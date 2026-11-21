Fórmula 1 Las Vegas GP

Antonelli y Russell tendrán conversaciones en Mercedes tras su desacuerdo en la clasificación de Las Vegas

Antonelli fue el más rápido en la clasificación de Las Vegas, con Russell tercero, pero la estrategia de ambos no salió según lo previsto.

Ed Hardy Ronald Vording

Publicado: 21 nov 2026, 12:53

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George Russell y Kimi Antonelli hablarán en privado sobre lo ocurrido durante la clasificación del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, después de que se produjera una confusión en torno a las órdenes de equipo y las posiciones en pista.

El tráfico desempeñó un papel importante en la clasificación del viernes por la noche, ya que los pilotos se mostraron reacios a salir primeros a pista, teniendo en cuenta la enorme ventaja que supone aprovechar el rebufo en un circuito urbano de baja carga aerodinámica y con una larga recta.

Estaba la complejidad añadida de cinco pilotos que recibían una penalización en parrilla, por lo que su papel principal era ayudar a su compañero de equipo, como el Oliver Bearman, de Haas, dándole rebufo a Rafael Camara en la Q1.

Antonelli era otro de ellos, con una penalización de cinco puestos por un motor nuevo, por lo que el plan era darle el rebufo a Russell en la lucha por la pole, pero todo se deshizo rápidamente.

Eso fue porque el dúo de Mercedes quedó atrapado en un grupo con los coches de Alpine y RB antes de la vuelta final, por momentos rodando de a tres en paralelo pese a intentar encontrar espacio.

Antonelli finalmente levantó en la curva 5 mientras Russell, a regañadientes, fue el primero del grupo, y el campeón mundial de 2026 fue el más rápido en la clasificación, con su compañero a 0.331s en el tercer lugar.

Así que, cuando después le preguntaron si esperaba ayuda de Antonelli, Russell respondió: "Sigue siendo importante, si tienes una penalización en parrilla, largar lo más arriba posible.

"Pero lo hablaremos offline y podemos discutirlo. Creo que mañana va a estar muy cerrado entre todos, similar a Monza; será muy difícil escaparse del grupo.

"Me habría gustado estar en la pole, pero creo que en cualquiera de las siete primeras posiciones estás en la pelea".

La situación llevó al jefe de Mercedes, Toto Wolff, a expresar su incredulidad por cómo Antonelli fue el más rápido, especialmente porque Russell no recibió lo que había pedido: salir de boxes en segundo lugar.

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"Es un riesgo muy alto", agregó Russell, que compartirá la primera fila con el Max Verstappen, de Red Bull, debido a la penalización de Antonelli.

"Kimi consiguió la pole, pero si hubiera empezado la vuelta un segundo más tarde, no habría podido completar el giro.

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Photo by: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images

"Es muy difícil de orquestar porque todos van a por ello, y también el hecho de que la mitad de los coches estuviera haciendo vueltas de preparación y la otra mitad no también lo hizo complicado.

"Si pudieras elegir, estarías al final de un grupo de nueve coches con una diferencia de unos tres segundos, si pudieras elegirlo perfectamente.

"Pero eso es lo que todos buscan, así que es un poco como Monza 2019".

Aunque el hecho de que Antonelli finalmente levantara le dio el espacio necesario para marcar su vuelta más rápida, un 1m33.893s, pudo haberle costado caro, ya que cruzó la línea justo a tiempo para iniciar su último giro.

"Como dijo George, lo hablaremos porque siempre nos han enviado al frente en la clasificación", dijo Antonelli.

"Sobre la curva 5, fue totalmente cosa mía. Como dije, íbamos de a tres en paralelo, antes que nada, y simplemente dije: '¿Sabes qué? Voy a levantar'."

George Russell, Mercedes

Photo by: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

"Fue complicado porque, en primer lugar, casi no llego a la bandera. Sí, tuve un gran rebufo, pero también estaba tan cerca que tomar la curva fue realmente difícil con el aire sucio y demás.

"Ya estamos con un paquete de menor carga aerodinámica, así que se siente aún más la pérdida cuando vas siguiendo a otro coche.

"Pero, en general, fue simplemente una de esas veces en las que crees que estás perdido, pero en realidad sale bien.

"En la curva 5, simplemente decidí levantar. No sabía realmente lo justo que estaba con el tiempo. Probablemente lo habría hecho de otra manera, pero, visto en retrospectiva, igualmente salió bien".

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