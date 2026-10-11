Antonelli usará el nuevo paquete de Mercedes en Austin: "es importante de cara al 2027"

El tema central del fin de semana para Mercedes fue, sin duda, la eficacia del paquete de mejoras introducido en Malasia. Para empezar a despejar dudas, el equipo decidió dividir la carga de trabajo entre ambos paquetes: a George Russell se le asignó la versión anterior, mientras que Andrea Kimi Antonelli contó con la más reciente.

El tercer puesto logrado por el piloto italiano en la carrera de hoy ofreció las primeras respuestas, permitiendo al equipo minimizar daños en lo que fue, en líneas generales, un fin de semana complicado; una cita que se asemejó más a una misión de recopilación de datos que a una verdadera lucha por la victoria. Y ello a pesar de que, sobre el papel, el circuito parecía idóneo para exhibir las fortalezas del W17, tal como Russell había demostrado en la sesión de clasificación del viernes.

Mercedes ha reiterado que este nuevo paquete tiene potencial y que —al menos según los datos— todo funciona tal como estaba previsto. El desafío reside en descubrir cómo aprovechar ese valor y potencial; ya hemos visto en el pasado que, si bien las mejoras pueden aumentar la velocidad de un monoplaza, también pueden reducir su ventana operativa.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Parece que ha sucedido lo mismo con el W17 tras la introducción de este nuevo paquete de actualizaciones. Esto no es de extrañar; cuando se modifica un concepto aerodinámico —como ha hecho Mercedes—, las características de funcionamiento del coche cambian inevitablemente, lo que obliga al equipo a descubrir cómo extraer todo su potencial.

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No es casualidad que Antonelli modificara radicalmente la puesta a punto tras la carrera al sprint, optando por una dirección diametralmente opuesta al enfoque seguido al inicio del fin de semana. Está claro que esta nueva configuración requiere un rango de reglajes distinto, probablemente diferente al que el equipo había previsto a partir de sus simulaciones.

Antonelli ha confirmado que seguirá utilizando este nuevo paquete en la próxima cita en Austin, y es muy probable que su compañero de equipo haga lo mismo. Esta decisión responde no solo a la confianza del equipo en los nuevos componentes, pese a las dificultades iniciales, sino también al deseo de comprender mejor las mejoras pensando ya en la próxima temporada.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Está claro que la decisión de cambiar de concepto aerodinámico también podría influir en los planes para la próxima temporada —que ya se encuentran en una fase avanzada—, por lo que obtener la mayor cantidad de información posible ahora resulta útil no solo para el resto del campeonato actual, sino también con vistas a 2027.

"Sí, [volveré a utilizar este paquete]. Creo que ambos llevaremos el nuevo paquete. Es importante entender la ventana de funcionamiento ideal del coche. El potencial está ahí, pero es acertado seguir utilizándolo porque necesitamos determinar qué dirección tomar para el año que viene", comentó Antonelli a Sky.

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"Por tanto, será crucial realizar numerosos ajustes en Austin y explorar al máximo —ya que volveremos a contar con tres sesiones de entrenamientos— para encontrar la ventana de funcionamiento adecuada y sacar el máximo partido al paquete".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Peter Fox / Getty Images

En Singapur, el formato sprint limitó considerablemente la experimentación; al contar con una única sesión de entrenamientos libres —que también debía servir de preparación para la clasificación—, hubo poco tiempo para realizar comparaciones o simulaciones específicas. En consecuencia, los ajustes en la configuración se basaron más en ideas probadas en el simulador durante la noche que en pruebas reales en pista.

No obstante, resultó crucial recopilar la mayor cantidad posible de datos para analizarlos durante el parón previo a Austin, donde continuará la experimentación y habrá más tiempo para realizar pruebas específicas.

Por otro lado, el tercer puesto logrado hoy por Antonelli sirvió para minimizar daños de forma eficaz, obteniendo un resultado mejor del que cabría esperar tras la clasificación del viernes, cuando el coche le resultó difícil de manejar y muy impredecible. Además, hoy tuvo que lidiar con problemas en los frenos y en el sistema de hidratación; aun así, el título mundial —que podría decidirse en las citas de Austin, México y São Paulo— está cada vez más cerca.

"Se lleva hablando del campeonato del mundo desde hace mucho tiempo, y ahora estamos llegando a la fase decisiva de la temporada. Sé que estoy cerca, pero también soy consciente de que, si no hago las cosas bien, no conseguiré el resultado. Debo seguir dando lo mejor de mí con los medios que tengo e intentar sumar tantas victorias como sea posible. Sé que, si lo logro, el resultado llegará. Además, cuento con un equipo maravilloso a mi alrededor que se asegura de que mantenga los pies en la tierra", añadió Kimi.