Aseguramos el título para el equipo, y todos ellos se lo merecen, y estoy muy orgulloso de formar parte de este grupo y de este equipo, que ha hecho y sigue haciendo tanto por mí, y estoy muy feliz por ellos. Pero hablando concretamente de la carrera, sí, muy decepcionante.
Lando Norris, McLaren, Liam Lawson, Racing Bulls, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
"Estábamos en condiciones de ganar hasta ese momento. También en cabeza, una vez que pude coger algo de temperatura, estaba entrando en ritmo. Pero sí, llegó el trompo, que sigue siendo algo que tengo que revisar porque no sé por qué perdí la parte trasera tan rápido también.
"Sin aviso, nada. Pero ya, siendo sincero, cuando monté el blando, noté algo raro en el coche. Así que tenemos que comprobar qué pasó, pero por otro lado, sí, una pena porque perdimos la carrera ahí".
Al hablar con Sky Sports, Antonelli dio más detalles sobre el problema y señaló que solo ocurría en las curvas a izquierdas, especialmente en las secciones de mayor velocidad, lo que, en Interlagos, abarcaría gran parte del primer y tercer sector.
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Los planos en los neumáticos sufridos en el trompo le complicaron mucho más la vida; cuando montó un segundo juego de neumáticos blandos, su mejora en el tiempo por vuelta fue evidente y eso le dio la oportunidad de desafiar a Hadjar al final.
"Tenemos que comprobar algo con la geometría del coche, de la parte trasera, porque tuve este problema solo en las curvas a izquierdas. Así que, sobre todo en alta velocidad, era cuando más lo sentía", dijo a Sky.
"Y la parte trasera se sentía muy inestable, incluso al llegar a la línea de meta en el quiebro a izquierdas, la parte trasera estaba muy suelta, lo cual era raro.
"Tenemos que comprobar algo en el coche para ver si pasó algo. Pero era una sensación muy extraña. Y luego, cuando hice el trompo, los neumáticos quedaron destrozados; las cuatro ruedas hicieron planos. Solo cuando después monté el segundo juego recuperamos el ritmo. Fue una pena".
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