Apple TV anuncia una gran mejora en la retransmisión de F1 para el GP de Estados Unidos

La Fórmula 1 está a punto de volverse un poco más ruidosa de la mejor manera. Dolby Laboratories y Apple anunciaron que, para el fin de semana del Gran Premio de Estados Unidos los suscriptores de Apple TV tendrán acceso a Dolby Atmos además de Dolby Vision en su cobertura de la F1.

Ambos formatos de audio estarán disponibles para los espectadores que cuenten con dispositivos Apple compatibles, además de televisores compatibles con Dolby y tecnología de apoyo como barras de sonido y sistemas de cine en casa configurados con la app de Apple TV.

La carrera de Austin será la primera oportunidad para disfrutar de la mejora.

Qué aporta Dolby Atmos a la F1 Atmos está diseñado para que la transmisión deje de sentirse como una carrera que estás viendo por televisión y se parezca más a una carrera alrededor de tu sala.

“La Fórmula 1 es uno de los deportes más cautivadores del mundo, donde cada circuito, equipo y fin de semana de carrera tiene su propia identidad visual y sonora”, dijo John Couling, vicepresidente sénior de entretenimiento de Dolby Laboratories. “Juntos, Dolby y Apple han redefinido la forma en que las audiencias viven el entretenimiento, desde la música hasta las películas y la televisión. Ahora, con Dolby Atmos sumándose a Dolby Vision para la Fórmula 1 en Apple TV, estamos estableciendo un nuevo estándar para la forma en que los aficionados experimentan las imágenes y los sonidos del deporte”.

Esta es la primera temporada con Apple como transmisor de la F1 en Estados Unidos, lo que permite a los aficionados estadounidenses verla en resolución 4K junto con Dolby Vision y sonido envolvente 5.1. Dolby Vision mejora la calidad de la transmisión con mayor contraste, luces más brillantes y colores más ricos.

“Siempre estamos buscando nuevas formas de hacer que la Fórmula 1 en Apple TV sea aún mejor para los aficionados”, dijo Oliver Schusser, vicepresidente de Apple Music y contenido internacional. “El sonido de la Fórmula 1 es una parte muy importante de lo que hace que el deporte sea tan emocionante, y con Dolby Atmos sumándose a Dolby Vision, los aficionados pueden vivir la energía y la intensidad de cada gran premio de una forma completamente nueva.

"Es otro ejemplo de cómo seguimos innovando en toda la experiencia de visualización para acercar a los aficionados a la acción”.

El Gran Premio de Estados Unidos se disputará del 23 al 25 de octubre en el Circuito de las Américas.

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