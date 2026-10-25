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Antonelli y su victoria en Austin: "Estamos empezando a ver los resultados de las mejoras"

El sueño del italiano está cada vez más cerca de hacerse realidad y podría materializarse ya el próximo fin de semana en México, donde basta un noveno puesto. Sin embargo, Kimi quiere cerrar la temporada sin conformarse, sino conquistando el mundial por todo lo alto con un buen resultado.

Gianluca D'Alessandro

Publicado: 25 oct 2026, 23:16

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Dos puntos. Ese es el botín que le falta a Andrea Kimi Antonelli para proclamarse campeón del mundo el próximo fin de semana en México y alcanzar esa meta que coronaría una temporada extraordinaria. Un año en el que se ha convertido en el faro de Mercedes, ganando cuando tenía entre las manos el auto de referencia y tirando del equipo en los momentos más difíciles.

Un objetivo cada vez más cercano: en Ciudad de México le bastará con un noveno puesto para convertir en realidad un sueño perseguido durante toda la temporada. Una larga marcha que en Austin añadió otra pieza de prestigio gracias a su novena victoria del año. Un triunfo que, en verdad, nunca pareció estar realmente en discusión, mucho más allá de lo que puedan contar los casi quince segundos de ventaja con los que precedió a Charles Leclerc bajo la bandera a cuadros.

Arrancando desde la pole position, Antonelli se escapó de inmediato de sus rivales aprovechando también el duelo entre Leclerc y Max Verstappen en las primeras curvas. El holandés logró recuperar la segunda posición tras haberla perdido momentáneamente en la salida, pero mientras tanto el italiano ya había construido ese margen de unos dos segundos que resultaría fundamental a lo largo del primer stint.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

A pesar de salir con un compuesto más duro que el de sus rivales, Antonelli logró gestionar a la perfección los neumáticos en el primer stint, manteniendo un ritmo suficiente tanto para tener a Verstappen a distancia como para alargar la tanda inicial y hacer viable la estrategia a una sola parada. Al darse cuenta de que seguir la misma táctica no bastaría para batir al italiano, Red Bull decidió jugar una carta diferente, anticipando el pit stop y virando hacia una estrategia a dos paradas.

También ese intento resultó vano, mientras que Antonelli concretó al máximo la estrategia a una sola parada que, según los cálculos de Mercedes, al final resultó ser 8 segundos más rápida que el doble pit stop en términos absolutos de tiempo de carrera. "Fue un gran fin de semana, estuvo bien terminar con una victoria y estoy realmente contento con ello", explicó Antonelli a los micrófonos de Sky tras la carrera.

"Conseguí hacer una gran salida y a partir de ahí no sabía cuánto tenía que gestionar o cuánto tenía que apretar, pero logramos ir largo con el primer juego de medios. En ese punto estaba claro que iríamos a una sola parada".

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Mark Thompson / Getty Images

Más allá del éxito, que añade otra gema a una temporada ya extraordinaria y lleva a Antonelli a una cuota de nueve victorias —el triple que su compañero de equipo—, hay otro aspecto importante que emerge de este fin de semana: Mercedes está empezando a comprender cómo extraer el potencial del paquete de actualizaciones. Esto no significa que todos los problemas se hayan resuelto, pero indica que el equipo parece haber tomado la dirección correcta.

Austin es una pista completa, con curvas lentas, tramos muy rápidos y largas rectas, y aquí emergió una de esas cualidades que habían permitido a la Estrella dominar la primera parte del mundial: lograr que el auto funcione bien en todas partes, aun sin destacar en una tipología específica de curva. Así fue también en los Estados Unidos, porque haber logrado gestionar la degradación del eje trasero en el tercer sector fue la herramienta ganadora para mantenerse a una parada y amarrar otro triunfo.

El nuevo paquete había modificado el balance del monoplaza, desplazándolo de manera inesperada hacia la parte delantera. Justo por este motivo el viernes surgieron algunas complicaciones que Mercedes, en el transcurso del fin de semana, logró mitigar al menos en parte, hasta transformarlas en los cimientos del éxito. "Estoy contento, fue un buen fin de semana. Agradezco a todo el equipo porque está haciendo un trabajo enorme para entender este paquete. Ahora intentaremos cerrar con broche de oro", explicó Antonelli.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"En algunas áreas todavía hay que mejorar, pero en otras [el nuevo paquete] está funcionando realmente bien. En las curvas de media y alta velocidad el auto es óptimo y el balance es bueno. Todavía estamos sufriendo un poco en las curvas lentas, donde tenemos algún problema de bloqueo del eje delantero, pero en general creo que el paquete está dando sus frutos. Finalmente estamos empezando a ver los resultados y las mejoras que trajeron las actualizaciones".

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En México bastará con un noveno puesto para cosechar los dos puntos que separan a Kimi del título mundial, pero es un tema del que prefiere no hablar. No solo por superstición o para evitar añadir presión adicional a un fin de semana que vivirá inevitablemente de forma diferente a los demás, sino también porque el objetivo sigue siendo mantener la misma hambre mostrada durante toda la temporada.

Antes del parón veraniego, Antonelli había dicho que no quería pensar en el mundial, sino continuar ganando, apretar y amarrar más triunfos porque era la mejor manera de gestionar la lucha por el título. Ganar el campeonato es la prioridad, pero tras una temporada así, el objetivo es conquistarlo con un buen resultado, con estilo, tal vez con otra victoria.

"Hasta que no acaba, no se ha acabado. Sería hermosísimo poder cerrar el campeonato con broche de oro, con otro buen resultado, y después disfrutar de todo lo demás y del resto de la temporada". La meta está ya ahí, al alcance de la mano. Pero tras una temporada vivida siempre al ataque, Antonelli no parece dispuesto a conformarse.

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