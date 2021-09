Archivo: El día que se propuso no adelantar en el GP de Italia de F1

Michael Schumacher fue escueto en el comunicado de prensa de Ferrari posterior a la carrera.

"Estoy contento de que este fin de semana haya terminado. Lo más importante es que no ha pasado nada malo esta tarde".

Uno sabía a qué se refería, por supuesto, ya que a medida que se acercaba la hora de la carrera, cada vez más se tenía la sensación de que algo malo iba a ocurrir, todo ello fomentado por una sensación de casi histeria en algunos sectores del paddock.

Después de los terribles atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, era inevitable que el fin de semana de Monza fuera sombrío, y así debería haber sido. La gente de las carreras puede sufrir una visión de túnel cuando se trata de su pequeño mundo insular, pero una catástrofe tan absoluta como ésta les afectó de forma de la misma forma que a otros. Como cualquier persona con una pizca de sensibilidad humana, estaban conmocionados.

Así las cosas, desde el principio de la cita en el circuito italiano se respiraba tensión en el aire. Cuando Ralf Schumacher se presentó el jueves por la tarde, dijo que le parecía mal que se corriera el Gran Premio de Italia, y subrayó aún más su convicción de que el GP de Estados Unidos en Indianápolis debía suspenderse.

Una hora después, su hermano entró en la sala de prensa para dar una conferencia. A lo largo de los años he visto a Michael exultante, emocionado hasta las lágrimas, relajado, enfadado, pero ahora su rostro estaba en blanco. Parecía agotado y su voz era apenas audible. Al igual que su hermano, era evidente que no quería estar en Monza, y más tarde, durante el fin de semana, se murmuró que había pedido a Ferrari que pusiera al piloto de pruebas Luca Badoer en el coche.

Los recientes acontecimientos del 11 de septiembre pesaron mucho en la mente del paddock de la F1 en Monza Photo by: Motorsport Images

Otro que podría haber deseado estar en otro lugar era el gran rival de Schumacher de los últimos años, Mika Hakkinen. El ambiente subyacente del fin de semana cambió lo que normalmente habría sido una gran noticia - el deseo de Hakkinen de no correr en 2002, y su sustitución en McLaren-Mercedes por Kimi Raikkonen – algo que se borró de la mente a los pocos minutos de su anuncio, sólo para salir de nuevo a la superficie cuando Mika se estrelló en la calificación. Hubo un gran alivio cuando salió de su coche destrozado sin ayuda.

Sin embargo, poco después de la clasificación, la noticia del terrible accidente de Alex Zanardi en el circuito de Lausitzring recorrió el paddock, y el efecto de esto en un lugar ya melancólico fue profundo. Aunque Zanardi se había lesionado gravemente en una carrera de la serie CART, en un óvalo, que poco tenía que ver con un gran premio, su accidente sirvió, comprensiblemente, para tensar unas terminaciones nerviosas ya en el límite.

Algunos empezaron a comparar el ambiente con el de Imola en 1994, cuando los desastres parecían no tener fin, cuando Roland Ratzenberger y Ayrton Senna perdieron la vida. Se preocuparon por el comportamiento atípico de Schumacher y sugirieron que tal vez sería prudente que no condujera.

Puede que Michael tenga algunos rasgos de carácter poco atractivos cuando está al volante, pero es un hombre fundamentalmente decente, y nadie dudó de la profundidad de su compasión por las víctimas de las atrocidades en América, y ahora por Alex Zanardi. Si hubiera decidido no conducir en la carrera, yo, por mi parte, no le habría criticado, ni a ningún otro piloto que sintiera lo mismo.

Los cabecillas cancelaron el asunto a regañadientes y lo que tuvimos fue una primera vuelta considerablemente más segura de lo que podría haber sido en cualquier otra circunstancia.

Sin embargo, en lugar de eso, trató de persuadir a sus compañeros para que se unieran a él en un acuerdo de no "correr" en la vuelta inicial hasta después de la segunda chicane. Y ahí me separé totalmente de él.

Es cierto que, en la primera vuelta del GP de Italia de 2000, se produjo un espantoso accidente múltiple en la segunda chicane, que provocó la muerte de un bombero. Por supuesto, los pilotos deseaban evitar cualquier posible repetición de algo así, pero seguramente la mañana de la carrera, 12 meses después, no era el momento de empezar a airear las preocupaciones sobre el circuito.

Al igual que me tomé a broma la primera vez que oí la sugerencia de la FIA de instalar luces de freno en los coches de F1, mi reacción fue la misma cuando se supo de la propuesta de "no adelantar" durante el primer medio minuto de la carrera. Los nervios se impusieron al sentido común.

Schumacher se reunió con otros pilotos para sugerirles no adelantar en los primeros metros. Photo by: Motorsport Images

En primer lugar, ¿cómo se iba a conseguir? Cuando los pilotos llegaran a esa zona en un gran paquete a estas dos chicanes, ¿quién iba a decidir el orden en que debían pasar por ellas? ¿Le dejo pasar? ¿Me deja pasar él? Todo esto parecía una receta para llevar a un accidente, ya que lo que equivalía era a pedir a los conductores que pusieran sus instintos temporalmente en espera.

También era degradante, francamente, para la Fórmula 1, y eso era ofensivo para Jacques Villeneuve, el único disidente.

"Somos pilotos de carreras", dijo a la televisora británica ITV. "Todos estamos muy contentos de firmar contratos al principio de la temporada, y de ganar millones de dólares. Todo el año hemos tenido conocimiento de que habría una carrera en Monza y nadie se quejó, hasta el domingo por la mañana, cuando empezó la discusión. Lo que hay que pensar es que hay gente en las gradas que ha ahorrado su dinero durante seis meses para venir a ver una carrera..."

Para los responsables de la FIA, no se trataba de un acuerdo oficial sobre el plan de "no adelantar": la carrera sería una carrera normal. Incapaces, gracias a JV, de conseguir un apoyo unánime, los cabecillas suspendieron el asunto a regañadientes y lo que tuvimos fue una primera vuelta considerablemente más segura de lo que podría haber sido en otras circunstancias, aunque Michael iniciara una maniobra de adelantamiento a su hermano, con dos ruedas en la hierba.

La opinión de Bernie Eccleston sobre el tema me tocó la fibra sensible. "En primer lugar, las dos primeras chicanes no deberían estar ahí. Si las quitaran, no tendríamos este problema cada vez que venimos aquí..."

Contra todo pronóstico, tuvimos un buen gran premio en Monza, marcado por la primera de las muchas victorias de Juan Pablo Montoya. Y no pasó nada malo, como observó Michael.

Juan Pablo Montoya tomó su primera victoria en la Fórmula 1. Photo by: Motorsport Images