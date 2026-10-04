La apuesta por los neumáticos lisos que perjudicó las opciones de McLaren y Ferrari en Sepang

Cuando el Gran Premio de Bahréin en Malasia finalmente se puso en marcha tras una hora y 33 minutos de retrasos, quedó claro que el intermedio era el neumático que había que llevar en las primeras vueltas, aunque el circuito de Sepang parecía estar secándose.

En la parte delantera del pelotón, Ferrari y McLaren decidieron apostar todo por los neumáticos de seco: Ferrari optó por el compuesto blando, mientras que McLaren eligió los medios. Cuando los monoplazas salieron a la pista desde el pitlane detrás del coche de seguridad, ambos equipos acabaron lamentando sus decisiones, ya que el circuito seguía estando demasiado resbaladizo.

McLaren abandonó el plan pronto, parando antes de la salida en parado para asegurarse de que Oscar Piastri pudiera montar de nuevo un juego de intermedios en el coche, pero Lando Norris y los Ferrari mantuvieron sus elecciones. Charles Leclerc entró debidamente en el pit lane al final de la vuelta, ya que los pilotos con slicks fueron engullidos y luego dejados atrás por quienes habían mantenido el intermedio para la salida.

Lewis Hamilton y Norris dedujeron que, ya que habían tomado su decisión, debían asumirla. A Hamilton se le preguntó si quería parar de nuevo, pero el siete veces campeón razonó que Ferrari bien podía seguir con la apuesta, dado que el equipo iba muy por detrás, y entrar en boxes solo costaría más tiempo.

Al final de la octava vuelta, los tiempos con slicks ya eran iguales a los de los pilotos con intermedios; la posterior salida de pista de Valtteri Bottas ofreció entonces a los pilotos con intermedios la oportunidad de cambiar a slicks.

Hablando sobre la decisión, Norris afirmó que la idea de empezar con los lisos era "bastante convincente" y que no estaba seguro del rendimiento del intermedio; en su vuelta de reconocimiento hacia la parrilla, el británico informó de que el neumático de flanco verde ya estaba sufriendo en la rugosa superficie de Sepang.

"Quizá parecía un poco arriesgado, porque un slick en una pista mojada siempre es un poco arriesgado", dijo Norris. "Había suficiente gente con él como para que en ese momento resultara bastante convincente que posiblemente iba a ser la decisión correcta.

"Las vueltas hacia la parrilla con el intermedio, cuando las condiciones eran parecidas, tenían muchísimo agarre y mi intermedio quedó completamente destrozado después de una vuelta.

"Estaba convencido de que un neumático slick funcionaría, pero creo que fue simplemente el hecho de que nunca había estado realmente antes con el intermedio. De alguna manera, las cosas se sentían mucho mejor de lo que deberían haberlo hecho.

"Si hubiéramos tenido una referencia de un intermedio de un fin de semana anterior, quizá habría podido entenderlo mejor. Pero eso nos convenció y claramente convenció a mucha gente.

"Oscar probablemente tomó la decisión correcta al entrar en boxes y nosotros nos equivocamos hoy, eso es todo."

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, Carlos Sainz, Williams Photo by: Joe Portlock / Getty Images

Leclerc teorizó que la rugosidad del asfalto hacía más difícil leer la superficie de la pista, ya que el agua se acumulaba en los huecos, y la bajada de temperatura que acompañó a la lluvia hizo que el circuito tardara mucho más en secarse de lo esperado. Dada la duración del aguacero, cualquier temperatura residual de la pista se extinguió rápidamente.

Aunque el monegasco cambió neumáticos, la pérdida de tiempo que supuso parar después de la salida lo mantuvo detrás de Hamilton, que alargó más su tanda con su juego de neumáticos blandos y rápidamente empezó a ganar posiciones.

Hamilton bromeó diciendo que no iba a "ir al casino con los chicos" después de que la apuesta del equipo no saliera bien, aunque elogió la estrategia de su equipo al mantenerlo en pista. El británico acabó menos entusiasmado con el medio tras hacer una parada en la vuelta 31, pero el VSC del final de carrera (más tarde un coche de seguridad completo) le dio la oportunidad de volver al blando, que aprovechó con un adelantamiento a Isack Hadjar por el tercer puesto.

"Cuando salimos [del pitlane], todo el spray salió de la parte trasera del coche de Max y pensé: 'OK, estoy acabado. Mi carrera está realmente en problemas'", relató Hamilton.

"Simplemente tuvimos que seguir con ello. Mientras todos me adelantaban, ellos [los ingenieros] decían: 'paramos'. Sé que ya hemos perdido otros 26 segundos. ¿Qué diferencia hay con eso respecto a un minuto 40 o lo que fuera que llevaba perdido? Así que simplemente dije: 'Esperemos a que la pista se seque'.

"Y una vez que lo hizo, me sentí bien al ver que estaba alcanzando a la gente. El coche se sintió genial después de eso. Paradas en boxes realmente buenas de mis chicos en el garaje y luego buena estrategia. Pero que volviéramos al podio, nunca pensé que ese fuera a ser el caso. Por supuesto, estoy muy, muy agradecido de que hayamos logrado volver aquí.

"Definitivamente tendremos un diálogo abierto, y estoy realmente muy orgulloso de mi equipo. Los mecánicos en cada fin de semana, el trabajo que están haciendo, los ingenieros que vienen aquí cada fin de semana, el catering, todos realmente vienen y dan lo mejor de sí.

"Todos tienen el corazón en el lugar correcto. Definitivamente tenemos áreas en las que debemos mejorar y lo sabemos, y no lo estamos negando en absoluto. Así que creo que tendremos una charla constructiva, nos reagruparemos, tomaremos lo positivo de este fin de semana, que fue que el coche estuvo realmente bien, y volveremos la próxima semana luchando."